بعد خسارة ملايين المشتركين واتساب تؤجل تبادل المعلومات مع فيسبوك

وأشارت واتساب (التي لديها ملياري مشترك على الإنترنت)، في مدونتها إنها أصغت للناس وقررت تأجيل التحديثات.

وتلقت واتساب ضربة قوية في الهند وه أكبر أسواقها ، بعد تقديم التماس يوم الخميس أمام محكمة دلهي العليا بشأن التغيير القادم في سياسة مشاركة البيانات للتطبيق المملوك لـ فيسبوك.

يورد الالتماس أن الشروط الجديدة التي تطلب واتساب من مشتركيها البالغ عددهم 450 مليون مشترك في البلاد قبولها هي انتهاك لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وتشكل تهديدًا للأمن القومي.

ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة واتساب لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات لتجارية على تطبيق التراسل، الذي استحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنها اعتبرته بطيئا تحقيق أرباح.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت واتساب أنه على المشتركين قبول الشروط المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير، وإلا سيجري وقف حساباتهم وحذف بياناتهم بحلول هذا الموعد.

وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغييرات واتساب، مشيرين إلى ما يقولون إنه سجل غير جيد لفيسبوك في دعم مصالح المستخدمين عند التعامل مع بياناتهم، واقترح كثير منهم على المستخدمين الانتقال إلى منصات أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد سيل الانتقادات بشأن تغيير شروط الاستخدام، قررت منصة “واتساب” للمراسلة إرجاء دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ ثلاثة أشهر في مسعى لطمأنة المستخدمين حيال حماية بياناتهم الشخصية.

وقالت الشركة في مقالة عبر مدونة “سنرجئ المهلة المحددة للمستخدمين لقراءة الشروط والموافقة عليها”. وبات موعد دخول قواعد الاستخدام الجديدة حيز التنفيذ في 15 أيار/مايو بدلا من الثامن من شباط/فبراير.

ورأت جهات ناقدة للمنصة في هذا القرار محاولة من “واتساب” لتشارك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم “فيسبوك” التي اشترتها سنة 2014.

وحرصت “واتساب” الجمعة على طمأنة مستخدميها بأن التحديث “لن يعزز قدرتنا على تشارك البيانات مع فيسبوك”، لكنه يرمي قبل أي شيء إلى مساعدة الشركات على تحسين التواصل مع الزبائن من خلال المنصة.

وتسعى “واتساب” خصوصا إلى السماح للمعلنين ببيع منتجاتهم مباشرة عبر التطبيق، كما يحصل حاليا في الهند، أكبر سوق للمنصة مع حوالى 400 مليون مستخدم.

وقالت المنصة “ندرك أن هذا التحديث أثار التباسا وشكّل موضع تضليل، ونريد مساعدة الجميع على فهم قيمنا والوقائع”.

وأكدت “واتساب” أن كل المحادثات عبر منصتها ستبقى محمية بواسطة تقنية التشفير التام بين طرفي المحادثة وبالتالي لن تتمكن المنصة ولا شركتها الأم “فيسبوك” من الاطلاع على مضمونها.

وكان إعلان “واتساب” عن هذه التبديلات الجديدة في قواعد الاستخدام قد أثارت حالة من القلق والغضب لدى مستخدمين كثر رأوا فيها تخلّياً عن القيم التي تأسست عليها “واتساب”. وقد بنى التطبيق خصوصا سمعته على حماية خصوصية البيانات.

وحاولت المنصة تطويق الجدل الكبير في هذا الشأن عبر إعلانات متتالية للطمأنة وحملات إعلانية، غير أن خدمات منافسة بينها خصوصا “سيغنال” و”تلغرام” أفادت من هذه البلبلة بشأن “واتساب” وسجلت ازديادا كبيرا في عمليات التحميل لخدمتها.

حتى أن رئيس “تيسلا” إلون ماسك دعا متابعيه عبر “تويتر” إلى تحميل “سيغنال” المصنف من أكثر التطبيقات أمانا في العالم.

وأقرت “سيغنال” الجمعة عبر “تويتر” بأنها تواجه “مشكلات فنية” في ظل التدفق الكبير للمستخدمين الجدد، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأضافت “سيغنال”، “لقد أضفنا خواديم جديدة وضاعفنا قدراتنا من دون توقف طيلة أيام هذا الأسبوع، لكن ما حصل اليوم يتخطى توقعاتنا الأكثر تفاؤلا”.

– انتقادات تركية وإيطالية –

من ناحيتها، أعلنت الهيئة التركية لشؤون المنافسة الاثنين فتح تحقيق بشأن “واتساب” و”فيسبوك”، مطالبة بتعليق التحديث المثير للجدل.

وحضت سلطات البلاد في الأيام الماضية مواطنيها إلى استخدام تطبيق “بيب” المحلي المطوّر من شركة “ترك سيل” المحلية للاتصالات.

وفي إيطاليا، اعتبرت هيئة حماية البيانات أن “واتساب” لم تفسّر بوضوح لزبائنها التغييرات الجديدة.

وقالت الهيئة الإيطالية الخميس إن “شروط الاستخدام والتدابير الجديدة بشأن الخصوصية لا تتيح للمستخدمين فهم التغييرات التي أضيفت وكيف ستعالج بياناتهم بصورة ملموسة بعد الثامن من شباط/فبراير”.

كما تواجه “فيسبوك” انتقادات هيئات ناظمة عدة تعتبر أن شراء شركات وإدماجها في منظومتها من التطبيقات يقوّض التنافسية في السوق.

وفي كانون الأول/ديسمبر، طلبت سلطات أميركية عدة من القضاء إرغام الشبكة الاجتماعية العملاقة على التخلي عن “إنستغرام” و”واتساب”.

وبطريقة عامة أكثر، تواجه الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا باستمرار اتهامات بالسهي إلى استغلال مزيد من البيانات الشخصية لزيادة إيراداتها الإعلانية.

وأعلنت “أوبر” العملاقة في خدمات الأجرة الجمعهة تغييرات في شروط الاستخدام تدخل حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني/يناير.

لكنها طمأنت مستخدميها بأن هذه التغييرات “لا تدخل أي تغيير في الطريقة التي نتعامل فيها مع بياناتكم”.