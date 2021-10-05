مجانا اليوم، منصة افتراضية لاستخدام تقنيات أوتودسك

مؤتمر جامعة أوتودسك 2021 يُلهم المبتكرين لتحقيق إنجازات جديدة

أعلنت شركة أوتودسك عن إطلاق فعاليات مؤتمرها السنوي للتصميم والإنشاء، جامعة أوتودسك 2021، خلال الأسبوع الحالي بحضور مجموعة من المبتكرين من جميع أنحاء العالم عن طريق منصة افتراضية. وتستهدف تجربة التعلم العالمية هذه بشكل خاص الخبراء في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء وتصميم المنتجات والتصنيع والوسائط والترفيه، وتتيح لهم استخدام تقنيات أوتودسك لاستكشاف الإمكانات المتاحة والتقدم في القطاعات ذات الصلة. وتنطلق فعاليات المؤتمر بين 5 و7 أكتوبر، ومن المقرر عقد جلسات إضافية للتعلم والتواصل الإقليمي من 8 وحتى 14 أكتوبر.

ونظراً لاستمرار تأثر العالم بالتداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19، تستضيف أوتودسك فعاليتها العالمية باستخدام منصة رقمية للعام الثاني على التوالي، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة عملاء الشركة والمجتمع بأكمله. وتمّت إعادة تنسيق برنامج المؤتمر بما ينسجم مع المنصة الرقمية، وسيكون متاحاً عبر الإنترنت للحضور دون أي تكاليف.

وسيفتتح أندرو أناجنوست، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أوتودسك، جميع أيام مؤتمر جامعة أوتودسك 2021 بسلسلة من الكلمات الرئيسية في الجلسات العامة. ويستكشف المحتوى اليومي دور أوتودسك المتنامي في تمكين المبتكرين من مختلف القطاعات لحل المشكلات، مع التركيز بشكل خاص على رؤية الشركة وجهودها لتوفير حلول للعملاء ترتكز على المنصة بالاستفادة من تقنية فورج الحالية من أوتودسك. وسينتج عن ذلك مجموعة مرنة من الحلول القائمة على السحابة، والتي تجمع بين التقنيات وربط العمليات وأتمتة سير العمل وتقديم رؤىً قيّمة للعملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أندرو أناجنوست، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أوتودسك: “تواصل أوتودسك العمل على إعادة صياغة الطرق التي تقدّم من خلالها الخدمات للعملاء، لضمان توفير الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات القطاع المتزايدة ودفع القطاعات ذات الصلة نحو عالم أكثر استدامةً وخدمةً للمجتمع. ويشكل سعينا لبناء حلول موحَّدة وتركز على القطاع بالاستناد إلى منصة فورج استثماراً مهماً يسهم في تعزيز مرونة العملاء ويُعدّ مؤتمر جامعة أوتودسك لهذا العام استكشافاً واحتفالاً بالإنجازات الممكن تحقيقها، حيث أصبحت حلولنا البرمجية أكثر مرونةً وفاعليةً لمساعدة العملاء على التفكير بشكل إبداعي والتعاون بكفاءة والتركيز على المشاريع بدلاً من المنتجات”.

وإضافةً إلى الجلسات العامة اليومية للمؤتمر، سيجتمع قادة أوتودسك والمبتكرين في القطاع من خلال منصة افتراضية لحضور الكلمات الرئيسية حول التصميم والتصنيع، والهندسة المعمارية والهندسة والبناء، والإعلام والترفيه. وستتناول الكلمات الرئيسية أخبار القطاع والطرق المبتكرة التي تتبعها أوتودسك للعمل مع خبراء حل المشكلات التي تواجه العالم، بهدف تغيير كيفية بناء الأشياء وهندستها وتصنيعها وإنشائها وإنتاجها لتوفير عالم أفضل للجميع. كما سيتيح المؤتمر للمشاركين إمكانية الوصول إلى مئات الدروس التي يقدمها الخبراء، وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة، وفرص التواصل الافتراضي وغيرها.

وتشهد فعالية جامعة أوتودسك لهذا العام الظهور الرسمي الأول لحملة الشركة الإعلانية أوتودسك إت، والتي تسلط الضوء على الطرق المتعددة التي يمكن للمبتكرين من خلالها التعاون مع أوتودسك لتحقيق نتائج أفضل لمشروعاتهم وشركاتهم والعالم أجمع. وتُعد هذه الحملة الخطوة التالية في مسيرة تطور علامة أوتودسك التجارية، بعد تجديد شعار الشركة وهويتها البصرية في سبتمبر 2021. وتنطلق حملة أوتودسك إت في أسواق محددة خلال عام 2021، مع خطط للتوسع خلال الأعوام اللاحقة.

وسيتوفر محتوى مؤتمر جامعة أوتودسك 2021 للعرض عند الطلب بعد المؤتمر. وتلتزم أوتودسك بالاستمرار في توفير الوصول الكامل إلى سوق حلول جامعة أوتودسك، حيث يمكن للحاضرين اكتشاف تقنيات جديدة ومبتكرة ورؤىً مفيدةً حول طرق سير العمل، إلى جانب الالتقاء بخبراء القطاع من المجتمع العالمي لشركاء ومطوّري أوتودسك.

وسيكون المؤتمر للعام السابع على التوالي فعاليةً محايدةً للكربون في 2021، إذ تُعزز صيغته الافتراضية الصديقة للبيئة التزام أوتودسك طويل الأمد بالعمليات المستدامة. ونجحت الشركة في وقت سابق من العام الحالي في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية على امتداد الأعمال وسلسلة القيمة ذات الصلة، ووضعت هدفين جديدين لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع أحدث النتائج التي توصّل لها علم المناخ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول إعلانات ومبادرات وتطورات مؤتمر جامعة أوتودسك 2021 على مدونة أوتودسك، إيه دي إس كيه نيوز، بدءاً من 5 أكتوبر.

جامعة أوتودسك تستقطب عملاء من جميع أنحاء العالم

تشمل فعالية جامعة أوتودسك سلسلةً من المؤتمرات وتمثّل وجهةً للتعلم عبر الإنترنت تركز على إلهام مستخدمي برامج أوتودسك والشركاء وقادة القطاع وتحفيزهم لبناء مستقبل التصميم والهندسة والبناء. ويُعدّ مؤتمر جامعة أوتودسك 2021 ثاني تجربة للشركة على مستوى المؤتمرات الرقمية العالمية التي تجمع أكثر من 75 ألف مبتكر من أكثر من 175 دولة لاستكشاف طرق جديدة للإبداع والتصميم والإنشاء، كما يوفر وصولاً مجانياً على مدار العام إلى المحتوى التعليمي، والتطوير المهني، وجلسات القطاع الملهمة من فعاليات مؤتمر جامعة أوتودسك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع جامعة أوتودسك الإلكتروني، أو متابعة AutodeskU@ وAU2021#.