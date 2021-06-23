المستوى التالي من الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات

كيف قامت “غروب-آي بي” بجمع البيانات حول هجمات الاحتيال على مستوى العالم وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؟

تقوم “غروب – آي بي” ببناء شبكة من مراكز الأمن السيبراني المستقلة بهدف صمان نظرة شاملة في كل مكان ولتتمكن من تزويد عملائها ببيانات عالية الجودة عن المهاجمين والتهديدات ذات الصلة بموقعهم الجغرافي. في أواخر شهر مايو، افتتحت “غروب – آي بي” مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط (مركز الأبحاث واستقصاء التهديدات في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا) والذي يحوي نفس الأقسام الرئيسية التي تمتلكها الشركة، بما في ذلك فريق الحماية من المخاطر الرقمية.

اعتمد فريق “غروب – آي بي” للحماية من المخاطر الرقمية (Group-IB DRP) في أبحاثه على نظام مبتكر خاص بغروب – آي بي. حيث ظهر النظام بشكل كامل ولأول مرة خلال مؤتمر المخاطر الرقمية 2021 (Digital Risk Summit 2021)، والذي تم بثه عبر الإنترنت في 10 يونيو. في هذا المؤتمر، قدمت “غروب – آي بي”تحليلاً شاملاً للمخططات الاحتيالية على مستوى العالم وكشفت عن حملة احتيال فعالة واسعة النطاق تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم الحصول على هذه النتائج بمساعدة نظام الحماية من المخاطر الرقمية (DRP) المقدم من “غروب – آي بي”.

وفي هذه الحملة الاحتيالية، يتم استغلال ما يقرب من 140 علامة تجارية مشهورة في أكثر من 15 دولة ناطقة باللغة العربية من قبل المحتالين الذين أنشأوا صفحات مزيفة تروّج لهدايا مجانية أو سحوبات على جوائز والتي يُزعم إطلاقها من قبل منظمات معروفة، وذلك بهدف سرقة معلومات المستخدمين الشخصية وبيانات الدفع الخاصة بهم. ووفقاً لبيانات “غروب – آي بي”، تعد المملكة العربية السعودية هدفاً رئيسياً لحملة الاحتيال متعددة المراحل والقائمة حالياً، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المحلية المُستغلة من قبل المحتالين في المملكة 27.1% من الماركات الشهيرة، تليها الأردن (11%) والإمارات العربية المتحدة (10.2%).

ما هي الأساليب الشائعة في تلك الهجمات، وكيف يمكن تفاديها والإبلاغ عنها؟

يتحول سوق الاحتيال إلى أسرع “الاقتصادات” نمواً في العالم ففي كل عام، يرتفع عدد المجرمين السيبرانيين، ومعدل عمليات الاحتيال فضلاً عن الأضرار التي تسببها، حيث يملك هؤلاء المجرمون مجموعة واسعة من التكتيكات الهجومية. وفي المجموع، تمثل عمليات الاحتيال 73% من جميع الهجمات التي تتم عبر الإنترنت، حيث إن 56% منها عبارة عن نشاط احتيالي (خداع يؤدي إلى كشف الضحية طوعياً عن بيانات حساسة) و17% هي عبارة عن هجمات تصيّد احتيالي (تهدف لسرقة تفاصيل البطاقة المصرفية).

باستخدام حل الملكية الخاص بها، تمكن محللو “غروب – آي بي” من تصنيف مخططات الاحتيال واكتشاف أكثر من 100 عملية احتيال أساسية وتعديلاتها. كان برنامج “كلاسيسكام” (Classiscam) هو أكثر مخططات الاحتيال استخداماً في العالم أثناء فترة الوباء. يستهدف هذا المخطط الأشخاص الذين يستخدمون الأسواق والخدمات المتعلقة بتأجير العقارات وحجوزات الفنادق والتحويلات المصرفية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومشاركة الرحلات وخدمات التوصيل. الغرض من المخطط هو ابتزاز الأموال كدفعة مقابل سلع غير موجودة لن يتم تسليمها أبداً. تم استهداف ما مجموعه 44 دولة في هذا المخطط الاحتيالي. وفقاً لـفريق الحماية من المخاطر الرقمية لدى “غروب – آي بي”، فإنه تم إساءة استخدام 93 علامة تجارية بشكل عام كجزء من “كلاسيسكام”. وفي أوائل عام 2021، جنى أكثر من 12500 جهة منفذة للتهديدات أموالهم عبر خدمات التوصيل المزيفة.

