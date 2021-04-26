كيف تأخذ نسخة احتياطية لهاتفك وتسترجع بياناتك في حال ضياعه

ماذا لو ضاع منك هاتفك؟ ماذا لو سُرق أو تَلِف لسبب من الأسباب، حينها ستتمنى أن لو كانت عندك نسخة احتياطية من بياناتك التي لا تقدر بثمن، أليس كذلك؟

في هذا المقال نستكشف طرق مختلفة لأخذ نسخة احتياطية لهاتفك بالإضافة إلى تفعيل خدمة إيجاد الهاتف في حال ضياعه.

تفعيل خاصية إيجاد الهاتف

سواء كنت من مستخدي الآيفون أو أيا من هواتف أندرويد فتوجد خاصية اسمها Find My يمكنك البحث عنها في الإعدادات الرئيسية للجهاز. عند الدخول إلى هذه القائمة ثم بتفعيل الخاصية ليتم ربطها مع حسابك وإضافة جهازك إلى قائمة الأجهزة التي يمكن تتبعها و التحكم بها عن بعد عن طريق iCloud أو جوجل. بالنسبة لمستخدمي أندرويد، فننصح أيضا بتفعيل نظام إيجاد الهواتف التي توفره كل شركة على حدة. فكل شركة لها نظام تتبع خاص بها، وأفضلها بنظري سامسونج التي توفر ميزة إيجاد الهواتف حتى وإن كانت غير متصلة بالإنترنيت عن طريق الاتصال بهواتف سامسونج الأخرى المحيطة بواسطة البلوثوت، بطريقة مشابهة للموجودة في هواتف الآيفون.

في حال سرقة أو ضياع الهاتف يمكنك الدخول لموقع الشركة وتسجيل الدخول بحسابك لتجد كل أجهزتك هناك. ستتمكن أولا من معرفة المكان الجغرافي للهاتف، إرسال رسالة لتظهر على شاشة القفل لتتواصل بها مع من وجد هاتفك، وفي أسوأ الأحوال تتيح لك هذه الميزة مسح جميع بيانات الهاتف بضغطة زر واحدة.

كيف تأخذ نسخة احتياطية للايفون

１. التخزين السحابي iCloud

يوفر نظام iOS طريقة سهلة لأخذ نسخة احتياطية عن طريق التخزين السحابي بسعة مجانية تصل إلى 5 جيجابايت. للأسف، هذه المساحة ليست كافية في حال قررت نسخ الصور والفيديوهات أيضا. لذلك يوجد خيارين هنا، إما شراء مساحة تخزينية إضافية من آبل أو الاستعانة بتطبيق آخر مثل تطبيق “صور جوجل Google Photos” الذي يوفر مساحة مجانية غير محدودة للصور لغاية شهر يونيو من العام الجاري. بعدها يتوجب عليك الدفع للصور الجديدة.

２. التخزين عن طريق الكومبيوتر

اذا كنت من مستخدمي نظام الماك بنسخة (Catalina) أو أحدث فكلما عليك فعله أن تشبك الهاتف بالماك عن طريق الكابل، وبعدها ستجد هاتفك في متصفح النوافذ (Finder). من هناك يمكنك تفعيل النسخ الاحتياطي لأخد نسخة كاملة من الهاتف. كما ننصح أيضا بتمكين النسخ اللاسلكي بحيث لن تضطر إلى شبك الهاتف بالكابل في المستقبل. أما إذا كنت من مستخدمي أنظمة ماك آو اس الأقدم، فيجب أن تستخدم برنامج “آيتونز iTunes” الذي يوفر إمكانية أخذ نسخة كاملة لهاتفك بمجرد شبكه بالكابل.

كيف تأخذ نسخة احتياطية للاندرويد

１. التخزين السحابي

توفر جوجل خدمة التخزين السحابي ولكن للأسف ليس للهاتف بالكامل وإنما لجزئيات معينة مثل إعدادات الهاتف، بيانات التطبيقات، الرسائل، جهات الاتصال وغيرها من البيانات. قم بالبحث عن Backup في هاتفك وستجد الخيار التي يمكنك تفعيله وأيضا اختيار ما تود أخذ نسخة منه. بالنسبة للصور، فكما ذكرنا سابقا يمكنك استخدام Google Photos أما بالنسبة للملفات يمكن الاستعانة بجوجل درايف التي توفر 15 جيجابايت مجانا.

２. التخزين عن طريق الكومبيوتر

يمكنك أخذ نسخة احتياطية لهاتفك عن طريق الكومبيوتر ولكن الطريقة تختلف من جهاز لآخر حيث توفر معظم شركات هواتف أندرويد تطبيقا خاصا بالنسخ الاحتياطي يمكن تحميله وتشغيله على الكومبيوتر.

سامسونج مثلا، توفر تطبيقا اسمه Kies، بينما توفر هواوي برنامجها Huawei PC Manager وشاومي MI PC وهكذا، ولكن للأسف بعض الشركات لا توفر برامجا مشابهة، ففي هذه الحالة لديك بضع خيارات.

الأول، شبك الهاتف بالكومبيوتر وإعطاء الكومبيوتر صلاحية الوصول لذاكرة الهاتف لتظهر وكأنها قرص تخزين خارجي تستطيع عن طريقها نقل ملفاتك من الهاتف للكومبيوتر.

الخيار الثاني والأفضل بنظري، الاستعانة ببرامج النسخ الاحتياطي سواء كانت مدفوعة أو مجانية نذكر منها:

• Dr.Phone

• Syncthing

• Super Backup

هذه التطبيقات تعمل عن طريق تحميل تطبيق على الهاتف وأيضا على الكومبيوتر ليتم نقل أو مزامنة البيانات سلكيا أو لاسلكيا بين الجهازين.

وكنصيحة أخيرة، يرجى أخذ الاهتمام بهذا الموضوع الذي يتغافل عنه الكثيرون إلى حين حدوث ما لا يحمد عقباه كضياع الهاتف أو سرقته، فحينها، إن لم تكن قد فعلت ميزة إيجاد الهاتف ولم تأخذ نسخة احتياطية فسيكون من شبه المستحيل استرجاع بياناتك.