خسائر واتساب تزيد عن 32 مليون قاموا بتنزيل تلغرام وسيجنال

في كلتا الحالتين ، يبدو أن الزيادة جاءت على حساب واتساب. و تُظهر البيانات التي تراقبها شركة التحليلات آب أني هبوط واتساب من مرتبة ثامن أكثر التطبيقات تنزيلًا في المملكة المتحدة في بداية الشهر إلى المرتبة 23 بحلول 12 يناير. على النقيض من ذلك ، لم يكن تطبيق سيجنال من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير ، ومع ذلك بحلول 9 يناير كان التطبيق الأكثر تنزيلًا في البلاد.

تأتي هذه الخسارة الفادحة لواتساب بسبب سوء صياغة تحديثات شروط الخدمة التي أغضبت المشتركين ودفعتهم للبحث عن بدائل مثل تلغرام وسيجنال.

وأدت الأعداد الكبيرة من الذين هجروا واتس أب إلى إثارة الخوف لدى الشركة ودفعها للتراجع عن تطبيق الشروط الجديدة التي كانت مقررة يوم 8 فبراير وإطلاق حملة لتقليص الضرر وشرح التغييرات للمشتركين.

ونقلت الغارديان عن نيام سويني وهي مديرة السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “واتساب” تأكيدها أن : “النزوح الجماعي عن التطبيق ترتبط بتحديث شروط الخدمة”.

وتسبب إعلان”واتساب” إطلاق التحديث المذكور في يوم فبراير بمخاوف كبيرة لكن الشركة استدركت ذلك بالإعلان عن تأجيل التحديث إلى منتصف مايو المقبل، وأكدت الشركة في بيان أن “سياسة الخصوصية الجديدة لا تؤثر على خصوصية رسائلك مع الأصدقاء أو العائلة بأي شكل من الأشكال”.

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