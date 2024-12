سيسكو تكشف عن استراتيجيتها لدعم مزودي خدمات الاتصالات

أعلنت سيسكو اليوم عن استراتيجيتها لمساعدة مزودي خدمات الاتصال وشركات الويب في جميع أنحاء العالم على تعزيز اتصال شبكاتهم وتأمينها وأتمتتها لتوفير إنترنت أقوى وأكثر سهولة للجميع في كل مكان وبغض النظر عن القيود الجغرافية.

نتيجةً للعيش في ظل انتشار وباء كوفيد-19، أصبح الناس والشركات والحكومات والمجتمعات يعتمدون على قوة الاتصالات للحفاظ على استمرار العالم. وتحول الإنترنت من كونه ضرورياً، إلى شريان حياة بالغ الأهمية لدى الأغلبية للاتصال بالمعلومات وببعضهم البعض. وازدادت مؤتمرات الفيديو بشكل كبير حيث أجبر الناس على العمل من المنزل والتعلم عبر الإنترنت. وإضافةً إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وبث الفيديو والألعاب والمزيد، زادت حركة المرور على الإنترنت بنسبة 25% في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم.

واستطاعت الشبكات تحمل هذا العبء، لكن تتوقع سيسكو أن هذه ليست سوى لمحة بسيطة عن حجم حركة المرور الذي سنشهده في عصر 5G، مع توقع 29.3 مليار من الأجهزة المتصلة في عام 2023. وتحتاج هندسة الإنترنت إلى عناية واهتمام مستمرين لدعم الطموحات العالمية. ومع وجود أكثر من ثلاث مليارات شخص لا يزالون محرومين من الوصول إلى الإنترنت، تستمر الفجوة الرقمية في التطور حيث لا يستطيع الكثيرون الوصول إلى المعلومات الأساسية والتعلم والفرص، مما جعل الحاجة إلى تغيير طريقة بناء الشبكات أمر بالغ الأهمية.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “أمضت سيسكو السنوات الخمس الماضية في البحث والاستثمار في مجموعة الابتكار هذه مع التركيز على طرق مساعدة عملائنا في تقديم أفضل اتصال بالإنترنت والقدرة على زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف وتخفيف المخاطر. ونهيئ العالم للنجاح من خلال مساعدة عملائنا على اتخاذ القرارات الصحيحة لشبكاتهم اليوم، وذلك لتعزيز اتصال المزيد من الأشخاص والأماكن والأشياء أكثر من أي وقت مضى. وسنتمكن جميعاً من استذكار هذه النقطة الزمنية في السنوات العشر المقبلة والاحتفال بارتقائنا وتصدينا للتحدي واتخاذنا للخطوة الصحيحة لتوفير اتصال إنترنت أفضل”.

تغيير اقتصاديات الإنترنت

كان بناء الشبكات لتنمية وتوسيع وصول الإنترنت ليشمل المزيد من المناطق عملية صعبة بالنسبة لمشغلي الشبكات. وتلبيةً للطلب، صممت سيسكو Converged SDN Transport، وهو مخطط مبتكر مصمم لمساعدة مزودي الخدمة على دمج الشبكات المتعددة في بنية تحتية مشتركة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة على نطاق هائل.

تساعد سيسكو اليوم في تبسيط بنية الإنترنت بشكل أكبر من خلال حلول الشبكات الضوئية الموجهة التي تهدف إلى إلغاء شبكات IP والشبكات الضوئية. وسيتمكن المشغلون مع شبكات Acacia البصرية المتماسكة القابلة للتوصيل والتطورات في شبكات التوجيه المقسمة Segment Routing واتصالات Ethernet VPN وإمكانيات Cisco Crosswork Cloud الجديدة، من بناء شبكات مرنة وفعالة وسهلة التشغيل قادرة على دعم مستويات حركة المرور المتوقعة مع تقنية 5G.

