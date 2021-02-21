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Posted inبرمجيات

السعودية: تطبيق توكلنا يتجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه

يسهل تطبيق توكلنا الدخول لمراكز التسوق والمكاتب والإدارات الحكومية والمؤسسات المختلفة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تطبيق توكلنا يتجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه
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 تجاوز تطبيق توكلنا 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق؛ كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بتاريخ 11 مايو 2020 في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد – 19) بحسب وكالة الأنباء السعودية.

‎وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبدالله بن شرف الغامدي  أن منظومة (توكلنا) اليوم تحولت إلى تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة، منوهًا بالدور المهم والحيوي للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد فيها المملكة عودة المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملّحة أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن تطبيق توكلنا يحتاج لتزكية شخص من ضمن تطبيق أبشر في حال لم يكن لدى المستخدم حسابا في أبشر ـ بهدف التحقق من الرقم ضمن تطبيق توكلنا.

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