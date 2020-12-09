أبل تهدد بإزالة تطبيقات بما فيها غوغل وفيسبوك ما لم تراعي معيار الخصوصية

قال كريج فيديريغي مدير البرامج في شركة أبل، في مؤتمر حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إن على الشركات الالتزام بمعايير أبل للخصوصية لبقاء تطبيقاتها في متجر أبل، وافتتح حديثه بالقول إن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأكد فيديريغي لصحيفة تلغراف إن الامتناع عن التقيد بقواعد أبل الجديدة لمكافحة تتبع المستخدمين ستكون سببا كافيا لإزالة التطبيق الضالعة بتلك الممارسات، من متجر أبل للتطبيقات.

يجب على المعلنين أن “يلتزموا بالقواعد” أو أن يتوقعوا حظر تطبيقاتهم.

(الدقيقة 49)

وأشار في تعليق حاد عن الكيفية التي تفضل “بعض شركات التكنولوجيا العمل بها لو لم يتم تطبيق معيار الشفافية لطريقة تتبع التطبيقات (App Tracking Transparency (ATT)) الجديدة من شركة أبل

وأوضح أنه على الرغم من تأخر أبل في إصدار ميزات الخصوصية الجديدة في نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها – وهو قرار تم اتخاذه بعد فترة وجيزة من هجوم فيسبوك على هذا المعيار – فسيتم طرحه الآن في أوائل عام 2021 و “سنبدأ في الطلب من جميع التطبيقات التي تريد جمع المعلومات الحصول على إذن صريح من المستخدمين ، ويمكن للمطورين الذين لا يستوفون هذا المعيار أن يجدوا تطبيقاتهم من متجر التطبيقات “.

كما انتقد فيديريغي أيضًا ما أسماه قطاع جمع البيانات وأشار إلى أنه بينما تم تصميم أنظمة تشغيل وتطبيقات أبل لحماية خصوصية المستخدم ، فإن إصدارات الشركات الأخرى “مصممة خصيصًا لجمع معلوماته”.

ودون تسمية فيسبوك وغوغل مباشرة ألمح فيديريغي إلى الشركتين أكثر من مرة.

وقال عن إضافة التشفير في خدمة مؤتمرات الفيديو من الشركة: “بعد عشر سنوات من إطلاق أبل لتطبيق فيستايم، بدأت حتى أكثر الشركات المتعطشة للبيانات في بناء التشفير في منتجات الاتصال الخاصة بهم.” في إشارة منه إلى فيسبوك وتطبيق واتساب.

وكانت فيسبوك تزعم أن معيار أبل الجديد للخصوصية قد يقلص عوائدها بمستويات تصل إلى 50%.