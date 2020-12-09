ويب إكس من سيسكو يقدم تحسينات جديدة هائلة

أعلنت سيسكو اليوم خلال ويب اكس ون عن موجة جديدة من خدمات ويب اكس Webex من شأنها أن تساعد المؤسسات على التعاون بسلاسة وتحسين تجارب الموظفين والعملاء. ويُعقد WebexOne اليوم وغداً، وهو مؤتمر مكان العمل والتعاون الرقمي الأول لشركة سيسكو والذي يجمع قادة الفكر والعملاء والشركاء لمناقشة مستقبل التحول الرقمي في مكان العمل.

تتمتع منصة ويب اكس Webex بتاريخ غني في مساعدة الموظفين على الابتكار والحفاظ على الإنتاجية أينما كانوا. واستمرت Webex منذ الوباء بمساعدة الشركات على الازدهار وكانت أيضاً منصة التعاون المتكاملة للحكومات لمواصلة القيادة عن بُعد، والأطباء للقاء المرضى بأمان، والمعلمين لتعليم الطلاب عن بعد. وأصبح من الواضح أن مستقبل العمل ومكان العمل سيشمل مزيجاً من التفاعلات في مكان العمل وعن بُعد، ويعرف ذلك باسم “بيئة العمل الهجينة”. وتمتلك سيسكو رؤية واضحة حول كيف يمكن للتقنيات المتطورة أن تساعد العملاء على إدراك هذا المستقبل اليوم وبناء عالم أكثر شمولاً للجميع.

وتعليقاً على الابتكارت الجديدة المضافة لـ Webex، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يتمثل هدف سيسكو في تمكين مستقبل شامل، وتلعب تقنيات التعاون دوراً مهماً في تهيئة ساحة العمل ليتمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد العالمي بغض النظر عن المنطقة الجغرافية واللغة ونوع الشخصية. وهذا ما دفعنا لتقديم تجربة Webex أفضل بـ10 مرات. وتتيح Webex إمكانية التحول نحو العمل الهجين وتقليل الاعتماد على التوظيف القائم على المنطقة الجغرافية، مما يفتح الاقتصاد العالمي ويمنح الجميع فرصة المشاركة بغض النظر عن مكانهم. وفريقنا متحمس لتقديم هذه الرؤية التي ستُعزز قدرات كل جهاز نبنيه وكل سطر نكتبه من التعليمات البرمجية وكل ميزة نقوم بتصميمها”.

تم الإعلان عن أكثر من 50 ابتكار اليوم ينقسم إلى ثلاثة مجالات: ، وتجارب العمل الذكية الهجينة، وتجارب العملاء الذكية، وكلها مبنية على الأمان والخصوصية وحماية البيانات التي تتماشى مع سياسات سيسكو.

منصةWebex الجديدة كلياً

يركز فريق Webex على ضمان حصول المستخدمين على ما يحتاجون إليه لإنجاز عملهم بشكل استثنائي. وتوفر منصة Webex الجديدة كلياً والتي أصبحت متوفرة اليوم مكاناً آمناً واحداً للاتصال وإنجاز المهام: فيمنكم الاتصال واللقاء وإرسال الرسائل ضمن تطبيق واحد. وتتم الآن إضافة ميزات جديدة في جميع الأوضاع، ويتضمن التطبيق إمكانية التواجد الفريدة في الوقت الفعلي، كي تعرفوا دائماً من متواجد.

ومن المزايا الجديدة في الاجتماعات المتوفرة في التطبيق اليوم، هناك كل من :

• إلغاء الضجيج وتحسين وضوح الكلام: لا مزيد من صوت الكتابة العالِ أو تحريك الأوراق التي تقطع سلسلة أفكاركم. يتعرف تطبيق Webex تلقائياً على أصوات الضوضاء الشائعة ويمنعها لتتمكنوا من التركيز.

• النسخ الكتابية والتعليقات التوضيحية المغلقة: انتهت الحاجة إلى تدوين الملاحظات المكثفة، فأصبح البحث في النصوص أكثر سهولة، وسيتمكن أعضاء الفريق الذين فاتهم الاجتماع من اللحاق بالركب بسرعة.

• النقاط البارزة وخطوات العمل: سيقوم Webex Assistant بإنشاء هذه الخطوات استجابةً للأوامر اللفظية التي تدخلونها.

• تصميمات الفيديو المحسنة: ترغبون برؤية من؟ يمكنكم تغيير شكل الفيديو لديكم عن طريق عناصر التحكم البسيطة في شريط التمرير.

• Webex Huddle: اتصلوا بسرعة بأعضاء معينين في الفريق لإجراء اجتماع تلقائي بنقرة واحدة. ولن يتطلب ذلك الجدولة، وكل ما تحتاجونه هو نقرة واحدة للمباشرة باجتماع سريع مع الفريق لإنجاز المهام.

ومن المزايا الجديدة في الاجتماعات التي ستتوفر في التطبيق قريباً ، هناك كل من

• إيماءات خلال الاجتماعات: أشيروا بحركة الموافقة بإبهامكم وستقوم خاصية الذكاء الاصطناعي لدينا بترجمة حركتكم إلى إبهام للأعلى على الشاشة ليراها الجميع. وتعد هذه الخاصية الأولى من نوعها في القطاع، حيث سيتم إطلاقها في عام 2021.