وأيضاً في عام 2020، انتشرت هجمات احتيالية أخرى حملت اسم “جُحر الأرنب” (Rabbit Hole). والتي تم فيها استغلال العلامات التجارية للشركات وتركزت في الغالب على قطاع التجزئة والخدمات عبر الإنترنت. سعت خلالها الجهات الفاعلة إلى سرقة البيانات الشخصية وبيانات البطاقة المصرفية. وتتم العملية عبر تلقي المستخدم رابطاً من أحد أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات المراسلة، مع اقتراح المشاركة في سحب على جوائز أو عروض ترويجية أو استبيانٍ ما. وبشكل وسطي، كان معدل الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية التي أجراها المستخدمون ما يقارب 40 ألف زيارة يومياً. حيث هاجمت حركة “جُحر الأرنب” الاحتيالية عملاء تابعين لـ 100 علامة تجارية على الأقل في مناطق مختلفة.

لا تستطيع المؤسسات التعامل مع عمليات الاحتيال خلال الوباء عبر نُهج المراقبة الكلاسيكية وحظر الروابط بشكل فردي، إن حجم النشاط الاحتيالي في ازدياد وهذا ما يفرض متطلبات جديدة للأدوات المصممة لمكافحته. ولحماية أنفسهم (المؤسسات) من هذه الهجمات وتجنب مثل هذه المخططات في هذا الاقتصاد الرقمي البارز، من الضروري للمنظمات فحص وجودها الرقمي، وتحديد نقاط ضعفها، وطرق كشفها. ويجب أن تكون منظومة الحماية من المخاطر الرقمية الخاصة بهم قادرة على كشف جميع مكونات البنية التحتية التي ينشؤها المحتالون ورؤية العناصر المتعلقة بها.

ما هي القطاعات الأكثر استهدافاً في عمليات الاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟

انطلاقاً من حملة الاحتيال الفعالة في المنطقة، فإن القطاعات الأكثر استهدافاً هي قطاع الاتصالات (34.8%)، في حين تمثل 10.4% منها خدمات عامة و9.6% تنتمي لقطاع البيع بالتجزئة. وتشمل الصناعات الأخرى التي تأثرت بالمخطط الاحتيالي قطاعات مثل الترفيه، والوجبات السريعة، والسيارات، والإلكترونيات، وقطاعي النفط والغاز، والخدمات المصرفية والتأمين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن البنوك كانت المفضلة لدى المحتالين لفترة طويلة.

لا يستغل المحتالون العلامات التجارية المعروفة فحسب، بل ينتهكون أيضاً العلامات التجارية الشخصية للمشاهير. ففي إحدى عمليات الاحتيال التي تم اكتشافها خلال العام الماضي، استخدم المجرمون السيبرانيون شهادات ملفقة من المشاهير حول منصة استثمار للعملات الرقمية (المشفرة) والتي تزعم أنها “جعلتهم أثرياء”. وتم نشر هذه الشهادات عبر مواقع مزيفة، متظاهرة بأنها منافذ إعلامية، وتحتوي على روابط لمواقع ويب زائفة تطلب من المستخدمين بياناتهم الشخصية. كما اكتشف محللو الحماية من المخاطر الرقمية لدى “غروب – آي بي” هذا التعدي أيضاً على العلامات التجارية الشخصية لشخصيات بارزة في الشرق الأوسط.

