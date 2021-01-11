تيك توك تطلق إرشادات المجتمع

خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار والتقلبات، سجل التحول الرقمي نموًا هائلًا وظهرت معه وسائل جديدة للتواصل، سواء على مستوى حياتنا الشخصية أو المهنية.

واليوم، يعبّر الناس بكل طريقة ممكنة عن حاجتهم إلى المشاعر الإيجابية، وإلى أشياء تلهمهم، وتثير دهشتهم، وتبعث الفرحة في قلوبهم خلال هذه المرحلة غير الاعتيادية. ونتيجة لذلك، سجل مجتمع تيك توك نموًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع استهلاك ومشاركة المحتوى الإبداعي بصورة غير مسبوقة.

دعونا نلقي نظرة على كيفية دعم منصتنا لمجتمعها ليبقى آمنًا خلال العام 2020

مع بداية العام احتفلنا بـ «يوم الإنترنت الآمن» عبر إطلاق اختبار معلومات ضمن التطبيق للتوعية بموضوعات ذات صلة بالأمان على الإنترنت مثل الخصوصية والتصيّد وتوفير إعدادات الأمان المناسبة.

كما قمنا بتقديم خاصية «الترابط العائلي» و«إدارة وقت الشاشة» للمستخدمين في الشرق الأوسط لمساعدة أولياء الأمور في المحافظة على سلامة الأطفال بسّن المراهقة عند استخدامهم لمنصة تيك توك. وأصبحت هاتان الخاصيتان عنصرين مهمين على تيك توك، حيث سمحتا للوالدين والأطفال بعمر المراهقة بالتمتع بوقتهم والبقاء آمنين في آن معًا.

وبينما نواصل العمل على الترويج لبيئة آمنة ضمن مجتمعنا، تلعب إرشادات المجتمع دورًا أساسيًا في تحديد القواعد والتعليمات وتقديم التوجيهات حول المسموحات والمحظورات على منصتنا. وقد قمنا مؤخرًا بتحديث إرشادات المجتمع من خلال تقديم تفاصيل إضافية حول ما هو مسموح على تيك توك. وتدعم هذه التحديثات المستخدمين من خلال تقديم نهج أكثر شمولًا حول الموضوعات اليومية مثل إيذاء النفس، واضطراب الطعام، والمضايقات، وغير ذلك الكثير.

وهناك المزيد، إذ نعمل مع شخصيات مؤثرة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل إطلاق برنامج «سفير السلامة» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يجمع شخصيات بارزة مثل كريس فيد، وأمين ونارا، ودينا داش، لتشجيع الأهل والمستخدمين على البقاء آمنين والتوعية حول كيفية معالجة قضايا مثل التنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة.

تبقى السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا في تيك توك حيث نسعى باستمرار للارتقاء بأنظمتنا من أجل توفير بيئة آمنة وإيجابية لأعضاء مجتمعنا. ونتعامل بصورة مستمرة مع المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة والأنشطة غير القانونية، بينما نسعى في الوقت نفسه لتثقيف وتمكين مجتمعنا من خلال إتاحة المجال لهم للإبلاغ عن أي مقطع فيديو يعتبرونه غير ملائم. ومن خلال أدوات الأمان ضمن التطبيق، يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى وفلترة أي شيء لا يرغبون برؤيته.