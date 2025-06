تطبيقات من مصر تهيمن على قائمة الفائزين بمسابقة هواوي لابتكار تطبيقات الجوال

كشفت شركة هواوي اليوم عن التطبيقات الفائزة في مسابقة أبس أب Apps Up من هواوي لابتكار تطبيقات الشركة الأساسية (HMS) والتي شارك بها مطورون من جميع أنحاء المنطقة لإقناع الحكام بأساليبهم المبتكرة في إنشاء التطبيقات.

تم تشجيع المشاركين على استخدام مجموعة أدوات تطوير التطبيقات والموارد المتاحة الكاملة المتوفرة ضمن HMS Core لتصميم التجارب الجديدة المبتكرة لمستخدمي أجهزة هواوي. وتحدت المسابقة الافتتاحية مطوري التطبيقات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها لإنشاء تطبيقات فريدة تدعم الأشخاص في حياتهم اليومية.

قيمت مسابقة هواوي لابتكار تطبيقات HMS أكثر من 150 تطبيقاً من خمسة أقاليم: أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين. وتم اختيار المشاركات الناجحة في القائمة النهائية بفضل الإبداع والخيال الذي تميزت بهما تطبيقاتهم.

يأمل الفائزون في فئة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن يلهم نجاحهم المزيد من الأشخاص لتطوير التطبيقات والمساعدة في تنمية المنظومة التقنية في المنطقة.

تم تقسيم التطبيقات حسب المناطق وتوزيعها إلى ست فئات، وكان الفائزين في فئة الشرق الأوسط وإفريقيا هم:

تطبيق العام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:

• تطبيق AMAN من الأردن

أفضل تطبيق، 5 فائزين:

• من جنوب أفريقيا، تطبيق My Pregnancy Journey App

• من مصر، تطبيق Almosally App

• من باكستان، تطبيق Deaf Sign Language App (ASL)

• من تونس، تطبيق Med

• من المغرب، تطبيق Women Workout

• من الأردن، تطبيق Aman

أفضل لعبة، 3 فائزين:

• من باكستان، تطبيق FPS Encounter Shooting 2020

• من باكستان، تطبيق Bike Stunt Race Master Motorcycle Game

• من جنوب أفريقيا، تطبيق Gauntlet

التطبيقات ذات التأثير الاجتماعي الأفضل، 3 فائزين:

• من جنوب أفريقيا، تطبيق My Pregnancy Journey App

• من باكستان، تطبيق Deaf Sign Language App

• من مصر، تطبيق Almosally

التطبيق الأكثر شعبية (حسب عدد مرات التنزيل والتصويت):

• من مصر، تطبيق Almosally

التطبيقات الوصيفة، 12 فائزاً:

• من جنوب أفريقيا، تطبيق Slug Hunter

• من الجزائر، تطبيق Color FIll Puzzle

• من جنوب أفريقيا، تطبيق Load Shedding Notifier

• من الجزائر، تطبيق RafiQ

• من مصر، تطبيق 9arib

• من مصر، تطبيق Colorwheel

• من مصر، تطبيق Katamars + Orsozoxi

• من المغرب، تطبيق Decipher Word

• من المغرب، تطبيق Photo Editor

• من مصر، تطبيق Message of happiness

• من مصر، تطبيق Q Dictionary

• من مصر، تطبيق Ordera from

سيشترك الفائزون بجائزة مالية إقليمية قدرها 200 ألف دولار أمريكي كجزء من إجمالي قيمة 1 مليون دولار أمريكي مخصصة من برنامج مطوري Shinning Star للمسابقة. وسيتم تقديم جوائز بقيمة 15 ألف دولار لكل تطبيق ضمن أفضل خمسة تطبيقات؛ و15 ألف دولار لكل لعبة ضمن أفضل ثلاث ألعاب؛ و15 ألف دولار أمريكي لكل تطبيق ضمن أفضل ثلاثة تطبيقات ذات الأثر الاجتماعي الأكبر. وسيحصل التطبيق الأكثر شعبية على 5000 دولار أمريكي، بينما سيحصل كل تطبيق في قائمة الشرف التي تضم 12 تطبيقاً على 2500 دولار أمريكي.

يذكر أن منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة ومتجر HUAWEI AppGallery توفر المحتوى الجديد والخدمات الرقمية لأكثر من 700 مليون مستخدم لدى هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة.