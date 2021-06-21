ما الذي تقدمه شركة نيرموشن السعودية للمباني والفعاليات؟

وسبق أن أشار فيصل الفردوس، مؤسس تطبيق نير موشن لأريبيان بزنس عن جوانب هذه التقنية ومسيرة تأسيس الشركة وجذب عدد المستثمرين البارزين إليها.

ويقول:” تأسست “نير موشن” عام ٢٠١٦ في المملكة العربية السعودية كشركة للابتكار التقني في مجال الملاحة داخل المباني الضخمة كالمطارات والمجمعات التجارية والمستشفيات وغيرها ساعية لمواكبة النمو المتسارع في استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها وتحويل ذلك إلى فرص للمدن الذكية لتعزيز تفاعل الزوار مع تلك المباني ما يتيح مزايا لا متناهية لكل من القائمين على تلك المباني والزوار على حد سواء.

يعتبر المؤسس فيصل الفردوس أحد رواد الأعمال الأكثر إبداعاً في المملكة العربية السعودية بحسب فوربس الشرق الأوسط لما يمتلكه من خبرة على المستوى العملي تمتد لأكثر من ١٠ سنوات في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول ليتوجه بعدها للاستثمار في تأسيس مشاريع في قطاع التقنية ومن ضمنها “نير موشن” والتي تمكنت في الشهور الأولى تأسيسها من الحصول على استثمار مباشر من قبل شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية لدعم مسيرة وأهداف الشركة. وعن مقر نير موشن وانتشارها في المنطقة، يقول :”تقدم شركة “نير موشن” حلولها التقنية في مجالات الملاحة الداخلية ((Indoor Navigation والتتبع اللحظي في المباني إلى جانب إمكانية ارسال التنبيهات والعروض للزوار على هواتفهم الذكية بحسب مواقعهم مما يحول تلك المباني إلى مباني تفاعلية ترحب بالزوار وترشدهم وتكافئهم بعروض تناسب اهتماماتهم. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر ولديها تواجد في دبي ويتسع نشاطها ليشمل دول المنطقة.

وبسؤاله عن فكرة الحلول التي تطورها، وما أبرز استخداماتها وكيف تتقبل الشركات عمل تكامل لها مع التطبيقات التي تقدمها؟ يجيب بالقول:”تعتبر المطارات والمجمعات التجارية والمعارض والمستشفيات من أكبر المستفيدين من تلك الحلول فالمسافرين أصبح بإمكانهم معرفة المسار نحو بوابات الصعود إلى الطائرة كما يمكنهم الحصول على تنبيهات بالوقت المحدد للصعود مما يمنحهم الوقت الكافي للتسوق بطمأنينة وهذا يساهم بتعزيز عوائد السوق الحرة في المطارات ويمنح المسافرين تجربة رائعة. أما في المجمعات التجارية فقد أصبح بالإمكان الاستعاضة عن شاشات الإرشاد المكلفة وذات الفاعلية المحدودة بخرائط رقمية على شاشات الهواتف الذكية للمتسوقين ترشدهم نحو وجهتهم خطوة بخطوة مع إمكانية إرسال العروض الترويجية والمكافآت لهم بحسب مواقعهم ما يمنح تجربة تسوق فريدة ويعزز حركة التسوق والمبيعات كما ويساهم في رفع مستوى ولاء ورضى العملاء. وتعتبر المستشفيات كذلك من أكبر المستفيدين إذ يمكن ربط مواعيد المراجعين بنظام الإرشاد نحو العيادات مما يساهم في تقليل فترة الانتظار ويزيد من عدد المراجعين الذين يمكن خدمهم يومياً وهذا ما يعزز مستوى رضاهم على الخدمات المقدمة لهم ويساهم في رفع عوائد المستشفى.

ما هي مزايا التقنية التي تقدموها؟

إلى جانب المزايا المتعددة التي تمنحها حلول “نير موشن” لعملائها فإنها تتميز بسرعة التنفيذ وفاعلية التكامل مع تطبيقات الجهات المستفيدة. كما أن تلك المزايا لا تقتصر فوائدها على الزوار إنما تمتد للقائمين على إدارة وتشغيل المباني حيث تمنحهم الفرصة للاطلاع على سلوك العملاء وتحليل بيانات تفاعلهم مع مواقع تواجدهم في فترة معينة وخرائط بيانية لعدد الزيارات وفترات الانتظار. كما تسمح بإرسال التنبيهات بناء على مدة الانتظار في موقع معين وتكون تلك التنبيهات إما بهيئة استبيان لمدى رضى الزائرين أو بصيغة وسائط ترويجية أو إرشادية وحتى عروض وكوبونات تناسب اهتماماتهم.

حلول “نير موشن” التفاعلية تتيح للزوار التفاعل مع الفعاليات والمعارض على هواتفهم الذكية بلغاتهم كما ستسمح لهم بالحصول على معلومات الوصول لوجهتهم سواء خارج أو داخل الأبنية وتمكنهم من الحصول على المعلومات الضرورية مباشرة بسهولة ويسر دون الحاجة لتدخل العنصر البشري مما يساهم في تحويل أي موقع إلى وجهة تفاعلية ذكية بالكامل.

إن الأفكار التي يمكن تقديمها لقطاع المعارض والمؤتمرات لامتناهية فبالإضافة إلى الخرائط الرقمية وخدمات الإرشاد اللحظية والتقارير والتحليلات لسلوك الزوار يمكننا أطلاق ألعاب تفاعلية تحتوي على العديد من الأهداف يمكن للزائر تحقيقها وجمع نقاط تخولهم الحصول على هدايا وتذكارات. أيهما أسهل منصات منتشرة على الهاتف المحمول أم تطبيقات خاصة أخرى تؤمن تكاملاً مع تقنية (NEARMOTION)؟ تقوم “نير موشن” بإضافة ميزات التفاعل مع الزوار على التطبيقات الحالية للقائمين على المباني وليس هناك أي حاجة لأن يقوم الزائر بتحميل تطبيق آخر لتفعيل هذه الخدمة. وتسعى “نير موشن” لمساعدة العملاء في التحول الرقمي بالشكل المناسب والسلس الذي يعود عليهم بالفائدة من خلال تعزيز تجربة وولاء عملائهم.