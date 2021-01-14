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نصائح لمواجهة اختراق الواتساب من هيئة تنظيم الاتصالات

هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية الخطوات التي تنصح بها في حال تعرض المستخدمون لاختراق واتساب لديهم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نصائح لمواجهة اختراق الواتساب من هيئة تنظيم الاتصالات

وتنصح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة عند حدوث أي اختراق لواتساب بالتواصل مع الدعم الفني وذكر المشكلة بالإنكليزية لتسريع استعادة الحساب باستخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسالة إلى support@whatsapp.com

وذكر رقم الهاتف بصيغة صحيحة وتحديد المشكلة والطلب بإيقاف الحساب، فضلا عن ضرورة إبلاغ الأهل والأصدقاء بالمشكلة مع محاولة إعادة تنزيل التطبيق.

وتعكف الهيئة دوريا على توعية المستخدمين بالحذر من الروابط المختصرة، و تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، على حظر روابط المواقع الخطرة، كما تدعو المستخدمين إلى عدم التفاعل مع هذه الروابط، وإبلاغ الجهات الأمنية بها عبر منصة «eCrime»، وخدمة «الأمين»، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة.

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