تصميم وتطوير البنية التكنولوجية لأحدث المدن الذكية في مصر

أعلنت شركة أورانج بيزنس سيرفيسز، عن خطط لتصميم وتطوير مركز بيانات جديد يهدف لتزويد خدمات الحوسبة السحابية لمنطقة “العاصمة الإدارية الجديدة” في مصر. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة ” أورنݘ مصر” التي ستتولى توفير البنية التحتية والخدمات، في أعقاب اختيارها المقاول الرئيسي للمشروع من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) – الجهة المالكة والمطور لمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد صمّمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هذا المشروع ليكون مدينة ذكية مستدامة، على بعد 45 كيلومتر شرق العاصمة المصرية القاهرة، وعلى مساحة إجمالية قدرها 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) في موقع جديد كليًا على الطريق المؤدي إلى مدينة السويس. وبحسب الخطط القائمة فإن المشروع سيصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، حيث سبضم أبرز الهيئات والوزارات الحكومية بالإضافة إلى سفارات الدول الأجنبية، وسيصل عدد سكانه إلى حوالي 8 مليون شخص.

وضعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الخطة الرئيسية لمشروع المدينة الذكية المستدامة بناء على خمس ركائز أساسية هي: الأمان والترابط والتكامل والتحول الرقمي وإمكانية تطوير مشاريع مطابقة له. وتشكّل استراتيجية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عنصرًا أساسيًا لتجسيد رؤية الشركة، حيث يعتبر مركز البيانات الجديد المؤمّن بالكامل حجر الأساس للمدينة المرتقبة.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الخدمات التي يوفرها مركز البيانات وفق الجدول الزمني المحدد، خلال النصف الأول من عام 2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وستتولى شركة ” أورنݘ مصر” إدارة وتشغيل مركز البيانات الجديد، لاستضافة وتوفير الخدمات الذكية لصالح شركات القطاع الخاص وسكان المدينة الجديدة، وذلك لمدة خمس سنوات. وتشمل قائمة خدمات المدينة الذكية التي سيدعمها مركز البيانات إدارة حركة المرور وإدارة الخدمات الذكية كخطوط الكهرباء والماء والغاز، وخدمات كاميرات المراقبة وخدمات المباني الذكية. كما سيوفر مركز البيانات حلولًا مبتكرة كخدمات السحابة الإلكترونية عند الطلب لصالح الشركات، وخدمات triple-play (التي تشمل خدمة الهاتف والتلفزيون والإنترنت) لسكان المدينة.

الجدير بالذكر أن شركة أورانج تملك خبرة واسعة ومتعمقة كمطوّر للأنظمة المتكاملة، وتوفر لعملائها هذه الخدمات مع ميزة التعامل مع فريق عمل واحد وتوفير خدمات متكاملة من مزوّد واحد. وتستفيد أورانج بيزنس سيرفيسز من خبرتها على مدار 20 عامًا في مجال توفير خدمات السحابة الإلكترونية الأساسية في مختلف أنحاء العالم. كما توظّف الشركة خبراتها العالمية والإقليمية في مجال تصميم وتطوير وإنشاء شبكات المدن الذكية، والتي تطورها من خلال مركز امتياز المدن الذكية التابع لها والكائن في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد قال سهم عزام، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أورانج بيزنس سيرفسز: “يسرنا أن يقع الاختيار على أورانج بيزنس سيرفيسز كشريك رقمي موثوق لهذا المشروع المستقبلي المتميز. تعتبر القاهرة واحدة من أقدم مدن العالم وأعظم مدن العصر القديم، وهي في الوقت نفسه أكبر مدينة في شمال إفريقيا. لقد حققت أورانج بيزنس سيرفيسز خبرة واسعة متعمقة في مجال تطوير أبرز مشاريع المدن الذكية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة دول الخليج، من خلال مركز امتياز المدن الذكية في المقر الرئيسي الإقليمي التابع لنا في دبي. تتواجد أورانج في مصر منذ عشرات السنين، مما يعني أن اطلاعنا ومعرفتنا بالبيئة المحلية يتيح لنا تعديل تصميم البنية التحتية بما يلبي احتياجات المدينة الجديدة”.