دبي الذكية تطلق منصة تكامل الخدمات المشتركة

تأتي منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) استكمالاً لمشروع “منصة تكامل الخدمات الحكومية” (GSB). وبفضل تكاملها مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة UAE PASS، وتتيح ” منصة تكامل الخدمات المشتركة للمستخدمين إمكانية البحث والاكتشاف والوصول للخدمات المشتركة المتاحة بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأشخاص المخولين إلى المعلومات المطلوبة بشكل ذاتي.

وحول الموضوع قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: “تكمن مهمة دبي الذكية في قيادة عملية تحول دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وخدمات مبتكرة تسهل حياة الناس، وتبسيط وأتمتة ورقمنة العمليات والإجراءات الحكومية. وتساهم منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) في تحقيق هذا الهدف عبر توفير خدمات متكاملة وسلسة ومخصصة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الفوائد للجهات المشاركة وفقاً لكل حالة استخدام، خاصة أن لكل منها نهجه الخاص”.

وتوفر منصة تكامل الخدمات المشتركة مجموعة من الإمكانات الجديدة التي تعزز التكامل التنظيمي الشامل لدبي الذكية وإمكانات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب ميزات التكامل الأساسية مثل تحويل الرسائل وتحويل البروتوكولات وتوجيه الرسائل، والتي تتوفر جميعها على منصة تكامل الخدمات الحكومية الحالية GSB. وتتضمن الميزات الجديدة مستوى أعلى من الأمان، بالإضافة الى إدارة الوصول و نظام حماية طبقية ضد المخاطر الإلكترونية، إلى جانب لوحات تحكّم لمراقبة الحركة بشكل آلي، وإمكانية تقديم الخدمة لأكثر من مستخدم في نفس الوقت، والحوكمة المركزية، والعديد من الميزات الأخرى.

كذلك توفر منصة تكامل الخدمات المشتركة للمستخدمين مجموعة من الفوائد التشغيلية، مثل ميزة وجود موقع واحد لمشاركة وإعادة استخدام الأصول بين ذوي العلاقة الموجودين على المنصة، فضلاً عن ضمان تطوير الخدمات وإيصالها بشكل أسرع (الخدمات الداخلية والموجّهة إلى المواطنين)، وذلك بفضل توفر الأصول في منصة واحدة.

وتساعد المنصة في خفض التكاليف مع توفير مجموعة من الفوائد التقنية، كخيار استخدام منصة تكامل الخدمات المشتركة على السحابة الخاصة أو بنموذج هجين Hybrid أو في مقرات الجهات المعنية، بالإضافة إلى ميزات متقدمة مثل التكامل وأتمتة العمليات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات من خلال حوكمة مركزية. كما تتيح للمستخدمين اختيار النموذج الأنسب لاحتياجاتهم، وتوفير عمليات تكامل سلسة وسهلة لبناء الخدمات مع الجهات الحكومية الأخرى.

وتأتي مشاركة دبي الذكية في الحدث هذا العام تحت شعار “نلهمك واقعاً متجدداً”، حيث تسلط الضوء على التحديثات الأخيرة لاستراتيجياتها ومشاريعها وخدماتها. وبمشاركة 20 جهة حكومية ضمن منصتها، حيث تستعرض دبي الذكية الحلول المتقدمة التي أطلقتها حكومة دبي لتسريع التحول الرقمي في المدينة.