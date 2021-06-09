سيسكو تشكف عن حلول سحابية جديدة لتعزيز أجندات التحول الرقمي

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن الطرق الجديدة لمساعدة العملاء في تسريع أجندات التحول الرقمي أثناء نقلهم للمزيد من مواردهم إلى السحابة.

وترى سيسكو بأن عالمنا الموزع والمتصل اليوم يعتمد على السحابة أكثر من أي وقت مضى، وتواجه فرق تقنية المعلومات تحديات كبيرة في تزويد الأشخاص بالتجربة الرقمية المثالية أينما كانوا وفي أي وقت يحتاجون فيه إلى الاتصال بالسحابة. وتنتقل الشركات نتيجة لذلك إلى نموذج تشغيلي قائم على السحابة يعتمد على السرعة والبيانات والتحكم ليصل بين التطبيقات والمستخدمين والموظفين التقنيين الموزعين وليعزز الحلول الرقمية في أماكن العمل.

تمكين العملاء من تحقيق نتائج أفضل مع السحابة

قامت سيكسو باستثمارات بمليارات الدولارات على مدى السنوات الست الماضية لبناء السحابة وإدخالها في كافة جوانب أعمالها مع التركيز على مساعدة العملاء في تطوير استراتيجيات السحابة الكاملة ضمن خمسة مجالات رئيسية هي: الاستمرارية والبيانات والأمان والاتصال والعمليات.

واستعرضت الشركة خلال حدث “سحابة المستقبل” الافتراضي كيف تعمل على تطوير استراتيجيتها السحابية ضمن العديد من المجالات لمساعدة الشركات على الاتصال وتأمين مواردها وأتمتة أعمالها لتوفر تجربة رقمية سلسة تُمكّن بيئة العمل الذكية في عالم السحابة الهجينة اليوم.

وتعليقاً على الإطلاق قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعد تجربة المستخدم مفتاح النجاح في العالم الرقمي، ونركز في أعمالنا على تمكين مجموعات التكنولوجيا من تقديم أفضل تجارب التطبيقات وبشكل آمن. وشركة سيسكو وحدها هي القادرة على تشغيل الحلول السحابية الهجينة وتوفير المراقبة والبيانات والأتمتة اللازمة لتكون الشركات ذكية سحابياً”.