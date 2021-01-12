بحث محموم عن بدائل واتس أب قبل موعد استيلاء فيسبوك على معلومات المشتركين

سعيد خلودي- أريبيان بزنس: أشار بافل دوروف في بيان على مدونة الشركة إلى أنه سمع عن سعي فيسبوك التحري عن سر نزوح مشتركي واتس أب إلى منصة تلغرام للتعرف على سر شعبيته الجديدة، وأنه سيوفر على فيسبوك تحرياتها بالقول إن احترام المستخدمين هو سر شعبية تلغرام.

وبدأ تطبيق ”واتساب“ مؤخرا بإرسال طلب موافقة المشتركين على شروط الخدمة الجديدة التي تفرض سياسة الخصوصية فيها مشاركة البيانات مع فيسبوك. وتهدد واتساب بحذف البيانات مالم تتم الموافقة على مشاركتها مع فيسبوك، ويخشى الكثيرون ممن لا يستخدمون فيسبوك في هواتفهم من تسرب بياناتهم وأرقام ومعلومات الاتصال لديهم إلى فيسبوك التي قد تبدأ باستخدامها لأغراض عرض الإعلانات.

تتضمن شروط الخدمة الجديدة التي يطلب الموافقة عليها تحديثا لقبول سياسة معالجة بيانات المستخدم واتفاقية استخدام ”واتس آب“وسياسة الخصوصية وإرشادات حماية البيانات، ما يفرض مشاركة البيانات مع ”فيسبوك“.

وفي حال عدم قبول المشترك بالخدمة لشروط الخصوصية الجديدة التي تظهر على شاشة الهاتف سيفقد بياناته والقدرة على استخدام الحساب على ”واتساب“ ،اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط المقبل. وذكرت تقارير صحفية أن مستخدمي ”واتساب“ على هواتف أندرويد، وآيفون، بدأوا يتلقون تنبيهات لإبلاغهم بتلك التغييرات في شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، كما حذرتهم الرسائل الواردة أيضًا من أنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة لمواصلة استخدام تطبيق المراسلة.