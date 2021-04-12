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Posted inبرمجيات

فايسبوك تطلق هوت لاين لتنافس لتطبيق كلوب هاوس

يستنسخ فايسبوك كلوب هاوس ويطلق تطبيق «هوت لاين» الذي صمّم ليجمع الحديث بالصوت والنص والفيديو، ويصبح أداة لفتح حوارات ونقاشات على الويب.

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فايسبوك تطلق هوت لاين لتنافس لتطبيق كلوب هاوس

ولا يعمل موقع الإصدار التجريبي في بعض الدول، فيما لم يتوفر التطبيق على متاجر التطبيقات والأرجح أنه سيبقى على الويب.

https://hotline.co

يؤمن التطبيق للمشتركين أو الشركات التفاعل مع متابعيهم، من خلال إقامة جلسة سؤال وجواب بطرح الأسئلة بالنص أو بالصوت مع إمكانية تشغيل الكاميرا أيضا للحديث بالصوت والصورة بدلاً من استخدام الصوت فقط وتقول الشركة إن هوت لاين  يساعد المشتركين على التواصل والاستفادة من خبرات شخصيات رائدة أو ضليعة في قطاعات ومجالات عديدة.

واستوحت فيسبوك خيارات كلوب هاوس في واجهة الاستخدام وهي تبدو مشابهة لكلوب هاوس أو تويتر سبيسز.

 

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