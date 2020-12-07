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بالصور والفيديو، أسبوع جيتكس للتقنية 2020 يعزز الابتكارات المتقدمة

يعزز أسبوع جيتكس للتقنية 2020 أهمية الابتكارات التقنية من خلال استعراض أبرز منتجات وحلول التكنولوجيا المتقدمة وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الحضري وشبكات الجيل الخامس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بالصور والفيديو، أسبوع جيتكس للتقنية 2020 يعزز الابتكارات المتقدمة
تنال تقنيات التنقل والتقنيات المالية تركيزا كبيرا فضلا عن حلول الطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

سعيد خلودي- أريبيان بزنس: تتواصل فعاليات أسبوع جيتكس 2020 في يومه الثاني اليوم بمشاركة أكثر 1200 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة وأكثر من 350 متحدثاً من الخبراء الذين يتحاورون في جلسات مباشرة عن أهم المواضيع لعام 2020 والمستقبل، وتتصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي وخلول التنقل والمدن الذكية وتقنيات الجيل الخامس في العديد من الأجنحة الكبرى مثل جناح شركة اتصالات ودور وغيرهما.

ويجذب جناح  الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» زوار المعرض لاستكشاف ما تقدمه الهيئة مع عرضها الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظومة “توكلنا” ومنصة “بروق”، إضافة إلى فعالية أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وغيرها من المنتجات والمنصات الوطنية، التي دشنتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

(تعرض اتصالات حلول تقنيات الجيل الخامس ويجذب جناحها جموع الزوار مع التقيد بضوابط التباعد الاجتماعي.)

وتعنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بتطوير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعـي وتشجيعها وتنظيمها في المملكة، وذلك ضمن مساعي القيادة لإطلاق القيمة الكاملة للبيانات لما تمثله من ثروة وطنية لتحقيق طموحات “رؤية المملكة 2030″، من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.

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