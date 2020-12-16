محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inبرمجيات

غوغل تشتري شركة تحول كمبيوترات ويندوز إلى نظام التشغيل كروم أو لوحات إعلانية

اشترت غوغل شركة نفروير Neverware التي تقدم أداة كلاود ريدي التي تحول كمبيوترات ويندوز وماكنتوش لتعمل بنظام كروم أو إس Chrome O.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
غوغل تشتري شركة تحول كمبيوترات ويندوز إلى نظام التشغيل كروم أو لوحات إعلانية

إذا أرادت الشركات الاستفادة من كمبيوتراتها القديم لتشغيل لوحات إعلانية، فهناك أداة كلاود ريدي من شركة نيفر وير التي استحوذت عليها غوغل مؤخرا.

وتحاول غوغل أيضا الاستفادة من مستخدمي ويندوز 7 الذين يرفضون التحول لويندوز 10 أو لينوكس بحسب موقع زيدنت، الذي لفت إلى أن مايكروسوفت أوقفت في يناير الماضي تقديم تحديثات لثغرات محتملة في ويندوز 7 مما يجعل مستخدميها مضطرين للتحول إلى نظام ويندوز 10 أو غيره.

ويمكن لأداة نيفر وير المجانية تحويل كمبيوترات الشركات والمدارس والمستخدمين العاديين من نظام ويندوز أو كمبيوترات ماكنتوش إلى أجهزة تعمل بكروم وهو نظام التشغيل كروميوم مفتوح المصدر (Chromium OS)  باستخدام برنامجها “كلاود ريدي CloudReady”، 

 ويمثل هذا استحواذ غوغل على هذه الشركة مكسبا لمستخدمي “كلاود ريدي”، لأن دعم نظام التشغيل كروم سيصبح متوفرا  بشكل رسمي، وبذلك يمكنهم تثبيت تطبيقات “أندرويد” بسهولة على أجهزتهم في وقت لاحق، بالإضافة إلى أن دخول غوغل في عمليات التطوير سيجذب المزيد من المؤسسات والشركات لاستخدام النظام وطلب المساعدة لحل أي مشكلات فنية تصادفهم سواء كان ذلك لتحويل تلك الكمبيوترات لعرض لوحات إعلانية بالفيديو والصور أو حتى كمبيوترات اعتيادية لاستخداماتها المكتبية العامة.

بالطبع لم يتضح بعد إن كانت الأداة كلاود ريدي ستظل مجانية بعد صفقة غوغل، فالإصدار المنزلي مجاني ولا يتكامل مع وحدة طقم غوغل ويفتقر إلى الدعم الفني، فيما تبلغ تكلفة اشتراك  المؤسسات التعليمية 20 دولارًا سنويًا لكل جهاز مع دعم فني لمدة عام واحد ، بينما يكلف خيار الشركات 49 دولارًا سنويًا لكل جهاز، وتشمل الخيارات المدفوعة سنة واحدة من الدعم الفني.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا