ست طرق كفيلة بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي عبر HCI 2.0

شكّل انتشار مرض كوفيد-19 أزمة صحّية غير مسبوقة، شملت تداعياتها جميع الشركات والقطاعات تقريباً. إلا أنه منح المؤسسات فرصة بالغة الأهمية لتقييم مخططات مسيرة تحوّلها الرقمي على المدى البعيد، والاحتياجات الموجّهة لثقافة العمل عن بُعد اليوم. وأشارت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن شركة البيانات الدولية، أن إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري سيتخطى بقيمته 676 مليار دولار أمريكي.

وتواجه الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم ضغوطات هائلة لإدارة التكاليف، وتبسيط العمليات، وتسريع الابتكارات. وبالتزامن مع مساعيهم لتسريع رحلة التحول الرقمي، يبحث مدراء التقنية عن حلول تتطلب المرونة، ووضع أساس ذكي للبيئات الافتراضية التي تسهم تلقائياً في تسريع وقت الوصول إلى السوق والتخلص من التعقيدات.

ويعد الجيل التالي من البنية التحتية المتقاربة المعرَّفة بالبرامج من هيوليت باكارد إنتربرايز (HCI 2.0) منصة ذكية تربط بين وظائف الحوسبة والتخزين وتدمج ضوابط التحكّم فائقة التقارب، لتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الاستفادة من هيكلية مرنة. وبدعم من حلول إتش بي إي إنفوسايت (HPE InfoSight)، تزوّد هذه المنصّة المؤسسات ببساطة مطلقة لبيئاتها الافتراضية، مع أداء سريع للتطبيقات، ومرونة متميزة للبيانات، وكفاءة في استخدام الموارد.

ونقدم فيما يلي ست طرق تحقق HCI 2.0 من خلالها الفائدة للشركات التي تتطلع لتحديث بيئاتها المعنية بتكنولوجيا المعلومات:

منصّة ذكية وبسيطة

تستفيد منصّة HCI 2.0 من الذكاء الاصطناعي لإجراء مراقبة تنبؤية واستباقية للبنية الأساسية الخاصة بالمؤسسة، وحلّ المشكلات قبل تفاقهما. وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ إتش بي إي إنفوسايت، تعمل HCI 2.0 من هيوليت باكارد إنتربرايز على تحسين مختلف جوانب الأعمال اعتماداً على إدارة بسيطة وشفافة. كما يسهل نشر المنصة نظراً لتلقائية ضبط التكوينات، وإمكانية استكمالها خلال 15 دقيقة فقط؛ حيث تتكامل مع خدمات البيانات وإدارة الموارد التي تركز على الأجهزة الافتراضية، ما يسهل إدارتها.

توفير قيمة استثمارية أكبر

يمكن للمؤسسات، من خلال الاعتماد على تقنية HCI المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، أن تتوقع تحسّن التكاليف الإجمالية للملكية، لأنها تمنع حالات التخصيص المفرط، وتقلل من تكاليف إدارة البيانات والنفقات التشغيلية دون أي عرقلة كبيرة للعمليات التشغيلية.

تعزيز الإنتاجية

مع التحليلات التنبؤية، تزوّد HCI 2.0 المؤسسات بالقدرة على تبسيط عملياتها التشغيلية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتقلل من الوقت المهدور في أداء مهمات روتينية وقليلة الأهمية، ما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة التركيز على تطوير الابتكارات الموجّهة للأعمال.

توحيد أعباء العمل

اعتماداً على تقنية HCI المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، يمكن دمج أعباء العمل في بنية أساسية موحدة دون المساس بالأداء الموثوق. وتسهم هذه الميزة في تمكين المؤسسات من العمل ضمن نطاق أصغر، مع تعزيز كفاءتها، والحصول على قيمة أكبر من مواردها الحالية.

تمكين المرونة وقابلية التوسّع

تقوم منصّة HCI 2.0 من هيوليت باكارد إنتربرايز بتوسيع نطاق عمليات الحوسبة والتخزين بشكل مستقل، لضمان عدم هدر الموارد. ويمكن أن تتوسّع المؤسسات وفقاً لاحتياجاتها الخاصة لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وضمان استمرارية الأعمال.

وبفضل قدراتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، تمتلك منصّة HCI 2.0 القدرة على اكتشاف المخدمات الموجودة تلقائياً، ودمج الموارد الجديدة بسلاسة في البيئة الحالية تعزيزاً لسهولة الإدارة.

مستويات عالية من المرونة

تمنح منصّة HCI 2.0 فرق تكنولوجيا المعلومات القدرة على تحديد الحد الأدنى والأقصى لمتطلبات أداء كل حمل عمل، ما يكفل حفاظ جميع النظم على المستوى الأمثل من الأداء. ومع هذه المنصة، يمكن أن تضمن المؤسسات توفر خدمات التخزين بنسبة 99.9999 %، دون أي نقطة فشل واحدة. وتتمتع المنصة بالقدرة على تحمّل ثلاث حالات فشل متزامنة لمحرّك الأقراص، والقيام بعدد أكبر من عمليات النسخ الاحتياطي بشكل أسرع، مع نسخ متماثل متقدم ولقطات شاشة منسجمة مع التطبيق.

التعليق على الصورة: بفضل إتش بي إي إنفوسايت، تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً للبنى التحتيّة، يعتبر إتش بي إي سيمبليفيتي حلاً مثالياً لحالات الاستخدام الحديثة، والروبوتات، والبنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب، وحالات المحاكاة الافتراضية العامة.