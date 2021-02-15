ضمان الأمن في مجال أنظمة الرعاية الصحية



لطالما كانت الرعاية الصحية هدفاً رئيسياً لمجرمي الإنترنت. ولكن وضعت أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 في عام 2020 أعباء إضافية على القطاع. يتحدث فادي يونس، مدير الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تأثير انتشار جائحة كوفيد-19 المستمر على أمن قطاع الرعاية الصحية.

ما هي التهديدات الإلكترونية الرئيسية التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية؟

لسوء الحظ، تعدّ التعقيدات والتحديات الأمنية في قطاع الرعاية الصحية أمر مضنٍ. ومثل أي مجال، يواجه قطاع الرعاية الصحية تهديدات تضم انتشار التصيّد الاحتيالي والبرامج الضارة وسرقة الهوية والتهديدات الداخلية وغير ذلك.

إضافةً إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار العدد المتزايد من الأجهزة المتصلة داخل شبكات الرعاية الصحية والأجهزة الإضافية التي تتطلب اتصالاً بالشبكة. كما تحتاج البيانات الصادرة عن تقنيات إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية المتصلة شبكات آمنة ومجزأة لتوفير حماية أفضل للأجهزة الطبية وأجهزة الضيوف اللاسلكية وأجهزة الأطباء وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني.

لم تتوقف الجرائم السيبرانية أو تتباطأ بسبب انتشار الوباء العالمي. وأشار معالي الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤخراً إلى أن الدولة شهدت زيادة بنسبة 250% في الهجمات الإلكترونية خلال عام 2020. وبالمثل، أرسل المهاجمون الإلكترونيون في المملكة العربية السعودية مؤخراً سلسلة من رسائل التصيّد الاحتيالي يدور موضوعها حول لقاح كوفيد-19 وكانت تبدو تلك الرسائل وكأنها صادرة عن وزارة الصحة.

تمتلك الرعاية الصحية أعلى متوسط تكلفة للخروقات الأمنية مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث يبلغ متوسط التكلفة 6.54 مليون دولار أمريكي. ويعتبر الأمن السيبراني في أولوية اهتمامات قادة قطاع الرعاية الصحية حيث يعملون بلا كلل ولا ملل لتأمين اتصالات الشبكة والويب ونقطة النهاية. والهدف من ذلك هو وضع المزيد من استراتيجيات الأمن السيبراني الشاملة لمزودي خدمات الرعاية الصحية لدينا، والتي تضمن حماية بيانات المرضى الحساسة وأمن الاتصالات الافتراضية.

ما الذي يتعين على المؤسسات الصحية فعله لحماية بياناتها من هذه المخاطر والتهديدات المتنوعة؟

تتعرض مؤسسات الرعاية الصحية لضغوط كبيرة لحماية أصولها الرقمية والمُلكية الفكرية والمعلومات المالية وسجلات المرضى. ويجب أن نتذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية التي تقع ضحية للجرائم الإلكترونية قد تفقد ثقة وولاء مرضاها وشركات التأمين وشركائها الطبيين.

لذلك، يحتاج مزودو الرعاية الصحية إلى محفظة أمان شاملة وموحدة للحفاظ على أمان الأشخاص والبيانات والأنظمة عبر تلبية متطلبات خصوصية المرضى وتحسين اكتشاف التهديدات وتقليل تعقيد العمليات الإدارية، مما سيؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والمال والتركيز على جودة خدمات الرعاية الصحية.

تشمل الإمكانات البارزة لمحفظة الأمان الشاملة ما يلي:

• القدرة على تحديد جميع نقاط النهاية في الشبكة وتصنيف كل منها إلى وضع الأمان وإنشاء ملفات ووضع سياسات مخصصة حسب نوع الجهاز والمُورّد

• الكفاءة في تحديد وعزل ومعالجة الهجمات السيبرانية بسرعة

• التحكم بالقدرة على الوصول إلى بيانات المرضى عبر الأجهزة والموقع وحسب مرتبة المستخدم لتقليل المخاطر

• الاستفادة من التحليلات والتنبيهات السريرية لتمكين فرق تقنية المعلومات من تقليل مخاطر الأمان على الشبكة بأكملها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مساحة منعزلة

ما هي استراتيجية الأمن السيبراني الجيدة لدى مؤسسات الرعاية الصحية؟

لم نمر بفترة أكثر أهمية في إيجاد الحلول السريعة لاستراتيجيات الأمن السيبراني داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك بسبب التحول إلى العمل عن بعد والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عن بعد والرعاية الافتراضية، وتزايد عدد الأجهزة المتصلة عبر الشبكة.

