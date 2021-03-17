أبرز توجهات التقنية في المملكة العربية السعودية

ما هي أبرز نقاط التفوق في مجال تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات المتطورة في المملكة العربية السعودية؟

شرعت المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي قبل بضع سنوات، وتمكنت من تسريع تبني التقنيات المتقدمة قبل العديد من البلدان الأخرى. وقد أدركت المملكة في وقت مبكر أهمية التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وحددت التحول الرقمي كركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030. وقد عملت الحكومة على ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاعين العام والخاص في البلاد، حيث ثبتت فعالية هذه الخطوة أثناء تفشي الوباء حين حاولت الشركات التكيف مع نماذج الأعمال الجديدة التي تدعم العمل عن بُعد.

وبينما تستمر التقنيات الناشئة في تغيير معالم المشهد الرقمي وتطويره، تتعلم المؤسسات في السعودية كيفية استخدام هذه التقنيات لتحقيق نتائج أفضل لأعمالها. وتعمل هذه المؤسسات على الاستثمار في التقنيات على المدى البعيد، لا سيما بعد أن أدركت القيمة التي توفرها التقنيات الناشئة من حيث تبسيط عملياتها وتعزيز قدرتها على الابتكار في المنتجات والخدمات.

ما هي وتيرة التسريع في التحول الرقمي في المملكة (إزاء المعيار العالمي)؟

كشف مؤشر التحول الرقمي من «دِل تكنولوجيز» أن المؤسسات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تتقدم بخطوتين عن بقية العالم عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي. ووفقًا للدراسة، فإن 90% من مؤسسات الإمارات والسعودية تمكّنت هذا العام من تسريع بعض برامجها للتحول الرقمي على الأقل، وأنجزت في بضعة أشهر ما يستغرق عادةً عدة سنوات. وعند مقارنة ذلك بالمعيار العالمي البالغ 80%، فإنه يشير إلى أن المؤسسات في المنطقة قد وضعت برامج التحول الرقمي على رأس أولوياتها. وفي الواقع، أكدت 85% من المؤسسات في الإمارات والسعودية بأنها أعادت ابتكار نماذج أعمالها نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الوباء، بزيادة بنسبة 6% عن المستوى العالمي البالغ 79%.

كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات في الإمارات والسعودية تواكب مستويات الاستثمار العالمية في أحدث التقنيات، بما في ذلك التقنيات الطرفية والذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتفوق بنسبة 6% على منافساتها في العالم في مجال الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، مما يؤكد التزامها بتطوير بنية تحتية متطورة جداً للاتصالات.

وبالنظر لما بعد عام 2021، تبدو المؤسسات في الإمارات والسعودية واثقة جداً من قدرات الحوسبة الطرفية. ولذلك، فمن المتوقع أن تصل استثماراتها في تطبيقات الحوسبة الطرفية إلى (51%) مقابل (28%) عالمياً.

هل يمكنك توضيح ما يراد به بالمعوقات في استخراج الرؤى من البيانات و/أو المعلومات الزائدة؟

يشير مؤشر التحول الرقمي من «دِل تكنولوجيز» إلى أن هناك مخاوف بين المؤسسات في الإمارات والسعودية بشأن القدرة على استخراج الرؤى من البيانات سواء بسبب حجمها أو تعقيدها. وقد أصبح من الضروري أن تكون المؤسسات اليوم قادرة على تخزين وتحليل البيانات والتصرف وفقًا لمعطياتها. فاليوم، يتم جمع كميات ضخمة من البيانات غير المنظمة، ولكن لا تتوفر الموارد والأدوات الكافية التي تتيح للشركات استخلاص رؤى قيمة من هذه البيانات. وقد يربك هذا الأمر الشركات ويعرضها لخطر إغفال المعلومات الأساسية. وبينما نتجه نحو عصر البيانات أو تخزين البيانات الضخمة (زيتابايت)، يشكل هذا الأمر عقبة رئيسية لا يمكن تركها دون حل. ومع ذلك، هناك أمل في أن التغييرات الكبيرة التي حصلت مؤخرًا قد تطلق موجة جديدة من الاعتماد على البيانات بالدرجة الأولى وتوظيفها لخدمة أعمال الشركات في كل مكان. ووفقًا للمؤشر، فإن 91٪ من المؤسسات في الإمارات والسعودية تتفق على أن استخراج رؤى قيمة من البيانات سيكون أكثر أهمية لأعمالهم من أي وقت مضى. وقد يشير ذلك إلى زيادة الاستثمار في إدارة البيانات وأدوات التحليل للاستفادة من البيانات التي تم جمعها.

كيف تؤدي المخاوف حول خصوصية البيانات والأمن الإلكتروني إلى إعاقة وتيرة التحول، هل هي نابعة من نقل بيانات السحابة إلى دول أجنبية؟

كشفت أحدث نتائج المؤشر بأن خصوصية البيانات والأمن الإلكتروني هي من أهم ثلاثة عوائق تقف أمام نجاح تطبيق التقنيات الرقمية، وتعد المخاطر المتوقعة من أبرز العوامل التي تعرقل اعتماد الشركات لتقنيات الأمن الإلكتروني أو السحابة. وتتمحور هذه المخاوف حول عدة جوانب من ضمنها انتهاكات البيانات وفقدان البيانات والمخاوف المتعلقة بالامتثال التنظيمي. ولا بد من الإشارة هنا على أنه يمكن معالجة هذه المخاوف من خلال تقنيات مثل تشفير أو تشويش أو إخفاء البيانات أو نقلها إلى سحابة خاصة. إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في قيام معظم المؤسسات بتوظيف الفرق المعنية بالأمن الإلكتروني في وقت متأخر جدًا خلال عملية التحول الرقمي، في وقت لا بد فيه من إعطاء الأولوية للأمن ووضع خطة قوية لتعزيز قدرة الشركة على حماية أصولها. إن الهجمات الإلكترونية تصبح أكثر تعقيدًا يومًا تلو الآخر، ولم يعد الأمر يقتصر على توقع الهجمات بل في كيفية التصدي لها فعليًا، إذ يتعين على المؤسسات اليوم الاستعداد بالشكل الكافي لذلك.