الابتكارات الجديدة التي تدعم إنترنت المستقبل

تعمل سيسكو مع مزودي خدمات الاتصال الرائدين وشركات الويب بما فيهم: Airtel وAltibox وEolo وRakuten Mobile وSFR وSwisscom وTelenor وTelia Carrier وTelstra وWebsprix والمزيد لتصميم اللبنات الأساسية لـ “إنترنت المستقبل”، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة ومكاسب التوفير أكثر من أي وقت مضى.

• بنية شبكاتSilicon One من سيسكو

تقدم سيسكو لعملائها مع طرح بنية شبكات السيليكون Silicon One في عام 2019، بنية سيليكون موحدة قابلة للبرمجة ومصممة لتحسين الكفاءات التشغيلية وتوفير السرعة والسعة لعصر 5G. وفي غضون 15 شهراً فقط، وسّعت سيسكو منصة Silicon One من حل يركز على التوجيه إلى حل يعالج أيضاً سوق تبديل نطاق الويب، حيث تقدم عشر شرائح (أجهزة) للشبكات تتراوح من 3.2 تيرابايت في الثانية إلى 25.6 تيرابايت في الثانية، مما يجعلها أعلى أداء قابل للبرمجة وتبديل السيليكون في السوق.

• إدارة المشتركين

تقدم سيسكو حل Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway لعملاء الاتصالات (السلكية)، لينضم إلى مجموعة سيسكو لأجهزة التوجيه الحالية ذات النطاق العريض السحابي للكابلات والأجهزة المحمولة. ويمهد ذلك الطريق لتوفير حل موحد لإدارة المشتركين، مما يعزز البساطة والفعالية مع تمكين مزودي الخدمة من تقديم خدمات الوصول إلى خدماتهم بغض النظر عن المكان الذي يستخدم فيه الأشخاص هذه الخدمات.

• تعزيز الوصول والتجميع في الشبكات الأساسية والمتطورة لتحقيق أداء أفضل

o تتميز أحدث مجموعة من أجهزة توجيه سيسكو 8000 الآن بشرائح Cisco Silicon One Q200 التي توفر سعة إجمالية تصل إلى 14.4 تيرابايت في الثانية، مما يتيح مفاتيح نطاق الويب 32 و64 X 100 جيجابايت

o بطاقات جديدة وقوية لسلسلة Cisco Aggregated Service Router (ASR) 9000 وجهاز توجيه الشبكة (NCS) 500 و5500 لسعة أكبر وتوفير رأس المال والتكلفة التشغيلية

o تساعد مزايا وحدة التحكم في الشبكة المتقاطعة (CNC) الجديدة العملاء على تشغيل حل سيسكو للتوجيه البصري للشبكات

• سحابة Crosswork من سيسكو

تقدم سحابة Crosswork تطبيقاً جديداً يسمى “تحليل حركة المرور” يوفر رؤية شاملة عبر نقاط التناظر الشبكي. ومن خلال هذه المعلومات، يوفر تحليل حركة المرور توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين حركة المرور على حافة الشبكة ومنع التأثير على تجربة العميل.

• خدمات سيسكو الأساسية للشركات

تساعد خدمات سيسكو الأساسية للشركات Cisco Business Critical Services العملاء الذين يتطلعون إلى التحول إلى حلول الشبكات الضوئية الموجهة من سيسكو وحلول النطاق العريض السحابي لضمان الانتقال السلس. ومن خلال الاستشارات حول تصميم بنية الشبكة والتخطيط للتنفيذ، تساعد هذه الخدمات في تسريع الترحيل وتخفيف المخاطر. وتتيح الخيارات الجديدة ضمن خدمات Scrum المتخصصة وخدمات “الخبراء كخدمة” للعملاء الوصول إلى تحليلات قوية ومرونة أكبر لاختيار مجموعات المهارات المناسبة لتسهيل انتقالهم.