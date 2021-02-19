بالصوت فقط، كلوب هاوس شبكة اجتماعية جديدة تكسب 8 ملايين مشترك وإقبال سعودي عليها

أصبح تطبيق كلوب هاوس مثارا لاهتمام كبير متاح لهواتف أيفون فقط في الوقت الراهن ويمكن التسجيل فيه ترقبا لتوفره على نطاق واسع بعد وصول عدد عمليات التنزيل له لقرابة 8 مليون.

يشير موقع التطبيق أنه متوفر لهواتف أي فون: https://www.joinclubhouse.com

يعتمد التطبيق على الصوت فقط ليوفر ساحات حوار حول قضايا ومواضيع معينة مثل الاستثمار بالأسهم، مع مجموعات تضم شخصيات معروفة مثل إيلون ماسك وغيرها. وبتلقي دعوة سيظهر اسم من أرسل لك الدعوة تحت اسمك الذي تحدده لنفسك للمشاركة ويمكنك الاستماع للحوارات وهناك أيقونة يد يمكنك الضغط عليها لتعطي إشارة كناية عن رغبتك بالحديث والمشاركة ليقوم مدير الحوار بالسماح لك بذلك.

وانتشر التطبيق بين السعوديين ونال وسما هو #كلوب_هاوس على تويتر للحديث عنه.

وقامت صحيفة نيويورك تايمز بانتقاد التطبيق بعد أن عجز صحفيون فيها بالحصول على دعوة للانضمام إليه، وكالت الصحيفة له انتقادات شديدة بزعم أنه يفتقر للرقابة!

https://apps.apple.com/us/app/id1503133294

وفي السعودية انتشرت انتقادات على هيئة وسم أيضا مثل #محتوى_كلوب_هاوس و#كلوب_هاوس_يسي_للمجتمع .

وسيتوفر التطبيق لاحقا لأجهزة أندرويد قريبا.