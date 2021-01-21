الأنظمة مفتوحة البروتوكول والمرتكزة على البيانات تشكل أبرز التوجهات لعام 2021

كان القطاع العقاري يعتبر متأخراً من حيث الاعتماد على التقنيات الرقمية مقارنةً بغيره، ولكن الوضع بدأ بالتغير مؤخراً، حيث يُعد التحول الرقمي الذي شهده القطاع العقاري في السنوات الأخيرة استثنائياً بجميع المقاييس. إذ برزت العديد من شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة التي حققت بعضاً من أعلى معدلات النمو وأسرعها في جميع أنحاء العالم، لتستقطب الحصة الأكبر من رأس المال الاستثماري(1). وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الكم الهائل من التقنيات المعتمَدة في القطاع العقاري جلياً في عام 2018، بالتزامن مع تسجيل الشركات التكنولوجيا العقارية لنمو مميز بمعدل 82%(2)، متجاوزةً في ذلك العديد من الشركات القائمة على الابتكارات التقنية، كشركات التكنولوجيا المالية.

وتسارعت وتيرة هذا النمو البارز نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19، حيث أصبح تأمين المباني من خطر انتشار الفيروس فيها أولويةً رئيسيةً في جميع دول العالم في ظل التزام غالبية سكان العالم بالحجر الصحي، فضلاً عن محدودية حجم فِرق إدارة المنشآت نتيجة لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي. واستطاعت الشركات العقارية التي اعتمدت على التقنيات الرقمية منذ البداية أن تلبي المتطلبات المتطورة والعمل وفق الإجراءات الجديدة، لتقدم أداءً أفضل من نظيراتها التي استمرت في تنفيذ عملياتها بالأساليب التقليدية التي لم تعد تناسب الواقع الحالي.

ويمكن القول إن العمليات المرتكزة على البيانات واعتماد منصات رقمية مركزية ومفتوحة البروتوكول، والتي توحد عمليات كامل محفظة أعمال الشركة، قد أصبحت حاجةً أساسيةً في الواقع الجديد. وبسبب تنوع المزايا التشغيلية الاستثنائية، يتجه اليوم القطاع العقاري إلى اعتماد هذه العمليات بوتيرة غير مسبوقة بعد أن أصبحت نماذج العمليات الذكية من المعايير الأساسية ضمن هذا القطاع. وتتضمن بعض التحسينات التشغيلية الأكثر تميزاً:

● إنترنت الأشياء وتعزيز مرونة العمليات: سمحت القدرة على الاستفادة من البيانات التشغيلية في الزمن الحقيقي عبر الأنظمة المعزولة سابقاً لمالكي الأبنية ومدراءها بتحسين جميع النتائج المرغوبة في وقت واحد، كما تتيح شبكات إنترنت الأشياء اليوم شفافية كاملة وقراءة بيانات مفصلة فيما يتعلق بمحفظة أعمال الشركات العقارية، مما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة.

● الذكاء الاصطناعي واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ: ستتيح تحليلات الذكاء الاصطناعي للجهات المعنية في القطاع العقاري، بما في ذلك المُلّاك ومدراء المرافق والقوى العاملة والمستأجرين، الوصول إلى استدلالات سياقية من شأنها تحقيق الاستدامة في القطاع وزيادة كفاءة أنظمته وتوفير تجارب إقامة مخصصة وتحسين عائد الاستثمار بنفس الوقت.

● تحسين الامتثال: واجه القطاع العقاري، الذي كان قد بدأ بالفعل في التأقلم مع معايير الاستدامة الصارمة، تحديات جديدة متمثلة في الحاجة إلى التقيد ببروتوكولات جديدة غير مسبوقة إثر تداعيات أزمة كوفيد-19. في حين لعبت التقنيات الرقمية دوراً بارزاً في ضمان التقيد التام بجميع الأنظمة واللوائح المقررة.

● تجارب المستخدم غير التلامسية: يُعد لمس الأسطح الملوثة من الأسباب الرئيسية لانتقال العدوى بفيروس كورونا، لذا لعبت أدوات التحكم غير التلامسية دوراً بارزاً في تعزيز ثقة المستأجرين وإحساسهم بالأمان، كما شكلت الواجهات الرقمية للتطبيقات الإلكترونية عاملاً مهماً في الوصول إلى هذا الواقع الجديد.

● سرعة الاستجابة في إدارة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف: يُعتبر انتقال فيروسات كورونا عبر الهواء واحداً من مسببات الإصابة بمرض كوفيد-19. وتضمن الإدارة الرقمية لمراقبة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عن بعد الالتزام بمعايير السلامة بشكل تام دون الحاجة إلى وجود موظفين على أرض الواقع.

وسيشهد عام 2021 زيادة الاعتماد على هذه النماذج التشغيلية، حتى بعد توزيع اللقاحات المرتقبة لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم؛ أي أن هذه الأزمة قد سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة تطبيق الأنظمة مفتوحة البروتوكول والمرتكزة على البيانات في القطاع العقاري، إلى جانب ما تحمله هذه الأنظمة من فوائد تتمثل في تعزيزها لعائدات القطاع وتحسينها لكفاءة أنظمته وتقديمها تجارب استثنائية للمستخدم النهائي. في الختام، سيكون 2021 عام ترسيخ التحول الرقمي في القطاع العقاري بالتوازي مع تأقلم القطاع مع متطلبات الواقع الجديد.