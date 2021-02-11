دراسة تزعم أنّ 70% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يثقون بالروبوتات أكثر من البشر

الدراسة البحثية تُسلط الضوء على تزايد الثقة في أوساط العملاء وقادة الشركات بقدرة الروبوتات على أداء المهام المالية على نحو أفضل من البشر

زعمت دراسة جديدة أجرتها أوراكل بالتعاون مع فارنوش ترابي، الخبيرة في الشؤون المالية الشخصية، عن مدى التغيير في نظرتنا للشؤون المالية خلال عام 2020، حيث يثق الناس اليوم بالروبوتات لإدارة شؤونهم المالية أكثر من ثقتهم بقدرتهم الشخصية على أداء هذه المهام.

وكانت الدراسة العالمية، التي شملت أكثر من 9 آلاف مشارك من العملاء وقادة الشركات في 14 دولة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، قد كشفت عن دور أزمة كوفيد-19 في زيادة معدلات القلق والحزن والخوف بالنسبة للنواحي المالية بين المشاركين في مختلف دول العالم، كما غيّرت من أساليب إدارة شؤوننا المالية والجهات التي نثق بها لتولي هذه المسؤولية. كما أظهرت الدراسة توجه الأفراد نحو إعادة التفكير بدور ومجال عمل فرق التمويل المؤسسي ومستشاري الشؤون المالية الشخصية.

أزمة كوفيد-19 تسببت في زيادة مشاعر القلق والحزن والخوف من النواحي المالية

تسببت الأزمة الصحية العالمية في إلحلق الضرر بعلاقة البشر مع الشؤون المالية سواء في منازلهم أو أماكن عملهم على حد سواء،

• حيث ازدادت معدلات القلق المالي بين قادة الشركات بواقع 229%، بينما ارتفعت مستويات الحزن بنسبة 163%؛ ومن ناحيتها ازدادت معدلات القلق والتوتر المالي في أوساط المستهلكين بأكثر من الضعف وارتفعت مستويات الحزن لديهم بحوالي 92%.

• وأعرب 97% من قادة الشركات عن قلقهم حيال أثر كوفيد-19 على مؤسساتهم، حيث تأتي أبرز مخاوفهم بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي أو الركود (61%) وخفض الميزانيات (54%) والإفلاس (21%).

• وأوضح 91% من المستهلكين بأنّهم يُعانون من المخاوف المالية، بما فيها فقدان الوظيفة (50%) وخسارة المدخرات (45%) والغرق في الديون (23%).

• ويُعاني الكثير من الناس من حالات الأرق بسبب هذه المخاوف، حيث كشف 55% من المستهلكين بأنهم يعجزون عن النوم بسبب التفكير في شؤونهم المالية.

البشر يرون في الروبوتات الأسلوب الأمثل لإدارة الشؤون المالية

تغيرت نظرتنا لأساليب إدارة شؤوننا المالية والجهات التي نثق بها لتولي هذه المسؤولية نتيجة الغموض المالي الذي تسببت به أزمة كوفيد-19. وأوضحت الدراسة وجود زيادة في معدلات الثقة في أوساط المستهلكين وقادة الشركات بالحلول التكنولوجية على حساب البشر، لا سيما فيما يتعلق بمساعدتهم على مواجهة التعقيدات المالية الماثلة أمامهم.

• وأشار 70% من المستهلكين وقادة الشركات المشاركين في الدراسة بأنّهم يثقون بالروبوتات أكثر من البشر عندما تتعلق الأمور بإدارة الشؤون المالية.