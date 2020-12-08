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إقامة دبي: خدمات رقمية عن بعد في أسبوع جيتكس للتقنية

تقدم منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال أسبوع جيتكس للتقنية خدمات افتراضية يجيب فيها موظفو الهيئة عن بعد على استفسارات الجمهور من زوار المعرض حول الخدمات الذكية والمعاملات اللاورقية واجراءات الإقامة الذهبية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إقامة دبي: خدمات رقمية عن بعد في أسبوع جيتكس للتقنية

سعيد خلودي – أريبيان بيزنيس: تستعرض إقامة دبي هذا العام في أسبوع جيتكس للتقنية حزمة من المشاريع المتطورة باستخدام تقنيات التواصل عن بعد وتقنية الواقع الإفتراضي عبر موقع الهيئة  لتوفير تجربة مميزة وآمنة للمتعاملين وذلك في خطوة لمواجهة التحديات والظروف الراهنة المصاحبة لجائحة كوفيد-19.

عن ذلك يتحدث مدير إدارة تطوير الأنظمة المساندة في إقامة دبي، النقيب عامر بن عاضد المهيري لأريبيان بزنس بالقول:” تأتي مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام على هيئة رقمية في اطار التحول الرقمي ضمن استراتيجية الإمارات في تقديم الخدمات الذكية، بمشاركة عن بعد عبر ست منصات رقمية في جناح الهيئة في المعرض، يقوم من خلالها قرابة 15 عارض بتقديم 20 خدمة للزوار من المقر الرئيسي للإدارة. بالإضافة لتوفيرنا منصة إفتراضية عبر موقع الإدارة الإلكتروني وهي بمثابة واقع افتراضي لجناحنا في معرض جيتكس، يستطيع من خلالها الأشخاص الذين لم يتمكنوا من حضور المعرض من الدخول إليها والاطلاع على جميع الخدمات المطروحة والاستفسار عنها عبر التواصل عن بعد مع موظفي الهيئة”.

ومن هذه الخدمات مشروع “منصتي” المعني بتقديم الخدمات الاستشارية للمتعاملين، ومشروع الجيل القادم من المنافذ الذي سيمكن من إنجاز إجراءات المغدارة والدخول خلال 10 ثوان، بالإضافة لمشروع “شابك” الذي يقدم باقة من خدمات الربط الرقمية مع عدة جهات حكومية، وبرنامج دبي الإلكتروني للمستندات الذي هو عبارة عن شبكة إلكترونية تحوي معلومات حول وثائق السفر الرسمية لجميع دول العالم ويقوم بتقديم البيانات الكافية للموظفين للكشف عن حالات التزوير. وأخيراً الإقامة الذهبية التي تم توسيع فئات المستفيدين منها مؤخراً.

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