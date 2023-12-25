أعلنت شركتا “أرامكو الرقمية” و”إنتل” عن إنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (Open RNA) في المملكة العربية السعودية.

يتوقع أن يكون هذا التحالف الاستراتيجي دافعاً قوياً لدفع الابتكار والارتقاء التقني، مساهماً بقوة في تطوير المشهد التحولي الرقمي للمملكة العربية السعودية، و المخطط أن تبدأ عملياته في 2024.



يهدف هذا التعاون لتسريع تطوير وتطبيق تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، لتعزيز الجهود المبذولة من قبل المملكة في إقامة بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات، و تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تركّز على التقدم التقني وتنويع الاقتصاد.



وتشمل أبرز مجالات التعاون بين الشركتين؛ في مركز الابتكار والذي يهدف لتطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح لأن يكون محور ابتكار، وتعزيز التعاون بين مهندسي “أرامكو الرقمية” و”إنتل”، بالإضافة إلى الباحثين وخبراء الصناعة، كما يسعى المركز إلى الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية من خلال توفير التدريب والخبرة العملية في مجال تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وتقنية الحوسبة الطرفية التي تتطور بسرعة حيث يتم من خلالها تجميع البيانات ومعالجتها.



كما تشمل كذلك؛ التأثير الاقتصادي بهدف التعاون والإسهام في الاقتصاد المحلي من خلال المبادرات التي تعتمد على التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتعاون العالمي والذي يُتوقع أن يمتد في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح بين “أرامكو الرقمية” و”إنتل” إلى ما هو أبعد، حيث سيربط المملكة بالمشهد العالمي لتطوير وتطبيق شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح والنفاذ والتوجيه الشبكي.



و قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو الرقمية”، هذا التعاون دليل على التزام الشركة بالمساعدة في قيادة الابتكار في المملكة، ويُتوقع أن يكون مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح حافزًا للتطور الرقمي عبر توفير منصة للتعاون وتنمية المهارات وإنشاء منظومة تقنية حيوية. كما أن هذا التعاون سيصب اهتمامه على إعداد كفاءات محلية بأعلى المستويات في مجال تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، وتقنيات الجيل السادس المستقبلية.



من جهة أخرى، أشار ساشين كاتي، نائب الرئيس الأعلى لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة الشبكات والحوسبة الطرفية، إلى أن هذا التعاون سيُسرّع من تطبيق حلول شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح في المملكة وخارجها.



