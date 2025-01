نصائح لمواجهة اختراق الواتساب من هيئة تنظيم الاتصالات

وتنصح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة عند حدوث أي اختراق لواتساب بالتواصل مع الدعم الفني وذكر المشكلة بالإنكليزية لتسريع استعادة الحساب باستخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسالة إلى support@whatsapp.com

وذكر رقم الهاتف بصيغة صحيحة وتحديد المشكلة والطلب بإيقاف الحساب، فضلا عن ضرورة إبلاغ الأهل والأصدقاء بالمشكلة مع محاولة إعادة تنزيل التطبيق.

ماذا تفعل إذا تم اختراق #الواتساب ؟

What do you do if your WhatsApp account hacked?

