جوانب أساسية في سوق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

كيف ترى” نيكسثينك ” حال التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق التحول الرقمي العالمي إلى 7.8 تريليون دولار أمريكي تقريبا، بحلول عام 2024 وفقًا لإحصائيات شركة “ستاتستا”. والحقيقة أن عملية التحول الرقمي هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة مستويات الاستثمار العالمية. وقد تم إنشاء لجنة وطنية خاصة بهذه العملية لتسريع تنفيذ مبادرات التحول الرقمي التي تقودها الجهات الحكومية.

وقد عقدنا مؤخرًا اتفاق شراكة مع شركة “أتوس” لاستهداف سوق التحول الرقمي المتنامي في المنطقة، بهدف مساعدة المؤسسات على تحويل خطط أعمالها الحالية من أجل تعزيز مشاركة العملاء وإنتاجية الموظفين ومرونة الأعمال ودفعها إلى مستويات غير مسبوقة.

ما أبرز طرق زيادة إنتاجية الموظفين ورضاهم وتحسين فرص نجاح مشاريعهم بالتحول الرقمي؟

الحقيقة أن الكثير من أقسام تكنولوجيا المعلومات تركز على توفير الأدوات للموظفين. لكن يجب عليهم بدلاً من ذلك التركيز على استخدامها أيضًا. هل يتبنى الموظفون تلك الأدوات؟ هل تعمل تلك الأدوات باستمرار لخدمة الموظفين بالطريقة التي يحتاجون إليها؟ إن ضمان رؤية تكنولوجيا المعلومات لتجربة الموظفين الرقمية يعني أنه يمكنهم إنشاء أفضل بيئة لإنتاجية الموظفين لتحقيق الأهداف التي تسعى الشركات والمؤسسات لتحقيقها من خلال أنشطتها.

لقد أجبر تفشي وباء كوفيد-19 في بدايته المؤسسات على تقييم إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأصبحت الخبرة الرقمية القوية الآن أكثر أهمية للحصول على تجربة تقنية معلومات أكثر سلاسة وتوفير تجربة مستخدم رقمية مثالية.

وتساعد تقنية “نيكسثنك” القوية أقسام تكنولوجيا المعلومات على الاتصال والتواصل والتعاون ورؤية البنية التحتية الخاصة بهم بشكل لم يسبق له مثيل، من خلال تحليلات المستخدم النهائي في الوقت الفعلي – ما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بتحديد وحل مشاكل تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي وسريع.

ما هي سبل خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات؟

يحتاج قسم تكنولوجيا المعلومات إلى أن يكون مجهزًا بمعلومات وأدوات دقيقة لحل مجموعة واسعة من المشكلات التي تنشأ فجأة، مثل التوقف عن العمل والعطل الطارئ وتوقف الإنتاجية. وتظهر الأبحاث أن الموظفين يفقدون حوالي 28 دقيقة وسطيا، في كل مرة يواجهون فيها مشكلة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات. ويعتقد صانعو القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات أن الموظفين يواجهون مشكلتين أسبوعيا كمعدل وسطي في مجال تكنولوجيا المعلومات . ومع ذلك ، فإن الموظفين يبلغون فقط عن 55٪ من مشكلاتهم إلى قسم تكنولوجيا المعلومات. وفي حال الإبلاغ عن نصف مشكلات تكنولوجيا المعلومات فقط ، فسيتم إهدار ما يقرب من ساعتين لكل موظف في الأسبوع ، أي 100 ساعة عمل في السنة( أو ما يعادل أسبوعي عمل). وبالنسبة لشركة تضم 10آلاف موظف ، يمكن أن يعادل هذا أكثر من نصف مليون دولار في الأسبوع وخسارة ما يقرب من 25 مليون دولار سنويًا بسبب تعطل تقنية المعلومات. (تستند البيانات إلى متوسط الرواتب في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 48،672 دولاراً سنويًا).

ويضمن النهج الاستباقي في حل المشكلات مقارنة مع النهج التفاعلي ، إدراك فرق تكنولوجيا المعلومات المشكلات قبل أن يدركها الموظف، أو يتعرض للتوقف عن العمل. ومن خلال نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي على الخبرات التكنولوجية اليومية للموظفين – يمكن لتقنيات نيكسثينك توفير الجهد والوقت والمال وحماية الإنتاجية. وباستخدام تقنيات نيكسثينك، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات ضمان استثمارات أفضل وحتى التأكد من توافق البرامج والتطبيقات مع احتياجات الموظفين الفعلية.