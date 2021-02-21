واتسآب يمضي في تحديث الخصوصية وسيحذف الحسابات التي لا تتقبل التعديلات

وأعلن تطبيق واتسآب التابع لشركة فيسبوك أنه سيمضي قدماً في إجراء التحديث في سياسة الخصوصية ليتيح تبادل بيانات المستخدمين مع فايسبوك وشركات أخرى، لكنّه سيقدم مهلة للتمعن بقراءته مليا.

وكان تطبيق التراسل قد أعلن تأجيل إجراء التحديث إلى 15 مايو بعد أن كان مقررا يوم 8 فبراير بعد رد فعل غاضب من المشتركين، خاصة في الهند أكبر سوق للشركة، الذين قام بعضهم بالتخلي عن التطبيق لصالح تطبيقات مثل تلغرام علما أن مسنجر في فيسبوك لم يتسبب بأزمة رغم أنه يجمع الرسائل

وقال «واتسآب» في أحدث تدوينة:”لكي نمنح مستخدمينا الوقت الكافي لمراجعة التغييرات في الوقت الذي يناسبهم، مدّدنا تاريخ سريان التحديث حتى 15 مايو. لن تحذف واتساب حسابك إذا لم تقبل هذه التغييرات في ذلك الوقت. ومع ذلك، لن تتمتع بكامل الوظائف والخصائص الذي يوفرها واتساب لمستخدميه إلاّ إذا وافقت عليها. ستتمكن لفترة قصيرة من استقبال المكالمات والإشعارات، ولكنك لن تتمكن من قراءة الرسائل في التطبيق ولن تتمكن من إرسالها.