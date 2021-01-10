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Posted inبرمجيات

ما الذي سيحصل لبياناتك في واتساب بعد 8 فبراير؟

سيطلع فيسبوك على قائمة الاتصال لديك فضلا عن معلومات عن موقعك والمعلومات المالية وبيانات الاستخدام ورقم الهاتف الأساسي ضمن ما يسمى معلومات البيانات الداخلية التي تحدد هويتك بحسب ما يعرضه التطبيق على موقع أبل آب ستور

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ما الذي سيحصل لبياناتك في واتساب بعد 8 فبراير؟

سعيد خلودي- أريبيان بزنس: لا يمكنك رفض الموافقة على التحديثات الجديدة في سياسة الخصوصية في واتساب التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 8 فبراير القادم. ويستثنى من ذلك مشتركي واتساب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حيث لايمكن لشركة فيسبوك أن تصل لبيانات مشتركي واتساب كما هو الحال مع باقي دول العالم.

تلفت بلومبرغ إلى أن فيسبوك كسبت أكثر من 21 مليار دولار من عوائد الإعلانات في الربع الثالث من العام الماضي ولم يكن أي منها في واتساب، وتسعى الشركة لتقديم اعلانات على فيسبوك وانستاغرام من خلال معرفة عادات الاستخدام في واتساب.

هناك اختلاف في النص الخاص بأوروبا مقارنة ببقية العالم. وتتميز دول الاتحاد الأوروبية بحماية أفضل من هذه الممارسات بعد أن أعربت سلطات حماية البيانات الأوروبية عن اعتراضها عن مشاركة بيانات واتساب الخاصة بالأوروبيين (وهي السلطة المخولة بموجب قوانين الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي) والتي أكدت أنها ستغرّم الشركات بما يصل إلى 4٪ من الإيرادات السنوية العالمية إذا انتهكت قواعدها.

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