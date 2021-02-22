قراصنة يطالبون شركة كيا بـ فدية 20 مليون دولار بعد قطع الاتصالات بسيارات الشركة

أشار موقع أمن معلومات أن أصحاب سيارات كيا في الولايات المتحدة لايزالوا منذ بضعة أيام عاجزين عن تشغيل سياراتهم عن بعد بعد تعرض أنظمة شركة كيا للاختراق.

واشار تقرير نشره موقع أخبار أمن المعلومات بيبين كمبيوتر Bleeping Computer إلى هذه الحادثة، ونشر لقطة شاشة لمذكرة فدية مزعومة تطلب من كيا مبلغًا ضخمًا قدره 20،000،000 دولار لفك تشفير ملفاتها.

واشتكى أصحاب سيارات كيا قبل أيام من أنهم لم يعودوا قادرين على دخول موقع التمويل لتسديد دفعات التمويل .

ويعتقد أن الهجوم السيرابني من عمل مجموعة تُدعى دوبل بايمر DoppelPaymer ويستهدف الحصول على فدية بمبالغ كبيرة بعد تشفير الملفات وعجز أصحابها عن الوصول إليها بحسب نشرة أمنية أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أواخر العام الماضي. تشير رسالة الفدية التي خلفها المهاجمون إلى أن الفيروسات والبرمجيات الضارة لا تقتصر على تشفير البيانات النشطة بل تطال النسخ الاحتياطية للشركة ، والتي غالبًا ما تقوم بها هجمات اختراق أكثر تطوراً من هذا النوع لمنع الاستعادة السهلة للملفات.

و تلقى موقع درايف The Drive ردا من شركة كيا حول هذه المسألة، و أكد متحدث باسم كيا أن كيا “تعاني من انقطاع مديد في الأنظمة” ، على الرغم من أنها لا تذكر طبيعة الانقطاع، كما قلل من شأن مزاعم هجوم الفدية.