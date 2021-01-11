توقعات حول تأثير التكنولوجيا في حياتنا في 2021

كان العام 2020 استثنائياً وفريداً من نوعه حيث اضطرت الشركات وقطاعات الأعمال على مختلف مستوياتها، وكذلك الحكومات ذات النهج الجديد والتقليدي إلى تغيير خططها واستراتيجياتها ونماذج عملياتها في محاولة منها للتاقلم والتكيف مع التحولات والتطورات غير المتوقعة وغير المسبوقة. وقد لعبت التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة دوراً محورياً في إدارة هذه التغيرات، فسواء كنا نستخدم منصات مثل (بلاك بورد Blackboard) أو (زوم Zoom) أو (نتفليكس Netflix) أو أي من الأدوات الأخرى، فقد ساعدتنا هذه التقنيات وغيرها في تحضير وجبات الطعام، وتعليم أطفالنا، والتعاون مع زملاء العمل، وحتى الترفيه عن أنفسنا في المنزل. وبدلاً من التأثير على تقدمنا وإبطائنا، سرّع عام 2020 من وتيرة تحولنا إلى العصر الرقمي، وباعتقادي بأننا لن نعود إلى الوراء في أي وقت قريب. ومن وجهة نظري وبفضل هذا التسارع سيكون 2021 نقطة انطلاقة لجميع أنواع التغيير. وفيما يلي بعض المجالات التي ستقود تحولنا السريع إلى العالم الرقمي.

الحوسبة السحابية في كل مكان:

تتلاشى سريعاً الأيام التي كانت فيها القدرات السحابية تتمركز بشكل رئيسي في مراكز البيانات. واليوم، يمكن للتطبيقات المستندة إلى السحابة أن تساعد في تعزيز أداء السفن في البحر، والطائرات التي تعبر السماء، وكذلك سياراتنا ومنازلنا. ويتجاوز الوصول إلى قدرات الحوسبة السحابية والتخزين هذه المجالات إلى بعد من ذلك – بدءاً من المجتمعات الريفية والمناطق البرية البعيدة إلى المدار القريب من الأرض. ومن الناحية العملية، يمكن الوصول إلى السحابة في كل مكان تقريباً – وليس الوصول فقط هو المهم، وإنما السرعة التي يتم فيها هذا الوصول، فعلى سبيل المثال، امتد شبكة الجيل الخامس إلى حافة الشبكات وتوفر إمكانيات حوسبة حقيقية.

ويُعد هذا الأمر مهماً للغاية لأن المهام يمكن أن تبدأ الآن في المكان الذي تشتد الحاجة فيه إلى النتائج. على سبيل المثال، أصبحت السيارات ذاتية القيادة واقعاً ملموساً، ويمكنك إجراء محادثات طبيعية بشكل أكبر مع خدمات مثل (أليكسا Alexa)، كما باتت المصانع والمنازل والمساحات المكتبية أكثر فعالية ومرونة. وإذا كنت تحب الألعاب، فلن تقلق بعد الآن بشأن التأخير الذي يعيق تجربتك وستكون مهاراتك بكامل قوتها، أينما كنت.

إنترنت تعلم الآلة:

نقوم حالياً بتوليد وإنشاء وتبادل المزيد من البيانات خلال ساعة واحدة بصورة أكبر مما تم إنشاؤه في عام 2000 بأكمله – وسيتم إنشاء المزيد من البيانات في السنوات الثلاث المقبلة أكثر مما تم إنشاؤه خلال الثلاثين سنة الماضية. وفي عام 2020، سواء كنت عالم بيانات أم لا، فقد لاحظنا جميعاً الاعتماد المتنامي على البيانات في الوقت الذي سخر فيه الباحثون العلميون وشركات الأدوية والحكومات ومعاهد الرعاية الصحية جميع الموارد نحو تطوير لقاحات وعلاجات جديدة ووسائل أخرى لمساعدة سكان العالم على البقاء بصحة جيدة أثناء الجائحة. وتطلبت هذه الجهود توليد ومعالجة كميات هائلة من البيانات. وكانت الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع جميع المعلومات هي استخدام أدوات الاستيعاب والتجميع، المقترنة بنماذج تعلم الآلة، للمساعدة في فهمها. ولا عجب في أن تعلم الآلة أصبح سائداً هذا العام.

وفي عام 2021، سنشهد اعتماداً سريعاً لنماذج تعلم الآلة عبر مختلف القطاعات ونماذج العمليات الحكومية. وفي مجال التصنيع، سيتم تضمين نماذج تعلم الآلة في خطوط الإنتاج، بحيث تكون قادرة على اكتشاف وتشخيص الخلل في عمليات الإنتاج في الوقت الفعلي. وفي الزراعة، تساعد نماذج تعلم الآلة المزارعين على إدارة الموارد الثمينة بذكاء، مثل التربة والمياه. وبالنسبة للمناطق التي يشكل فيها المزارعون أصحاب المساحات الصغيرة الأغلبية – عبر جنوب شرق آسيا وأفريقيا على سبيل المثال – فإن دفع نماذج تعلم الآلة إلى تطبيقات جديدة وجمع البيانات الأقرب إلى الحافة سيكون خطوة ثورية للمساعدة على زيادة إنتاجية المحاصيل والحصول على أفضل الأسعار مقابل جهدهم.

