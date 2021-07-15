شركات الاتصالات في مواجهة المنصات الرقمية: الفرص والتحديات

قبل نحو عام، حين توقفت الحياة الاجتماعية المعتادة مع فرض التباعد الاجتماعي، أصبح الاتصال عنصرًا رئيسيًا لتمكين بناء مستقبل رقمي. وأصبحت مكالمات الفيديو هي وسيلة الاتصال اليومية على المستويين المهني والشخصي. فوجدنا أنفسنا نستخدم التطبيقات للتحدث إلى الأطباء، ونسعى لمساعدة أطفالنا على التأقلم مع مفهوم التعلم عن بعد. وحدث الأمر نفسه بالنسبة للشركات التي أصبحت خدماتها تعتمد بشكل كبير على التفاعل الرقمي.

وفي ظل سباق شركات الاتصالات لاغتنام الفرص التي توفرها تقنيات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية، فإنها تدرك بأن أحد أكبر التحديات التي تقف أمامها، هو تحقيق المكاسب من المشاركة الرقمية، لا سيما وأن هذه التقنيات تتغير بوتيرة متسارعة وتتطلب ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

ولنتمكّن من فهم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه شركات الاتصالات لاغتنام هذه الإمكانيات الجديدة، أصدر مركز «أي بي أم لتعزيز قيمة الأعمال» دراسة جديدة بعنوان “مستقبل شركات الاتصالات”، استطلع فيها آراء 500 مدير تنفيذي لشركات الاتصالات من 21 دولة على مستوى العالم بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد كشفت الدراسة بأن 74% من مزودي خدمات الاتصالات يتفقون بأن التعاون مع الشركات الكبرى للإنترنت، بما فيها شركات الحوسبة السحابية الفائقة، لتمكين تقنيات الحوسبة الطرفية عبر شبكات الجيل الخامس، يخدم المصالح الاستراتيجية لهذه الشركات بالدرجة الأولى. ويشير مصطلح الشركات الكبرى للإنترنت إلى الشركات التي تشغل تطبيقات وخدمات وتقنيات الإنترنت على نطاق عالمي أو شبه عالمي، وعادة ما يتم تأسيس هذه الشركات على السحابة وتعرف بقدرتها على الابتكار السريع والتركيز على البيانات ومرونة الأعمال.

ولتتمكن شركات الاتصالات من التحكم بزمام الأمور، فعليها إما التحول إلى المنصات الرقمية أو مواجهة حقيقة المنافسة معها.

السحابة الهجينة تعطي شركات الاتصالات القدرة على التحكم بزمام الأمور

يتمثل دورنا كمزودي تكنولوجيا للمؤسسات في مساعدة شركات الاتصالات على تبني المنصات التي تضع قوة الابتكار بين أيديهم. ونقوم بذلك من خلال مساعدتهم على التطور ليتمكنوا من فتح منصات برمجية تتماشى مع المعايير المتبعة وتتيح لهم، وللشركات التي يخدمونها، القدرة على التحكم في كيفية ومكان نشر خدمات شبكاتهم ومنصاتهم الطرفية وتقديم عروض مؤسساتهم.

والحقيقة أن تكلفة نشر شبكات الجيل الخامس تبلغ حوالي خمسة أضعاف من تكلفة نشر شبكات الجيل الرابع، وقد أعلنت بالفعل العديد من شركات الاتصالات الكبرى عن التزامها بإنفاق ملايين الدولارات لبناء البنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس خلال السنوات المقبلة. وهنا تبرز حاجة شركات الاتصالات لتسخير مواردها المالية من أجل تعزيز مكانتها في عالم الاتصالات وتقديم منصة للابتكار تخدم عملاءها بأفضل شكل ممكن. وقد شرعت العديد من الشركات بالفعل باتخاذ هذه الخطوة من خلال تحويل بنية شبكتها إلى منصات معرّفة بالبرمجيات، قادرة على دعم الحجم المتنامي من الطلب على شبكات الجيل الخامس وحالات الاستخدام التي تقوم على الحوسبة الطرفية.

