أهم تقنيات الطباعة والتصوير من شركة كانون خلال إكسبو 2020 دبي

تمثّل هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها إحدى دورات إكسبو مزوداً واحداً للتصوير والطباعة في آن معاً، الأمر الذي يتيح لنا فرصة مثالية لوضع بصمتنا في هذا الحدث العالمي الضخم، واستعراض كامل محفظة منتجاتنا المتنوعة لمساعدة المشاركين على تخطي الحدود المعهودة للإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر الطباعة والتصوير.

تقوم كانون خلال إكسبو 2020 دبي بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجربة الزائرين، واستكشاف الفرص لدفع الابتكار في مجالات مثل الاستدامة والمدن الذكية واستكشاف الفضاء التي تعد منصات مهمة لشركة كانون، ومحوراً رئيسياً لفعاليات إكسبو 2020 دبي. حيث سنساهم في تعزيز أمن الوثائق والبيانات خلال المعرض، عبر توفير أحدث التقنيات وتطبيق سلسلة من التدابير لحماية بيانات الشركاء والمشاركين، ومن أبرزها استخدام “تصاريح الدخول” المُعتمدة.

أين ستبرز إمكانيات كانون في مجالي التصوير والطباعة في إكسبو 2020 دبي، هل ستتوفر خدمات أو عرض منتجات معينة من الشركة؟

خلال إكسبو 2020 دبي، ستوظف كانون تراثها وخبرتها في مجال التصوير والتكنولوجيا للمساعدة في إنشاء بيئة آمنة ومتصلة رقمياً من خلال تقديمها تقنية آمنة ومتطورة للغاية لحماية بيانات ما يقدر بنحو 300,000 اعتماد. حيث تتم طباعة جميع الاعتمادات باستخدام أجهزة كانون، وسيكون كل اعتماد على شكل “جواز سفر” شخصي، لتحديد المناطق التي يمكن لحاملها الوصول إليها والتي لا يمكنه الوصول إليها في الموقع. واعتمدنا بروتوكولات مُعترف بها عالمياً، شملت برمجيات ومُعدات آمنة لإدارة البيانات، وذلك إدراكاً منا لأهمية حماية بيانات ووثائق جميع المشاركين والشركاء وموظفيهم خلال إكسبو 2020 دبي، وتماشياً مع التزامنا بضمان أقصى مستويات الأمان للبيانات وعمليات الطباعة، وتقليل المخاطر المُرتبطة بأي “تصاريح دخولٍ” يتم نسخها أو تصويرها أو الوصول إليها بطريقة غير قانونية.

علاوةً على ذلك، تقدم كانون للعارضين والزائرين إمكانية الوصول إلى خدمات الطباعة والصور الرقمية بكل راحة في جميع أرجاء المعرض، وتساعد كانون مركز عمليات إكسبو 2020 دبي ليكون أكثر كفاءة من خلال توفير خدمات الطباعة المُدارة، وتقديم أحدث الطابعات، وأحدث الحلول الذكية في مكاتبهم. كما تقدم كانون دعماً حصرياً وخاصاً لمصوري الصحافة المعتمدين والمتواجدين في موقع إكسبو 2020 دبي عبر منصاتها للخدمات الاحترافية عالية المستوى Canon Professional Services. ومن ضمن هذه الخدمات إعارة معدات التصوير وتقديم المساعدة لهؤلاء المصورين من قبل فريق كانون المختص فيما يتعلق بصيانة المعدات والعدسات وتنظيفها والعناية بها والمزيد.

وتستضيف كانون سلسلة من الأنشطة والبرامج التفاعلية منها سلسلة الرواد Frontiers of Innovation، وهي سلسلة مقابلات خاصة تحتفي بصناع التغيير الذين نجحوا في إحداث نقلة نوعية حقيقية في مجالات عملهم، والتي تتماشى مع سعي كانون إلى بناء ثقافة تركز على الرؤية والابتكار والجرأة. ولطالما ارتبط اسم كانون بسرد القصص الملهمة بطريقة مميزة، لذلك سنُطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي ’لحظات مهمة’ بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث تستمر طوال مدة معرض إكسبو 2020 دبي. يواجه المشاركون خلالها تحدياً لالتقاط صور إبداعية تعكس النماذج الأفضل للاستدامة ضمن الفئات الأربع الحاسمة لقضايا الاستدامة من منظور اقتصادي، وبشري، وبيئي، واجتماعي. بالإضافة إلى المزيد من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي نقدمها بالتوافق مع المواضيع الأساسية التي يركز عليها معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تتمثل في الفرص والتنقل والاستدامة مع المنصات ذات الأولوية للشركات مثل “مستقبل الكوكب”، و”مستقبل البشر في الكوكب”، و”مستقبل ما هو ممكن”.

ما هي مبادرات الشركة على صعيدي تمكين المرأة ومشاركة الشباب؟

نتحمل كشركة تصوير عالمية مسؤولية تمكين جيل الشباب الجديد ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم، وإطلاق شغفهم بالتصوير وإلهامهم من خلال قوة سرد القصص المرئية. فنحن نزودهم بالمهارات والأدوات والمنصات التي يحتاجون إليها لمشاركة قصصهم مع العالم وخلق فرص جديدة لأنفسهم وللآخرين في مجتمعاتهم.

ونقوم من خلال برنامج كانون للشباب الذي يعمل مع المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على منح الجيل القادم الأدوات والمهارات اللازمة لإنشاء وسائط مرئية تجعل وجهات نظرهم مرئية حول قضايا الاستدامة التي تؤثر على مجتمعاتهم. وسنعرض برنامجنا الرئيسي، ميرايشا، في إكسبو 2020 دبي عبر سرد سلسلة من قصص النجاح. حيث سيتاح للطلاب الأفارقة فرصة حضور الحدث وعرض مواهبهم أمام هذا الجمهور العالمي. ومن حرصنا على دعم ريادة الأعمال بين اليافعين والشباب من صنّاع المحتوى (من عمر 14 إلى 24 عاماً) في منطقة الشرق الأوسط، أطلقنا برنامج “اكتشف” الذي شجّعهم على اكتشاف جذورهم الثقافيّة وزوّدهم بالأدوات والتقنيات لخوض مسارات مهنية إبداعية وبدء رحلتهم في تصميم وإطلاق أعمال تصوير مكللة بالنجاح.

كما نؤكد أيضاً على التزامنا القوي تجاه المرأة والمجتمع، وهو أمر متأصل في مؤسستنا كجزء من ثقافة شركتنا الخاصة بـ Kyosei (التي تعني باليابانية: العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام). حيث سيظل خلق الفرص للنساء للارتقاء في أدوارهن في المنظمة جزءًا من تركيزنا بينما نواصل مسار نمونا في جميع أنحاء المنطقة. فخلال إكسبو 2020 دبي سنكرم 24 سيدة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من خلال عرض أعمالهم وقصصهم الإبداعية ومشاركة التحديات التي كان عليهم التغلب عليها بالإضافة إلى عدة ندوات تتناول القضايا الخاصة بتمكين المرأة في المنطقة كدورها في صناعة الأفلام.