أجرت سيسكو استطلاعاً دون ذكر هوية المشاركين لأكثر من 4800 متخصص نشط في مجال تقنية المعلومات والأمن والخصوصية حول العالم، 281 مشارك منهم يمثلون مؤسسات الرعاية الصحية.

شعر 51.2% من المشاركين العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع أنهم يلتزمون بلوائح الامتثال، وأشار 49.1% منهم إلى أنهم يكتسبون ثقة المديرين التنفيذيين في برنامج الأمان المعمول به حالياً، فيما أبلغ 45.9% منهم عن نجاحهم في تجنب الحوادث الكبيرة، وقال 43.8% أنهم قادرين على إدارة المخاطر الضخمة.

وعندما يتعلق الأمر بتحديد الاستراتيجيات التي تساعد على تحقيق نتائج أمنية ناجحة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، ركز الاستطلاع على ثلاث فئات هي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل.

لتمكين الأعمال التجارية، لاحظت مؤسسات الرعاية الصحية أن تحديث التقنيات الاستباقي يلعب دوراً مهماً في تحقيق النجاح. وأظهر أولئك الذين يتركون بنيتهم التحتية تتدهور ولا يُحدّثوا تقنياتهم إلا عند تعطّل أعمالهم، معدلات نجاح منخفضة بشكل كبير في مجال تمكين الأعمال.

أما بالنسبة لإدارة المخاطر، فكان تحديث التقنيات الاستباقي ضمن الاستراتيجيات الثلاث الأفضل. وتشمل الاستراتيجيات الأخرى التي حققت النجاح: الاستجابة السريعة للحوادث والتعافي الفوري من الكوارث.

أخيراً، كانت أفضل استراتيجية للنجاح في تحقيق كفاءة التشغيل هي التكامل الشامل للحلول الأمنية والاستخدام الفعال للأنظمة المؤتمتة.

لذلك، الأمر الأساسي الذي يشير له هذا التقرير هو أن المؤسسات التي تتخذ نهجاً استباقياً لتحديد استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بها والحفاظ على وضعها الأمني وتحديث تقنياتها بشكل مستمر، هي التي تحقق النجاح الأكبر مقارنةً بالمؤسسات التي لا تتخذ تلك الإجراءات.

ما هي الفرص التي تعتقد أنها ستستمر في التطور ضمن قطاع الرعاية الصحية؟

صحيح أن انتشار الوباء تسبب بدمار هائل في بعض الاتجاهات، إلا أننا أيضاً شهدنا بعض الابتكارات الإيجابية وتسارع واضح باستخدام التقنيات المتطورة والمهمة.

أصبح يمتلك المرضى ومزودو الخدمات الصحية الآن قدرة أكبر للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الافتراضية والتي تشمل تطبيقات مثل: Webex للخدمات الصحية عن بُعد وإدارة صحة السكان والتعاون الإداري وتنسيق فريق الرعاية الصحية والزيارات العائلية. وتجعل تقنيات الرعاية الافتراضية، الرعاية الصحية أكثر سهولةً للجميع بغض النظر عن موقعهم الفعلي أو نوع المختصين ومزودي الرعاية الصحية. أما بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية فيمكن أن تساعد تقنيات الرعاية الافتراضية في تقليل الإرهاق وتخفيض نسبة مخاطر التعرض للهجمات وتمكينهم من مواصلة تقديم الرعاية للمرضى.

كما أن الحاجة إلى تحقيق المزيد باستخدام موارد أقل دفعت أيضاً إلى الابتكار في تقديم الخدمات الصحية في الموقع. وأصبح سير عمل الخدمات السريرية أكثر تعقيداً الآن، لذا من المهم أكثر من أي وقت مضى تحديد موقع الأجهزة والمعدات الطبية بسرعة.

ومع ازدياد تبني تقنيات أمن السحابة وحلول تحديد الهوية والمصادقة، أصبحت الاستثمارات في البنية التحتية توفر عالم أكثر سلاسةً وأماناً للعمل عن بُعد. وقد وفر ذلك أيضاً إمكانيات جديدة لإطلاق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والتي طبقتها سلطات الرعاية الصحية المحلية لتسريع أوقات الاستجابة، خلال الحفاظ على صحة وأمن المرضى والممارسين على حد سواء. ومع التقنيات الجديدة التي تستفيد من بيانات الموقع، أصبحت خدمات الرعاية الصحية قادرة على ضمان الكفاءة التشغيلية السريرية الأفضل والقدرات المحسّنة لنقل المرضى والمراقبة النشطة لاستخدام الأصول والاطلاع على البيانات.