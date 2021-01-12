لماذا يظل قطاع الرعاية الصحية هدفًا ثمينًا للمخربين

لطالما تعرض قطاع الرعاية الصحية للهجمات الإلكترونية؛ فإن مجموعات من البيانات القيمة والحساسة، والحاجة الملحة في كثير من الأحيان إلى خدمة مستمرة ، ومجموعة من الأنظمة القديمة تجعل هذا القطاع هدفًا جذابًا للمخربين

تعتبر بيانات الرعاية الصحية ذات قيمة لسببين. أولاً، لأن معلومات التعريف الشخصية (PII) أو المعلومات الصحية المحمية (PHI) توفر للمخربين كنزًا دفينًا لسرقة هوية البيانات مما يجعل بيانات الرعاية الصحية أكثر ربحًا من البيانات المالية.

ثانيًا ، تعتبر بيانات الرعاية الصحية ذات قيمة لأنه يمكن تحقيق الدخل منها: فالأفراد مستعدون لدفع أموال جيدة لاعتراض الوصفات الطبية للمواد الخاضعة للرقابة أو الوصول إلى الملكية الفكرية في شكل بحث إكلينيكي.

سواء كان ذلك من خلال التصيد الاحتيالي أو اختراق البريد الإلكتروني أو برامج الفدية أو أي طريقة أخرى للهجوم، فإن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تخترق دفاعات الرعاية الصحية للحصول على فدية وكشف البيانات الشخصية وتعطيل البنية التحتية.

يشار إلى أن المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية ليسوا وحدهم الذين يتعرضون للهجوم، بل يركز مجرمو الإنترنت جهودهم على شركات الأدوية وشركات التأمين ومراكز التدريب وأي مؤسسة أخرى من المحتمل أن تمتلك معلومات حساسة ذات قيمة عالية.

وفقًا لمحمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة ، فقد شهدت الدولة زيادة بنسبة 250٪ في الهجمات الإلكترونية في عام 2020 ، معظمها من حوادث التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية. علاوة على ذلك ، أشار تقرير تقرير كبار مسؤولي الأمن الإلكتروني وأمن المعلومات في دولة الإمارات الصادر عن بروف بوينت إلى أنه في حين أن المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة على دراية بالمخاطر الإلكترونية ، فإن العديد منها ليسوا على استعداد تام. في الواقع ، أشار 59٪ من المشاركين إلى حلول وتقنيات الأمن السيبراني القديمة أو غير الكافية باعتبارها واحدة من أكبر المخاطر السيبرانية ، ويعتقد 55٪ أن الخطأ البشري ونقص الوعي الأمني كان من عوامل الخطر بالنسبة لمنظمتهم. إن الصناعة الواقعة بالفعل تحت الحصار غير مهيأة بشكل سيئ لهجوم جديد ، والاستراتيجية التي تتمحور حول الناس هي بالفعل ضرورة لجميع المنظمات والقطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

فهم المخربين

في تقرير مشهد تهديدات الرعاية الصحية لعام 2020، حللت شركة بروف بوينت بيانات التهديد وعزت الحملات ضد شركات الرعاية الصحية إلى 35 جهة تهديدات مختلفة. حوالي 93٪ من بيانات الحملات في قطاع الرعاية الصحية تعد مزيجاً من الجرائم الإلكترونية واسعة النطاق وصغيرة الحجم.

يتخذ الفاعلون المهددون نهجًا مبعثرًا ، حيث يرسلون كميات كبيرة من الهجمات إلى مجموعة واسعة من المنظمات. في وقت سابق من هذا العام، شن أحد المهاجمين على نطاق واسع ، TA505 ، حملة واسعة النطاق ضد صناعة الرعاية الصحية ، مستهدفًا 200 ألف رسالة خبيثة في شركات الأدوية. وإن هجمات بهذا الحجم ليست غير شائعة ، فقد وزعت TA505 مرة واحدة 50 مليون مرفق ضار في يوم واحد.