هل لديك مزيداً من التفاصيل حول الجهات الفاعلة في التهديد وعمليات الاحتيال التي يقومون بها؟

تتم هذه العمليات الاحتيالية كالآتي: يتلقى الضحية رابطاً من أحد الأصدقاء، إما عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيق للمراسلة الفورية “واتساب” أو يصادف إعلاناً في محركات البحث يدعوه للمشاركة في السحب على جوائز أو الحصول على عروض ترويجية أو ملء استبيان يتم إجراؤه بواسطة اسم ماركة مشهورة أو مرتبط باسم أحد المشاهير. في هذه الحالة، ينجذب الضحية آملاً بالحصول على جائزة أو عرض عمل أو مكافأة نقدية، ويتبع رابطاً ويجد نفسه على صفحة تحوي استطلاعاً أو آلة حظ تحمل علامة تجارية لإحدى الشركات المعروفة. حيث يُطلب من المستخدم إكمال استطلاع أو ملء نموذج ما وإدخال بياناته الشخصية في هذه الصفحة. وبغض النظر عن إجابات المستخدم، فهو فائز وهمياً بالجائزة، ويُطلب منهم بعد ذلك مشاركة رابط الاستبيان/الجائزة مع ما يصل إلى 20 جهة اتصال عبر تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”. وبعد أن توسع الضحية سطح الاحتيال، يتم إعادة توجيهها إلى موارد احتيال أخرى، كهدايا جديدة أو موقع للتصيُّد الاحتيالي أو موقع قد يُعرِض أجهزة المستخدم لخطر الإصابة ببرامج ضارة. وقد بلغ العدد الإجمالي الشهري للجمهور المستهدف كمرحلة أخيرة في العمليات الاحتيالية حوالي 500,000 شخص.

لمنع اكتشاف الحملة بواسطة أنظمة مكافحة الاحتيال، قام مجرمو الإنترنت بتسجيل صفحاتهم المزيفة باستخدام خدمة “بلوغسبوت” (Blogspot) لجعل هذه الصفحات تبدو شرعية لخوارزميات تصفية المحتوى عبر الإنترنت. ومنذ بداية هذا العام، اكتشف محللو الحماية من المخاطر الرقمية لدى “غروب-آي بي” وجود أكثر من 4300 صفحة احتيال مسجلة باستخدام هذه الخدمة. حيث تم إنشاء هذه الصفحات بواسطة أكثر من مائة حساب في بلوغسبوت، والتي يُفترض أنها مسجلة من قبل نفس المجموعة.

ووفقاً لنظام الحماية من المخاطر الرقمية لدى “غروب-آي بي”، كانت مجموعة الاحتيال هذه نشطة لمدة 6 سنوات على الأقل. ولا يستخدم منفذو الاحتيال هؤلاء حسابات بلوغسبوت فحسب، بل أيضاً عدداً من الأدوات الأخرى. أهمها إعلانات في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من الرسائل في برامج المراسلة على نطاق واسع.

كيف هو وجود “غروب-آي بي” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيف تقدم خدماتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بتكاليف تحليل البيانات؟

قبل أقل من شهر، أعلنت “غروب – آي بي” عن إطلاق مقرها الإقليمي في دبي ومركزها لأبحاث واستقصاء التهديدات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق العالمية، حيث أن وجود شركات كبرى يجعل هذه المنطقة هدفاً جذاباً لمجرمي الإنترنت. نحن ملتزمون بالحد من تأثير الجرائم السيبرانية في المنطقة بالاستفادة من حلولنا المتمركزة حول الخصوم والتحقيقات السيبرانية، والتي أجرى خبراؤها المخضرمون أكثر من 1200 تحقيق ناجح حول العالم. لجعل منتجاتنا وخدماتنا في متناول العملاء، أطلقت “غورب – آي بي” مؤخراً برنامج خدمة الأمن المدارة (MSSP) الخاص بها.

التركيز الرئيسي الآخر هو التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة في إنشاء تعليم سيبراني متخصص لتمكين المواهب المحلية من النمو والمشاركة في عملية تحول اقتصاداتهم. يعتبر نقل المعرفة وتوظيف المواهب المحلية من العناصر الأساسية الأخرى لاستراتيجيتنا.