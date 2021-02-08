ستار لينك تستعد لإطلاق اتصالات هاتفية بالأقمار الاصطناعية

واشارت تقارير صحفية إلى أن الالتماس المنشور في موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يظهر أن خدمة ستارلينك الهاتفية (التابعة لشركة سبيس اكس SpaceX) ستربط المستهلكين بمنصة ترتبط بشبكتها ، لتوفر خيار استخدام هاتف جوال اعتيادي للاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمات هاتفية.

تحلق أقمار ستارلنك على ارتفاع 550 كم أي في مستوى أكثر انخفاضا من الاقمار الاصطناعية التقليدية التي تدور على مدار بارتفاع ألف كم.

وكان إيلون ماسك مؤسس الشركة ومديرها قد صرح أنه ينوي عمل شبكة إنترنت تعمل في جميع أنحاء العالم عبر الأقمار الاصطناعية بسرعة كبيرة جدا وبسعر معقول يناسب الجميع. ويمكن أن تغطي شبكة الهاتف الفضائي الجديدة الكرة الأرضية بأكملها لتوفر خدمات الاتصال لذوي الدخل المحدود والمناطق النائية والاتصالات في حالات الطوارئ وغيرها من حالات انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

ولا تزال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من ستارلينك في مرحلة تجريبية وتكلف 99 دولارًا شهريًا ، بالإضافة إلى رسوم لمرة واحدة قدرها 499 دولارًا لمحطة المستخدم وتجهيزات التوجيه. ويظهر التماس الشركة أنه لديها أكثر من 10000 مستخدم في الولايات المتحدة وخارجها. علما أنه يجب أن يكون لدى سبيس اكس قدرة استيعاب عدة ملايين من العملاء في الولايات المتحدة – تمتلك الشركة إذنًا لنشر ما يصل إلى مليون جهاز طرفي للمستخدم (أي أطباق الأقمار الاصطناعية) وتسعى للحصول على إذن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لرفع مستوى النشر الأقصى إلى 5 ملايين محطة مستخدم.

وتزود الشركة حاليا خدمة الانترنت السريع وتسعى لتقديم اتصالات صوتية ببروتوكول الإنترنت VoIP والاتصالات الهاتفية.