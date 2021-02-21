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Posted inبرمجيات

واتسآب يمضي في تحديث الخصوصية وسيحذف الحسابات التي لا تتقبل التعديلات

أوضحت واتسآب أنها ماضية قدما في تحديث الخصوصية وأنها ستحذف الحسابات التي لا توافق على السياسة الجديدة للخصوصية بعد 120 يوما من تاريخ تطبيقها أي يوم 15 مايو

محرر في الموقع by محرر في الموقع
واتسآب يمضي في تحديث الخصوصية وسيحذف الحسابات التي لا تتقبل التعديلات

 وأعلن تطبيق واتسآب التابع لشركة فيسبوك أنه سيمضي قدماً في إجراء التحديث  في سياسة الخصوصية ليتيح تبادل بيانات المستخدمين مع فايسبوك وشركات أخرى، لكنّه سيقدم مهلة للتمعن بقراءته مليا. 

وكان تطبيق التراسل قد أعلن تأجيل إجراء التحديث إلى 15 مايو بعد أن كان مقررا يوم 8 فبراير بعد رد فعل غاضب من المشتركين، خاصة في الهند أكبر سوق للشركة،  الذين قام بعضهم بالتخلي عن التطبيق لصالح تطبيقات مثل تلغرام علما أن مسنجر في فيسبوك لم يتسبب بأزمة رغم أنه يجمع الرسائل

وقال «واتسآب» في أحدث تدوينة:”لكي نمنح مستخدمينا الوقت الكافي لمراجعة التغييرات في الوقت الذي يناسبهم، مدّدنا تاريخ سريان التحديث حتى 15 مايو. لن تحذف واتساب حسابك إذا لم تقبل هذه التغييرات في ذلك الوقت. ومع ذلك، لن تتمتع بكامل الوظائف والخصائص الذي يوفرها واتساب لمستخدميه إلاّ إذا وافقت عليها. ستتمكن لفترة قصيرة من استقبال المكالمات والإشعارات، ولكنك لن تتمكن من قراءة الرسائل في التطبيق ولن تتمكن من إرسالها.

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