• المشاركة الغامرة: شاركوا عروضكم التقديمية أو الفيديو أو التطبيقات كخلفية ديناميكية للفيديو الذي تعرضونه للحصول على تجربة غنية أكثر. وسيتم إطلاقها في عام 2021.

• الترجمة في الوقت الفعلي: اعتباراً من فبراير، ستتمكنون من المشاركة بالاجتماعات بلغتكم الأم والحصول على نسخ مترجمة في الوقت الفعلي عن كلام المتحدث النشط وستكون هذه الميزة متاحة بعشرة لغات. ويستطيع كل من يحضر الاجتماع اختيار اللغة التي يرغبها دون التأثير على المستخدمين الآخرين. واللغات هي: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والماندرين والبرتغالية والعربية والروسية والهولندية واليابانية.

• حفظ ومشاركة تسجيلات الاجتماع: يتم حفظ التسجيلات الخاصة بالاجتماعات على الفور داخل تطبيق Webex. ويمكنكم عرضها من شريط مهام Webex أو داخل قسم المحتوى الخاص ومساحات المجموعة.

• الاجتماعات الكبيرة: هل تحتاجون إلى استضافة اجتماع Webex Events مع ما يصل إلى 25 ألف مشارك؟ ستتمكنون قريباً من القيام بذلك وحتى استضافة ما يصل إلى 100 ألف مشارك باستخدام خاصية البث المباشر الجديدة في Webex والتي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

• قوالب الاجتماعات: امنحوا الجميع فرصة للتحدث باستخدام قوالب المائدة المستديرة والمزيد. وضعوا حدود زمنية لاجتماعاتكم من خلال عمليات المزامنة السريعة.

الجديد في المراسلة:

• لن تحتاجوا للبحث عن المشاريع والأشخاص بعد الآن: يعد Webex تطبيق المراسلة الوحيد الذي يتعرف على المشروعات والمساحات والأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لكم ويرفعهم إلى أعلى قائمتكم بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجالنا. وستتوفر هذه الميزة في الربع الأول من العام 2021.

• لا مزيد من الرسائل الفائتة: يمكنكم تمييز الرسائل والمهام المهمة يدوياً من خلال خاصية تثبيت الرسائل الجديدة في Webex ووضع علامة “غير مقروءة”، والتي ستصبح متاحة في الربع الأول من العام 2021.

• لا مزيد من الاجتماعات الفائتة: ستشارك Webex في شهر فبراير تلقائياً التسجيلات للمكالمات الخاصة والجماعية التي تحددونها.

الجديد في الاتصال:

• الاستجابة الصوتية التفاعلية وإيقاف الفيديو المؤقت في Webex: تعمل قوائم الفيديو على تبسيط توجيه المكالمات بينما، تعزز خاصية الفيديو المؤقت تفاعل المستخدمين بطرق جديدة.

• تحويل مكالمة هاتفية بسهولة إلى اجتماع Webex: حولوا مكالمة هاتفية خاصة إلى اجتماع فيديو Webex واحصلوا على تجربة Webex الكاملة مع ميزات الذكاء الاصطناعي والنسخ والملاحظات والتسجيلات.

• طرق جديدة للشراء: يمكن للعملاء الاستفادة الآن من خطط الاتصال الجديدة مع PSTN التي يتم تقديمها مباشرةً من سيسكو. وستكون متاحة في الولايات المتحدة في منتصف شهر ديسمبر، وفي كندا خلال الربع الأول من عام 2021 والعديد من البلدان الأخرى على مستوى العالم على مدار العام.

الجديد في التحليلات:

التفاعلات اليومية هي نسيج التعاون الفعال. وقدمنا في العام الماضي ملفات تعريف People Insights، ونحن الآن بصدد توسيع People Insights عبر مجموعة جديدة من الميزات الجديدة والمدعمة بـWebex Graph، والتي توفر المعلومات المخصصة للغاية والتوصيات القابلة للتنفيذ للأفراد والفرق والمؤسسات.

الجديد في مركز الاتصال: تعزيز تجربة العملاء الذكية.

يقدم مركز اتصال Webex الجديد مزايا جديدة وقوية للشركات والعملاء والوكلاء لتعزيز تجارب العملاء الذكية:

• أصبحت تستطيع الشركات من جميع الأحجام الآن (حتى مع أصغر مراكز الاتصال) أن تتمتع بقوة مركز الاتصال السحابي الذي يضم آلاف الوكلاء في اليوم الأول.

• تتيح بنية الخدمات المصغرة من الجيل التالي ابتكار الميزات السريع، بينما تسمح واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة بالتخصيص بسهولة.

• سيستفيد العملاء من تجربة رقمية تعد الأولى من نوعها حيث يمكنهم الآن الاتصال بطريقتهم المفضلة سواء كانت الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الصوت والآن الرسائل النصية وشبكات التواصل الاجتماعي.

• يمكن لروبوتات الدردشة الصوتية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الإجابة على الأسئلة السهلة وإعادة توجيه الأسئلة الصعبة إلى وكلاء مركز الاتصال مع تقديم الخلفية ذات الصلة كي لا يضطر العملاء إلى تكرار ما يقولونه.

• لن ينصدم الوكلاء بتعامل العملاء بعد الآن بعد أن تم دمج إدارة تجاربWebex مع مركز اتصال Webex.