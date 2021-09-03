سيسكو وإكسبو 2020 على الوعد باستضافة إكسبو الدولي الأكثر تطوراً في التاريخ

عملت سيسكو على مدى السنوات الأربع الماضية عن كثب مع الجهة المنظمة للمساعدة في تقديم التجارب الرقمية الغنية في إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكثر ترقباً في المنطقة. وأعلنت المؤسستان اليوم أنه سيتم تثبيت البنية التحتية لشبكة سيسكو في مركز دبي للمعارض، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في موقع إكسبو 2020 دبي.

توفير مساحة آمنة ومتصلة للفعالية

سيستضيف إكسبو 2020 دبي العالم لمدة 182 يوماً، وسيشجع الدول المشاركة والرعاة والزوار على الإبداع والتعاون والابتكار. وسيكون مركز دبي للمعارض جزءا رئيسيا من تجربة إكسبو، وهو مكان حديث تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع، وسيكون مخصصاً للفعاليات والمعارض والمؤتمرات والحفلات الموسيقية من مختلف الأحجام أثناء وبعد انتهاء إكسبو 2020 دبي.

بعد أن ظهرت خبرة سيسكو الواضحة في تثبيت وإدارة وصيانة الشبكة في موقع إكسبو 2020 دبي، تم اختيار الشركة الآن أيضاً لتوفير شبكة متطورة ستكون أساس البنية التحتية الرقمية في مركز دبي للمعارض. ويمثل تثبيت هذه الشبكة المشروع الأكبر من نوعه لمساحة فعاليات بهذه الضخامة في المنطقة.

وكجزء من عملية التنفيذ، ستوفر سيسكو حلاً أماناً وشاملاً مع جدران حماية قوية وإمكانية التحكم بالوصول إلى الشبكة (NAC) وإمكانيات المُخدّم. وستساعد هذه الحلول معاً على الوصول إلى الشبكة وزيادة وضوح استخدام الشبكة وتقليل مخاطر تشغيلها.

قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: “لطالما كان طموحنا أن ننتقل بتجربة معارض إكسبو الدولية إلى آفاق جديدة. ويعد وجود البنية التحتية المناسبة للشبكة والتعاون الاستراتيجي أمراً أساسياً لنجاح إكسبو الدولي. وأثبتت سيسكو على مر السنين أنها شريك ومستشار موثوق يساعد في تسريع جدول أعمالنا الرقمية ويوفر الاتصال السلس والآمن للموظفين والمتطوعين والمشاركين والزوار على حد سواء في إكسبو 2020 دبي ومركز دبي للمعارض”.

التقنيات الكامنة وراء الحل: أتمتة الأجهزة والأدوات والخدمات عبر منظم خدمات شبكة سيسكو Cisco’s Network Services Orchestrator (NSO)

عادةً ما تستخدم حلول منظم خدمات الشبكة (NSO) من قِبل الشركات الكبرى ومزودي الخدمات. ومع توقعات الاستخدام الغزير للشبكة في مركز دبي للمعارض، طبقت سيسكو تقنية منظم خدمات الشبكة لديها في مكان الفعالية لأول مرة. وبفضل قدرات الأتمتة فيها، تحرر تقنية منظم خدمات الشبكة أصحاب التطبيقات والخدمات ليتمكنوا من التركيز على تحسين تجربة الزوار من خلال تقديم خدمات أسرع بنسبة تصل إلى 90%.

سيتم استخدام تقنية منظم خدمات الشبكة من سيسكو في مركز دبي للمعارض لتبسيط عمليات الشبكة من خلال الاستفادة من الأتمتة وتوفير القدرة على العمل مع العديد من البائعين والمجالات التقنية. وسيساعد هذا بدوره على تمكين مكان الفعالية من إجراء تعديلات على الشبكة والخدمات أثناء الحدث المباشر، مما يؤدي إلى تحسين تجربة اتصال الزوار باستمرار. إضافةً إلى ذلك، ستساعد تقنية منظم خدمات الشبكة في تنظيم جميع البنى التحتية للشبكات المثبتة، بينما تتيح لوحة القيادة سهلة الاستخدام الإدارة السلسة لجميع خدمات الشبكة المتاحة.

قال شكري عيد، المدير العام لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج: “استمرت علاقتنا الموثوقة في التطور وازدادت قوة مع توفير سيسكو لأفضل ما لدينا من تقنيات وخبراء تقنيين لدعم إكسبو 2020 دبي. ومن خلال تعاوننا الأخير، ستساعد سيسكو مركز دبي للمعارض على استضافة الفعاليات على نطاق واسع بسلاسة، ليتمتع كل زائر بتجربة اتصال لا تُنسى”.

تعاون يخط التاريخ ورؤية مشتركة للنجاح

على مدى السنوات الأربع الماضية أو ما يزيد عن 1500 يوم، ساعد تعاون سيسكو الاستراتيجي مع إكسبو 2020 دبي على بناء أساس آمن وذكي للاتصال.

كجزء من مهمتها لدعم إكسبو 2020 دبي في توفير الفعالية الأكثر اتصالاً رقمياً وغنى في تاريخ معارض إكسبو الدولية، نشرت سيسكو: 250 من أكثر مديري المشاريع والمهندسين خبرة في هذا المجال في موقع الفعالية لتوفير أكثر من 2.5 مليون ساعة من دعم التكنولوجيا وبدء التشغيل، و 20 ألف نقطة نهاية آمنة عبر موقع الفعالية لتوفير الاتصال الرائد في القطاع، و 30 حل تقني مختلف في مختلف أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي.