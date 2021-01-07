واتساب يهدد بحذف بيانات المشتركين لإجبارهم على الموافقة على تبادل البيانات مع فيسبوك

تتضمن شروط الخدمة الجديدة التي يطلب الموافقة عليها تحديثا لقبول سياسة معالجة بيانات المستخدم واتفاقية استخدام ”واتس آب“وسياسة الخصوصية وإرشادات حماية البيانات، ما يفرض مشاركة البيانات مع ”فيسبوك“.

وفي حال عدم قبول المشترك بالخدمة لشروط الخصوصية الجديدة التي تظهر على شاشة الهاتف سيفقد بياناته والقدرة على استخدام الحساب على ”واتساب“ ،اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط المقبل. وذكرت تقارير صحفية أن مستخدمي ”واتساب“ على هواتف أندرويد، وآيفون، بدأوا يتلقون تنبيهات لإبلاغهم بتلك التغييرات في شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، كما حذرتهم الرسائل الواردة أيضًا من أنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة لمواصلة استخدام تطبيق المراسلة.

وتزعم الشركة إن التغيير في سياسات الخصوصية في التطبيق المملوك لـ“فيسبوك“ تأتي للمساعدة على التكامل بشكل أفضل مع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة التكنولوجيا الأمريكية ، عبر تطبيقاتها المتعددة والتي تشمل: فيسبوك، وواتساب، وإنستغرام، وماسنجر.