في عام 2021، الصور والفيديو والصوت أبلغ من الكلمات:

قبل بضع سنوات، تحدثت عن انتهاء لوحة المفاتيح بسبب النمو السريع لتقنيات الحوسبة التي يتم تنشيطها بالأوامر الصوتية وظهور واجهات المستخدم التي تسمح للبشر بالتواصل مع الأجهزة – ومع بعضهم البعض – بشكل طبيعي. وأتوقع في الأشهر والسنوات المقبلة، أن لوحات المفاتيح ستستمر في التلاشي تدريجياً بطرق أكثر تطوراً.

وخلال العام الماضي – عندما وصلنا جميعاً ذروة عمليات الإغلاق – تواصلنا بشكل متزايد عبر الصوت والفيديو والصور. ونتيجة لذلك، فقد شهدنا تراجعاً لكميات النصوص التي نستهلكها على شاشاتنا مقابل زيادة استخدامنا للوسائط المتعددة للتواصل. ويتعين على الشركات التي تسعى لمواصلة البقاء على مقربة من عملائها أن تكون على دراية تامة بهذه العادات المتغيرة – بدلاً من توقع تفاعل العملاء مع منتجاتهم وخدماتهم من خلال لوحة المفاتيح أو الماوس أو الطرق الميكانيكية الأخرى. وعندما يتعلق الأمر ببناء العلاقات والتعامل مع علامة تجارية، يرغب العملاء اليوم أكثر من أي وقت مضى في فعل ما هو طبيعي بالنسبة لهم. وبالتالي، يجب على الشركات استكشاف هذا الانتقال نحو واجهات المستخدم مثل الأوامر الصوتية والأشكال الأخرى من الخدمات الصوتية والفيديو.

التحول من العالم المادي إلى الرقمي:

تعرفنا جميعاً في عام 2020 وطبقنا ما بات يعرف بسياسات التباعد الاجتماعي، مما أتاح لنا فرصة إعادة التفكير وتقييم الطرق والنماذج التي تنشط وتتطور بها مدننا، حيث أن العديد من الأماكن التي نعيش ونعمل فيها بُنيت وفق افتراضات ونماذج عمرها عقود من الزمن (أو حتى قرون، اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه) ولم تعد هذه النماذح قادة على الصمود الآن – أو على الأقل، لم ولن تؤدي أداءً جيداً في أوقات الأزمات.

وبمساعدة تحليلات البيانات المتقدمة، سنبدأ في معرفة كيفية تصميم مدننا بمزايا التباعد الاجتماعي دون الشعور بالانفصال. وستأخذ خططنا في الاعتبار كيفية جعل مجتمعاتنا أكثر صحةً وأماناً، بدلاً من مجرد زيادة كثافتها وفعاليتها، باختصار شديد إنه التقارب الحقيقي بين ما هو رقمي ومادي.

اعتماد التعلم عن بُعد بصورة أكبر:

تحدثت مؤخراً مع طلاب المدارس الثانوية في وارسو، بولندا، الذين يعتمدون على خدمة Brainly للتعلم عبر الإنترنت لمواكبة متطلبات واجباتهم المدرسية ومساعدة بعضهم البعض في الفصل الدراسي. وقد شهدت أدوات التعلم هذه مثل تطبيق Brainly معدلات استخدام كبيرة لا سيما وأن الآباء وأولياء الأمور باتوا يدعمون فكرة حصول أطفالهم على التعليم عن بُعد في ظل ما فرضه الواقع الجديد من تداعيات.

وقد لعبت التقنية والوصول إليها دوراً كبيراً في استمرارية تلقي الأطفال لتعليمهم خلال هذه الجائحة. وفي عام 2021، سنثبت أن التعلم عن بُعد يمكن أن ينجح – وقد يكون خياراً أفضل للبعض – ويمكن أن يكون له دور إيجابي وأكثر استدامة في التعليم. فلم نعد بحاجة إلى أزمة صحية عالمية جديدة لكي نثبت أن الدروس عبر الإنترنت يمكن أن تكون ذات فائدة. ويعني توفر خيارات الدراسة (والعمل) عن بُعد على نطاق واسع في أي وقت أنه يمكن للأطفال البقاء في المنزل عندما يشعرون بالمرض دون أن يتخلفوا عن الدراسة. أو ماذا لو لم تكن هناك مدرسة للذهاب إليها على الإطلاق؟، لذلك لطالما أن هناك اتصال بالإنترنت، فهناك إمكانية لتطبيق بعض أنواع التعليم.

لا شك في أننا يجب أن نعيد أطفالنا إلى الفصول الدراسية. ولكن بكل تأكيد هناك ستكون انقطاعات أخرى. وتمنح الفصول الدراسية عن بُعد أنظمة المدرسة المستوى المطلوب من المرونة للاستجابة للأحداث غير المتوقعة – سواء الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الإنسان – وبالتالي ضمان استمرارية تعليم الطلاب.

توجه الشركات الصغيرة نحو الحوسبة السحابية، لا سيما في دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:

في عملية تحول كبيرة، ستبدأ الشركات الصغيرة في الاستفادة من التقنية السحابية المتقدمة للوصول إلى عملائها. وسنرى تطوراً هائلاً في التقنيات عالية المستوى والحلول التي يوفرها مقدمو الخدمات لتلبية احتياجات هذه الشركات الصغيرة. وفي المقابل، سيساعد ذلك الشركات الصغيرة على القيام بكل شيء – بدءاً من إنشاء روبوتات محادثة للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المتداولة، وصولاً إلى إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء وتشغيله في غضون دقائق. وستستفيد الشركات الصغيرة من النماذج والتطبيقات المتطورة دون الحاجة إلى استثمار الوقت والنفقات في بنائها بأنفسهم.

ويمكّن اتجاه “السحابة في كل مكان” الموضح أعلاه هذا التحول إلى جانب التجربة التي واجهتها معظم الشركات الصغيرة في العام الماضي. وفي كثير من الحالات، كان الفرق بين الاستمرارية في البقاء – أو عدم البقاء – يتمثل في القدرة على تسخير التقنيات الحديثة والاستفادة منها. وفي الولايات المتحدة، تمتلك 47٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة مواقعها الخاصة، ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عام 2021. ومع توسع هذا الاتجاه عالمياً، ينبغي أن نتطلع إلى دول في جنوب شرق آسيا – مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وأفريقيا، مثل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا – لتقود الطريق.

ازدهار الحوسبة الكمية:

لاحظنا على مر السنين حجم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تسهيل نشر واعتماد التقنيات المتقدمة وجعلها ميسورة التكلفة ومتاحة ومفهومة لأكبر عدد ممكن من الناس. وكنا قد أعلنا في 2019 عن خدمة “أمازون براكيت”، وهي خدمة الحوسبة الكمية المُدارة بالكامل والتي تساعد الباحثين والمطورين على البدء في استخدام التقنيات المتقدمة لتسريع البحث والاكتشاف. وعملنا خلال العام 2020 على جعلها متاحة للجميع.

ليس هناك شك في أننا في المراحل الأولى من هذا النهج المثير والمعقد في مجال الحوسبة، ولكن هذا بالتحديد هو الهدف من وراء خدمة “براكيت”. فمن المهم للغاية في هذا المرحلة الاستكشافية أن نسمح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالإطلاع والتعرف إلى مفاهيم الحوسبة الكمية. وعندما تبدأ الشركات والمؤسسات في تجربة قدرات الحوسبة الكمية لأول مرة – ومع تحاوز الخبرات في هذا المجال جدران المؤسسات الأكاديمية – سنرى خطط الأعمال والبذور الأولية للمنتجات والخدمات التي تتمحور حول المستقبل الكمي.

تسخيرالإمكانات لاستكشاف الفضاء

لكي تساعد التقنية جميع سكان العالم على عيش حياة أفضل، يجب ألا ينصب تركيزنا على الاستفادة من الموارد المتاحة بين أيدينا فحسب، وإنما ينبغي علينا أيضاً أن ننتقل إلى الفضاء ونطوّر حلول وتقنيات جديدة تعود بالنفع على عالمنا الذي نعيش فيه.

وأقد أطلقنا في عام 2019، خدمة تسمى AWS Ground Station والتي توفر القدرة على التحكم بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومعالجة البيانات الناتجة عن تلك الأقمار وتوسيع نطاق عملياتها بكل سهولة بدون الحاجة إلى القلق بشأن بناء أو إدارة البنية التحتية للمحطة الأرضية. ونحن رأينا بالفعل القدرة على الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية ومعالجتها لمساعدة الباحثين على تتبع انحسار الجليد، وتقديم الدعم للوكالات البحرية في جهودها لحماية المحميات البحرية المعرضة للخطر، فضلاً عن مساعدة المهندسين الزراعيين على توقع الإمدادات الغذائية بشكل أفضل. وتتطلع الشركات الناشئة إلى إنشاء جيل جديد من الشبكات السريعة والآمنة في الفضاء الخارجي. ومن خلال جعل الوصول إلى الفضاء ميسور التكلفة ومتاحاً لكل مطور، نتطلع إلى رؤية الابتكارات التي من شأنها المساعدة في جعل عالمنا افضل وتعود علينا بمزيد من النمو والازدهار.