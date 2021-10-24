من منصة تقنية متقدمة للرعاية الصحية عن بعد وحتى منظومة إكسبو، سيسكو تتصدر مشاريع التحول الرقمي

لفتت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تقنيات المستقبل الرقمي التي تلقي شركتها الضوء عليها في ظل الجيل الخامس وخدمات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والأمن الإلكتروني والشبكات. وقالت ريم في مقابلة حصرية مع آريبيان بزنس على هامش معرض جيتكس 2021 “تماشياً مع شعارنا الرئيسي “استكشاف التحول الرقمي المتسارع”، تتمثل مهمتنا في تسليط الضوء على التزام سيسكو الراسخ بالتعاون مع الشركاء والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهدف تطوير حلول لتسريع خطط التحول الرقمي لدول المنطقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الترابط بين الشركات وعملائها المستهدفين”.

وأضافت ريم” نفخر بكوننا محركين أجندة الرقمنة وذلك من خلال إنشاء شراكات إستراتيجية مع القيادة الوطنية والصناعة والأوساط الأكاديمية، عبر برنامج “تسريع التحول الرقمي”. ونحن نعمل حاليا مع 40 دولة حول العالم لتسريع أجنداتها الوطنية للرقمنة، والمشاركة في تطوير حلول متطورة، وتقديم خدمات مفيدة لمواطنيها بشكل أكثر فعالية. وأكدت ريم بأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما مثالان محليان للدول التي نعمل معها عن كثب في المنطقة، من خلال برنامج خاص يدعى “برنامج تسريع التحول الرقمي”.

وعن أهم إنجازات الشركة خلال السنة الماضية وخاصة أنها كانت سنة حافلة لسيسكو في ظل كورنا، أكدت ريم بأن سيسكو عملت على مدى السنوات الأربع الماضية عن كثب مع “إكسبو 2020 دبي”، بصفتها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية، بغية تقديم حدث عالمي يكون في طليعة التطور التكنولوجي. وفي هذا الإطار، قالت ريم “في السنة الماضية تعاونا مع إكسبو من أجل توضيح الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى التي يمكن أن تتحقق من الربط الرقمي. وفي إطار رؤيتنا المستقبلية، تكون المواقع الخضراء والرقمية منسجمة بشكل وثيق مع شعار إكسبو “تواصل العقول وصنع المستقبل”. ويعتبر إكسبو معرضاً يتيح لنا عرض تصورنا في سيسكو لمستقبل دامج: توفير التواصل وصياغة الفرص ودمج الجميع.

يذكر أنه يوجد في موقع إكسبو 30 حلاً تقنياً مختلفاً منتشرة في جميع أنحاء الموقع وفرتها سيسكو. وتشكل شبكة سيسكو المخصصة الأساس الآمن والذكي للاتصال في الموقع، كما أنها تعتبر العمود الفقري للبنية التحتية لتكنولوجيا المستخدمة في معرض “إكسبو 2020 دبي”. كما أنها قادرة على التكيف وتوفير الحماية لضمان تجربة آمنة وسلسة للجميع في إكسبو.

وإلى جانب إنجاز إكسبو، تعتبر سيسكو شريك في مبادرة البرنامج الوطني للمبرمجين بدولة الإمارات، بهدف إنشاء منظومة تعد الأكثر تقدماً وشمولية على مستوى العالم للمبرمجين، من أجل تحقيق المزيد من التطوير والنمو والازدهار. في ظل سعي البرنامج لتدريب وجذب 100 ألف مبرمج، وإنشاء ألف شركة رقمية في غضون خمس سنوات، ستساعد هذه المبادرة في رفع مستوى الاستعداد الرقمي طويل الأجل لدولة الإمارات، من أجل المحافظة على مستقبل الأدوار الوظيفية والاقتصاد.

وقد أعلنت في العام الماضي أيضا Cisco AppDynamics، الذراع الداعم لمنصتنا لمراقبة الأعمال، عن توصلها في يونيو الفائت إلى اتفاقية مزود الخدمة العالمي مع Moro Hub (شركة تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي الرقمية). وتعد الهيئة نفسها إحدى أذرع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، حيث تستخدم أنظمة مستقلة للطاقة المتجددة والتخزين، إلى جانب التوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوفير الخدمات الرقمية. تكون الفرصة متاحة أمام عملاء Moro Hub للوصول إلى منصةCisco AppDynamics لمراقبة أداء التطبيق والمستخدمين، مع تعزيز الأمان من خلال المنصة السحابية لـ Moro Hub ومراكز البيانات وخدمات الاستضافة السحابية.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام، أن البنك السعودي للاستثمار، قد أصبح أول مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية تقوم بإنشاء البنية المعمارية Cisco SDN Architecture بالكامل. بعد قيامنا بتنفيذ شبكة جديدة مدعومة من Cisco SD WAN، أصبح البنك قادراً الآن على أتمتة العديد من عملياته. ومن شأن هذا الإنجاز أن يمكّنه من تسريع نشر التطبيقات وإضافة خدمات جديدة. بفضل اعتماد البنك على حل Cisco SD-Access، فقد تمكن من خفض مستوى التعقيد من خلال فصل مستويات التحكم والبيانات، وتعزيز أمن الأتمتة وقابلتها للتطوير. لذا أصبح بمقدور البنك تقديم تطبيقات وخدمات جديدة لعملائه بسرعة، مع إتاحة المجال بالنسبة إلى الموظفين لاستغلال أوقاتهم الثمينة للقيام بمهام أخرى.

وخلال 3 أشهر أثناء ذروة انتشار الوباء، وفرت Webex، وهي منصة التعاون التكنولوجية من سيسكو، فرص استضافة ما يزيد على 204 مليون دقيقة لاجتماعات نظمها 3,600 عميل عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم. تسهم منصتنا Webex في دعم الاتصال الآمن والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر، وجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، وجامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطراف أخرى غيرها.

وقد تعاونت أيضا سيسكو مع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية في الإمارات العربية المتحدة، بهدف إطلاق منصة تكنولوجية متقدمة للرعاية الصحية عن بعد، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي.