خمسة تحولات رقمية أساسية لتعزيز مرونة سير أعمال الشركات خلال عام 2021 وما بعده

شهدت الشركات اضطراباً كبيراً في عملياتها خلال عام 2020، ومع ذلك تمكن الأشخاص من التعاون بفعالية أثناء عملهم عن بُعد بفضل التقنيات المتطورة مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو Video Conferencing وحلول التعاون المتنوعة Collaboration Solutions. وشهد العام الماضي انتشار مجموعة من التقنيات كتلك التي تصل المكاتب المنزلية بتطبيقات العمل لمواكبة موجة التحول إلى العمل من المنزل.

وسنشهد في المستقبل القريب المزيد من التحديات الجديدة، لكن وفقاً لمجموعة شبكات سيسكو القائمة على النوايا Intent-Based Networking، ستكون هناك أيضاً مجموعة من الفرص الجديدة للاستفادة من التحول الرقمي ومواجهة تلك التحديثات بشكل مباشر. وفيما يلي 5 نواح رئيسية يجب أن نكون على دراية بها.

1. العودة إلى العمل مع أماكن عمل متصلة

سيعمل بعد انتهاء فترة الجائحة ما يقرب من 30% إلى 50% من القوى العاملة جزئياً أو كلياً من المنزل. وستشهد القوى العاملة المختلطة الناتجة عن انتشار الوباء عودة البعض إلى المكاتب للتعاون المباشر، بينما سيعمل الآخرون إما بدوام كامل في المنزل أو سيزورون في بعض الأحيان مساحة المكاتب المشتركة، لذلك من الضروري إعادة تصميم مكان العمل عبر التكيّف مع الإجراءات الصحية الجديدة. وذلك يعني التخصيص الديناميكي لمحطات العمل حسب السعة اليومية باستخدام تقنيات مؤتمرات الفيديو التي تحل محل الاجتماعات المباشرة.

ترى سيسكو أنه يجب أيضاً تحديث البنية التحتية لمكان العمل عبر توفير تقنيات بث الفيديو وتحسين تغطية شبكة Wi-Fi وقدرتها وتحديثها إلى Wi-Fi 6 أو 6e لتخفيف العبء الإضافي الذي يحمّله الفيديو للشبكة. ويتعين على الشركات استخدام تقنيات اكتشاف الموقع وتتبعه لمراقبة النشاط داخل المباني وضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تزويد المباني بأجهزة استشعار وتقنيات تشغيلية لتحسين إدارة المنشأة.

2. تعزيز ذكاء المباني لتحسين كفاءة الطاقة والسلامة

تزايَدَ طلب الحكومات اليوم على تعزيز ذكاء المباني الجديدة والقديمة وجعلها أكثر صحةً وكفاءةً في استخدام الطاقة لتلبية متطلبات اتفاقيات تغيّر المناخ العالمية. وعلى هذا النحو، ستحتوي المباني الذكية الجديدة على المزيد من أجهزة الاستشعار وتقنية إنترنت الأشياء لمراقبة الإضاءة والطاقة والإشغال والمزيد. وتتيح إضافة WiFi 6 و6e لأقسام تقنية المعلومات مزيداً من المرونة في تلبية هذه الاحتياجات. وتوفِر الأنظمة الجديدة مثل Universal Power Over Ethernet+ (uPOE+) المرنة في معالجة الأخطاء ما يصل إلى 90 واط من الطاقة وتلعب دوراً مهماً في المباني الذكية. وتتيح للهواتف وتقنيات مؤتمرات الفيديو والشاشات والحواسيب وغيرها سهولة التشغيل والتوصيل بوصلات إيثرنت الحالية. ويجب أن تستفيد فرق تقنية المعلومات أيضاً من تحليلات تقنيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة لعملياتها لاكتشاف المشكلات المتعلقة بمرونة سير الأعمال وتحقيق التحول الرقمي الملموس بسرعة.

3. ستكون الأجهزة غير المُدارة أكثر عرضةً لتهديدات الهجمات الإلكترونية

يعد أي جهاز يمتلك القدرة على الاتصال بالإنترنت عرضةً للبرامج الضارة والتهديدات الإلكترونية الأخرى. وتتواجد الأجهزة المدعّمة بتقنية إنترنت الأشياء غير المُدارة في المنازل وأماكن العمل والمدارس والمستشفيات ومراكز النقل وتتزايد التهديدات التي تواجهها كل يوم. وارتفع عدد التهديدات الإلكترونية على أجهزة إنترنت الأشياء بنسبة تتجاوز 300% في عام 2019 وكانت أكثر من 75% من نقاط الضعف التي تم اكتشافها في عام 2019 ضمن أجهزة إنترنت الأشياء. وتتوقع سيسكو أن تصبح الشبكات القائمة على النوايا Intent-Based Networking هي خط الدفاع الأول، حيث تستخدم مزيجاً من تقنيات تصنيف الأجهزة ومراقبتها والوصول المحدد بالبرمجيات والتجزئة الذكية للحد من انتقال التهديدات الإلكترونية وعزل الأجهزة تلقائياً عند اكتشاف سلوك غير اعتيادي.

4. سيبقى العمل في المنزل هو القاعدة العامة لدى الكثيرين

يقلل العمل عن بُعد من التأثير البيئي السلبي ويتيح أيضاً قدراً أكبر من المرونة في الموازنة بين العمل والحياة الشخصية للموظف. ولتحقيق ذلك بشكل فعّال، سيتعيّن على أقسام تقنية المعلومات توفير الاتصال المماثل لذلك الموجود في المكتب للموظفين العاملين عن بُعد مع الحفاظ على أمان أصول الشركة. وعلى هذا النحو، يعد الاتصال الآمن بين الطرفين ضرورياً لتجنب الازدحام الناتج عن الأجهزة المتعددة المتصلة من المنزل أو الضغوطات على شبكة الإنترنت. وتنصح سيسكو بتوفير تقنيات تدعم مجموعة أكثر تنوعاً من الأجهزة المكتبية في المنزل. ويمكن لأنظمة مؤتمرات الفيديو المنزلية المدعمة باتصال LTE/5G الخلوي تحسين استمرارية الأعمال والتعاون. وترى سيسكو أنه يتعيّن على أقسام تقنية المعلومات توفير حلول SD-WAN المتطورة للمنازل لتحسين جودة تجربة المستخدمين.

5. توحيد جهود فرق العمليات ضمن نموذج التطبيقات في كل مكان

أصبحت تنتقل أحمال العمل بسرعة إلى السحابات المتعددة اليوم نتيجةً لتزايد توزّع الأعمال في الفترة الحالية. وستظل البيئة الهجينة التي تضم التطبيقات السحابية الأصلية المحددة والتطبيقات غير السحابية الحالية متوفرة في المستقبل المنظور، وسينتج عن ذلك الحاجة إلى نهج حافة خدمات التوصيل الآمنة (SASE) لإدارة هذه الشبكات المعقدة. وتعد كل من خدمات الأمان التي توفرها تقنيات الحافة والسحابة ضرورية فهي تجمع بين إمكانات Secure SD-WAN وcloud SASE، مما يمكّن فرق تقنية المعلومات من توفير تقنيات الأمن المشترك في المكان المطلوب.

تعتمد مرونة الشركات على مدى سرعة تكيّفها مع الاضطرابات الجديدة والحفاظ على قوة سير أعمالها وإنتاجيتها وأمان مكان العمل لديها في الوقت ذاته. وتؤمن سيسكو إيماناً راسخاً بأهمية تزويد الأشخاص بالموارد التي يحتاجون إليها لتأدية مهام العمل كي تحافظ الشركة على قدرتها التنافسية وأمانها ومرونتها. ونتيجةً لذلك، ستلعب هذه الاتجاهات دوراً أكثر أهميةً خلال الأشهر الـ12 القادمة. وستتمكن الشركات من مواكبة التحديات التي سيأتي بها عام 2021 وما بعده والتصدي لها عبر استمراريتها بتطوير معرفتها بهذه النواحي.