على العكس من ذلك ، لا يتخذ مهاجمو التهديدات الصغيرة نهجًا شاملاً، ويركزون بدلاً من ذلك على القطاعات الفرعية والعمودية الأصغر. ولكن في حين أن حملاتهم أقل تكرارًا وحجمًا أقل ، إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدًا.

تستفيد الهجمات على هذا النطاق من بيانات الرعاية الصحية الثرية من أجل تخصيص أكبر للهدف ، مع دمج مستوى من الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا غير المتعمدين. بمجرد اقتناع العلامة، غالبًا ما تعتمد هذه الأنواع من الهجمات على الكتابة المطبعية و keyloggers لجمع المعلومات الشخصية وبيانات الاعتماد وبيعها.

ومع ذلك ، تشكل تسوية الحسابات على نحو متزايد أكبر تهديد لصناعة الرعاية الصحية. من خلال الاستيلاء على حساب شرعي أو انتحال صفته ، يتسلل مجرمو الإنترنت إلى العلاقات وسلاسل التوريد للاحتيال على المؤسسات والحصول على بيانات حساسة وعنوان IP وبيانات الاعتماد

فهم الهجمات

من خلال صورة واضحة لمشهد الهجوم ، يمكن لرؤوساء الأمن الإلكتروني و تقنية المعلومات تصميم دفاعاتهم لإبقاء الجهات المهددة في مأزق. بالنسبة للرعاية الصحية ، قد يعني هذا تنفيذ أدوات تصفية البريد الإلكتروني لإيقاف التهديدات قبل وصولها إلى البريد الوارد وإنشاء عمليات تحقق للحد من فرص انتحال الهوية الناجحة وهجمات اختراق الحساب

لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. وتستهدف الهجمات الإلكترونية الأفراد بشكل متزايد ، وهم الذين سيعملون كأقوى خط دفاع.

يبدأ بناء إستراتيجية إلكترونية تتمحور حول الأفراد بتحديد الأفراد الأكثر تعرضًا للهجوم ، والأفراد الذي يتعرضون لهجمات بشكل متزايد (VAPs).

مع تحديد الأفراد الذي يتعرضون لهجمات بشكل متزايد VAPs ، يمكن لرؤوساء أمن المعلومات (CISO) البدء في تزويدهم بالأدوات والمعلومات المطلوبة لحماية مؤسستك

يبدأ ذلك بالتدريب على الوعي الأمني على مستوى الشركة ، والذي يغطي أحدث التهديدات والأساليب والدوافع. بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف الروابط الخبيثة والبريد الإلكتروني المشبوه حيث يجب أن يكون كل عضو في الفريق على دراية تامة بدورهم في الحفاظ على أمان مؤسستهم.

يجب أن يكون التدريب متعمقًا ومستمرًا وضمن السياق ، بحيث يعكس أنواع التهديدات التي سيواجهها المستخدمون في البرية.

مواكبة التهديدات المتطورة

يكفي تأمين البيئات السحابية ، وتنفيذ أحدث عناصر التحكم في البريد الإلكتروني والمصادقة، وتعليم المستخدمين النهائيين كيف يبدو البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي اليوم. يجب على كبار مسؤلي الأمن الإلكتروني وأمن المعلومات أيضًا الاستمرار في مراقبة مشهد التهديدات لضمان بقاء أي حماية يضعونها مناسبة للغرض لفترة طويلة في الغد

ومع البصمة الرقمية المتزايدة والقوى العاملة المشتتة بشكل متزايد، من غير المرجح أن تترك الرعاية الصحية أنظار مجرمي الإنترنت في أي وقت قريب.

تتطلب مثل هذه الهجمات المركزة والمعقدة استخبارات تهديد متقدمة. فقط من خلال تنفيذ دفاع إلكتروني استباقي واسع النطاق يركز على الأشخاص ، يمكن لأي منظمة أن تأمل في حماية بياناتها وحماية مستخدميها وردع مجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى التسبب في ضرر لها.