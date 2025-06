“إسعاف دبي” تدشن تطبيقها الذكي” SOS”

وام/ دشن خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطبيق الذكي للمؤسسة “SOS” الذي يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي.

وقال خليفة بن دراي إن تطبيق “DCAS SMART SOS” يرتكز أساساً على خدمة طلب الإسعاف الطارئ وهي ميزة جديدة تساهم في رفع سرعة الاستجابة من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف الذي أصبح بإمكانه أن يصل للمرسل الطبي خلال ثوان بضغطه على “SOS”.

وأوضح أن التطبيق أضاف خدمتي “سامع”و”علم” لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية ليتمكنوا من طلب الخدمات الإسعافية بكل يسر وسهولة بما يتناسب مع إحتياجاتهم الصحية .

ولفت ابن دراي إلى أن التطبيق يوفر إمكانية توثيق بيانات الملف الشخصي للمريض أو المصاب بما في ذلك السجل الطبي وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات وكذلك يتيح للمتعامل اختيار نوع البلاغ .. مؤكدا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق رصد كافة ملاحظات أفراد المجتمع من أجل إجراء التحسينات اللازمة .

إسعاف دبي تدشن التطبيق الذكي SOS

Dubai Ambulance launches the smart

application SOS