وتدعم دراسة «أي بي أم» الأخيرة هذه الخطوة، حيث أظهرت بأن 62% من شركات الاتصالات التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط وأفريقيا تتفق على أهمية أن تصبح شركاتهم أكثر كفاءة في أتمتة القرارات المتعلقة بالبنية التحتية ووظائف الشبكات والعمليات التشغيلية. وهنا، تبرز السحابة الهجينة كمنصات أساسية لدعم هذا التحوّل. والسبب في ذلك أن بنية السحابة الهجينة في أساسها مصممة لضمان بأن تبقى بيانات العميل ملكًا له، بحيث يعود له القرار حول مكان نقل هذه البيانات، وكيفية الاستفادة منها وحمايتها، وكيفية استخراج رؤى ومعلومات قيمة منها، وكذلك حرية اختيار الجهات التي يرغب بالتعاون معها لاستثمار هذه البيانات.

السحابة العامة ضرورة أساسية وليس خيارًا

يجب أن تكون السحابة العامة جزءًا أساسيًا ضمن استراتيجية تحوّل تكنولوجيا المعلومات في أية شركة اتصالات، إنها ليست خيارًا، بل هي عنصر مهم للغاية.

فعلى سبيل المثال، قد يضع مزود الخدمة قيودًا على موردي الخدمات الأمنية الذين يمكن التعامل معهم، عندما ترغب في نشر تطبيقات طرفية جديدة بعد نقل طبقة التطبيقات في شبكتك إلى سحابة عامة واحدة. حتى أن بعض مزودي الخدمة لا يدعمون إمكانية التشغيل البيني في حال رغبتم الاستمرار في استخدام سحابة أخرى من أجل مهام العمل الحساسة. وهنا تبرز فائدة نهج السحابة الهجين، الذي يخلصك من هذا العبء، ويمكنك من الجمع بين البيئات السحابية والمحلية، بالإضافة إلى موردي الأطراف الخارجية ضمن منصة واحدة مفتوحة.

كما يمنحك نموذج السحابة الهجينة القدرة على التحكم في بياناتكم عبر اتباع تدابير موحدة لأمن الشبكة على مستوى المؤسسة بأكملها وعبر مختلف جوانب أعمالكم، وكذلك الأمر بالنسبة لمهام العمل الخاصة بعملائك وشركائك. ويتيح لك نهج السحابة الهجينة القدرة على تحقيق الدخل والمكاسب من بياناتك بكل أمان لأنك أنت صاحب القرار. كما يمكّنك من التحكم في إعدادات الخصوصية ودمج الأمان وجوانب الامتثال عبر نطاق مهام عمل تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.

دور محوري في مستقبل شبكات الجيل الخامس

خلاصة القول أن نتائج الدراسة الأخيرة هذه تؤكد التزام «أي بي أم» المستمر بمساعدة شركات الاتصالات على استخدام المنصات التي تضع قوة الابتكار بين أيديهم.

ونحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركات الاتصالات في رحلتها نحو اعتماد استراتيجيات السحابة الهجينة المفتوحة التي تدعم رحلة تحولها الرقمي. ويمتد عملنا على مستوى العالم حيث عقدنا مؤخرًا شراكات قوية مع “تليفونيكا الأرجنتين” و”تليفونيكا إسبانيا” و”لومن تكنولوجيز”، و”فودافون البرتغال” و”تيليكوم ايجيبت – الشركة المصرية للاتصالات”، و”سامسونج” و”كولت تكنولوجيز”.

وبالاستفادة من هذا الزخم القوي، أطلقت «أي بي أم» سحابتها الخاصة لشركات الاتصالات « IBM Cloud for Telecommunications »، إلى جانب شبكتها القوية من الشركاء الذين يزيد عددهم عن 40 شريكًا. وأصبح بإمكان للعملاء نشر خدمات سحابة «أي بي أم» في كل مكان: على أي سحابة، في أماكن العمل أو على أطراف الشبكة، بالاستناد إلى منصة « IBM Cloud Satellite» وبالاستفادة من نظام OpenShift من «رِد هات»، مع ضمان معالجة المتطلبات الخاصة بالصناعة وحماية بياناتهم في آن معًا. والأهم من ذلك أنهم لن يكونوا ملزمين بالتّقيد بأية منصة محددة يفرضها المورد.

وبالنظر إلى أن التشغيل الآلي أصبح شرطًا مسبقًا لشركات الاتصالات خلال رحلات تحولها، للحفاظ على مصادر الأرباح ومواكبة التطورات في السوق، فإن حزمة « IBM Cloud Pak for Network Automation» لأتمتة الشبكات والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تمكّن هذه الشركات من تطوير عملياتها لتعتمد بالكامل على التشغيل الآلي، مما يساعدها على خفض النفقات التشغيلية وتقديم خدمات أسرع.