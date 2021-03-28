جاقار تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط مع جهات حكومة دبي عبر بوابة التوريد الإلكتروني

تقول الشركةإن التكنولوجيا الأساسية وخدمات الدعم الخاصة بالمنصة الجديدة، هي شراكة استراتيجية بين جاقار/تجاري و”حكومة دبي الذكية”، حيث توفر للموردين فرصة المشاركة في الأنشطة الرقمية المتعلقة بالعقود والمناقصات، المعلنة من قبل 40 جهة حكومية رئيسية في دبي.ستوفر البوابة الإلكترونية الجديدة بيانات دقيقة في الوقت الفعلي تتعلق بالموردين النشطين والفرص الحالية وتشغيل طلبات المعلومات (RFI’s) وطلبات عروض الأسعار (RFQ’s)، كما تدعم أيضاً تفاصيل الاتصال باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والهندية.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة الإلكترونية الجديدة من عمليات التسجيل والدخول إليها بطريقة موجزة ومبسطة. كما تحدد، في الوقت عينه، نطاق الجهات الحكومية المشاركة حالياً، فضلاً عن احتوائها على مكتبة موارد، تقدم النصائح والمشورة حول كيفية التنقل في بوابة eSupply بشكل أكثر فاعلية.

وبهذا الصدد، علّق هاني مصبح، نائب رئيس المبيعات لدى شركة جاقار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “لقد عملنا على تحديث المنصة الإلكترونية وتطويرها، بهدف تقديم منصة متكاملة سهلة الاستخدام، تساعد الشركات على أداء مهامها بصورة أفضل. تتميز هذه المنصة بأنها تتماشى مع أفضل معايير الأمان والشفافية، كما أنها تقوم بتبسيط الإجراءات لفرق المشتريات في الشرق الأوسط. وتماشياً مع رؤية دبي الذكية 2021، تضمن المنصة القيام بعمليات شراء قمية وخالية من المعاملات الورقية،”.

وفي سياقٍ متصل، أطلقت جاقار مؤخراً منصة “جاقار ناو” (JAGGAER NOW)، لتعزز التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة. في إمارة دبي، يرتفع الرقم إلى 95%، حيث تعمل نحو 43% من القوى العاملة في هذه الشركات، وتساهم بنسبة 40% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. في ضوء ذلك، فقد أنشأت جاقار هذه المنصة الجديدة، خصيصاً من أجل دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأردف مصبح قائلاً: “كان عام 2020 مليئاً بالتحديات لمعظم الشركات في العالم، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها. نتيجةً لذلك، اضطرت فرق المشتريات إلى التكيف بسرعة مع الظروف والمستجدات الطارئة، لضمان بقاء شركاتهم ضمن دائرة المنافسة”.

وتابع مصبح حديثه قائلاً: “بصفتنا خبراء في برمجيات إدارة الإنفاق، قمنا بتطوير منصة “جاقار ناو”، التي تساعد على إلغاء المهام في الوقت المناسب، وخفض تكلفة الدخول المرتفعة، والتي لطالما كانت بمثابة إجراء وقائي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال أتمتة المهام اليدوية، وتوفير الوقت اللازم للشركات، فإننا نساعدهم على التفاوض على إبرام عقودٍ أفضل، والذي يعد أمراً جوهرياً في الوقت الراهن، الذي تسعى فيه الشركات للمحافظة على تواجدها في الأسواق، كما أنه يساعدها على النمو على المدى البعيد”.

تساعد منصة “جاقار ناو” على تبسيط العمل من خلال نظام جاهز للتنفيذ خلال 30 يوم عمل، كما أنها توفر عائد استثمار شبه فوري من خلال تقديم إدارة الموردين وتحديد المصادر والعقود والمشتريات الإلكترونية، فضلاً عن قدرتها على التوسع وتنمية القدرات بالتزامن مع نمو المؤسسة، كما تعتمد “جاقار ناو” بصورة رئيسية على المنصة الرائدة في السوق “جاقار ون”، التي تستخدم من قبل عدد كبير من الشركات الرائدة عالمياً في جميع القطاعات.

تمتلك جاقار أكثر من 70 عميل في المنطقة، متصلين بشبكة عالمية تضم 4 ملايين مورد في 70 بلداً، كما شهدت الشركة في الوقت عينه نمواً هائلاً في المنطقة على مدى السنوات الماضية، لذا فهي تخطط في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعماله وزيادة عدد موظفيها.