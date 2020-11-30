التحول السريع إلى حلول التجارة الإلكترونية

تقدم الظروف الحالية بيئة مناسبة لتسريع التحول الرقمي واعتماد حلول التجارة الإلكترونية وتتولى شركات عديدة تقديم حلول تسهل لقطاع التجزئة ولقطاعات أخرى عديدة، قدرات التكامل مع الحلول الرقمية. ويتحدث محمد تيّم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ويز هولدنغ Wiz Holding عن مبادرة الشركة وإطلاقها لمجموعة من الحلول الرقمية.

1) ما هي الأدوات التي ستقدمونها من برامج وقوالب وبرمجيات التجارة الإلكترونية، هل سيكون هناك تبسيط لعملية الشراء بضغط زر واحد مثلا؟

قمنا في ويزشوبس بتعيين فريق تقني مؤهل يمتلك خبرة واسعة في مجال التجارة الالكترونية والذي قام بتطوير منصة ويزشوبس بطريقة تأخذ بعين الاعتبار رحلة العميل المستهدف لتمكنه من بناء متجره الالكتروني بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية وبأبسط الأساليب الممكنة وبالتالي هذا سينعكس على عميله النهائي فستتم عملية الشراء بشكل بسيط وسريع.

2) ما هي وسائل الدفع التي يمكنكم تأمينها (يظهر في الموقع طريقتين -بطاقة ائتمان أو نقداً عند التسليم)؟

ويزشوبس كمنصة تجارة إلكترونية ستسهل على التاجر عملية بناء محتواه الإلكتروني بالإضافة إلى ذلك ستساهم وبشكل كبير في لعب دور ريادي بالتحول الرقمي للشركات التي تتبع الأساليب التقليدية في عملياتها التجارية كونها ستقدم بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني كافة الحلول لإدارة العملية التشغيلية، فنقدم خدمات التحصيل والتي توفر للعميل النهائي كافة الأساليب المتاحة لديه لاتمام عملية الشراء من الدفع المالي عن طريق بطاقة الائتمان على الموقع كذلك إمكانية الدفع عند التوصيل إما كاش أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم. كذلك نساعد التاجر بالوصول لجمهوره المستهدف من خلال توفير خدمات إدارة وتمثيل الدعايات المتسهدفة كذلك نساعد التاجر في إدارة العمليات اللوجستية من شحن وتخزين بالإضافة للتوصيل إلى المستهلك النهائي.

3) كم عدد زبائن ويز شوب الحاليين، ومتى سيكتمل الموقع بوجود أبواب مثل الأسعار والشركاء خالية؟

ستدخل عمليات ويزشوبس حيز التنفيذ في السوقين الإماراتي والمصري قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري وبالتالي سوف يتم الإعلان عن الأسعار في حينه ولكن منذ لحظة الإعلان عن فكرة ويزشوبس وإطلاق الحملة الترويجية تمكنا من الوصول لعدد كبير من الناس الذين أبدوا اهتمامهم الكبير ليكونوا جزءاً من هذا التحول الالكتروني كون الظروف الحالية التي يعيشها العالم أثبتت مدى أهمية التواجد الإلكتروني وأثبتت نجاح عملية التجارة الالكترونية في كافة الأسواق وخاصة أسواق المنطقة العربية كون سوق مصر يعتبر من أكبر أسواق المنطقة وسوق السعودية من أكثر الأسواق ذات القدرة الشرائية وسوق الإمارات من أكثر الأسواق نضوجاً وتقبلاً لهذا التحول الإلكتروني.

4) ما هي خططكم للسعودية مع وجود آلاف شركات التجارة الإلكترونية في المملكة؟

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق على مستوى المنطقة العربية بل العالم لأسباب كثيرة أهمها: الموقع، عدد السكان، القدرة الشرائية العالية، الطبيعية الديموغرافية السكانية والتي تعتبر هدف رئيسي لكافة الشركات من كافة القطاعات كما هو الحال بالنسبة لنا لذلك قمنا بوضع خطة للدخول للسوق السعودي بشكل مستقل يتبع كمرحلة ثانية بعد الانطلاق من السوق الإماراتي والمصري. وتشمل هذه الخطة ألية تسويقية ستصل الى كافة شرائح المجتمع السعودي كذلك ستساهم وبشكل كبير في دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مما سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي في كافة أرجاء المملكة.

5) هو ما الذي تقدموه للشركة / متجر ألكتروني مع أدوات دفع –للبيع، أي أن حساب التاجر قضية صعبة عادة مع البنوك وبطاقات الائتمان؟

نتيح للتاجر جميع وسائل الدفع (أونلاين، بطاقة ائتمان، بطاقة خصم،محفظة رقمية، نقداً عند التسليم) التي من شأنها أن تسهل عملياته التجارية، كما نقوم بتسهيل عمليات الدفع حيث نعمل على تحصيل الدفعات من المستهلك النهائي وتسليمها للتاجر، ما عليه إلا استلام المبلغ دون أي متابعة مع الزبائن.

6) كيف تسعون لتمويل توسعكم مستقبلا؟

منذ اللحظة الأولى لطرح فقرة المنصة استطعنا لفت انتباه المستثمرين من شتى أنحاء العالم وتمكنا من إغلاق أول جولة استثمارية مبدئية قيمتها 2 مليون دولار أمريكي في خلال أقل من شهر لمجموعة صغيرة من المستثمرين من أمريكيا وكندا والسعودية والإمارات. وسوف يكون هناك عدة جولات استثمارية أخرى خلال الأشهر والأعوام القادمة والتي ستشغل بنسبة تزيد عن 60 % للاستثمار في تطوير التكنولوجيا نفسها.

7) ما هو أصعب تحدي حالي أمامكم هل هو الحصول على التمويل مثلا؟

أصعب تحدي هو الوقت منذ لحظة الإعلان الأولى عن بدء الحملة التسويقية وصلنا ما يزيد عن 40 الف طلب من تجار يرغبون بمعرفة المزيد عن الخدمات التي نقدمها. وهذا الإقبال يؤكد مدى رغبة التجار في التوجه الى الاتجارة الالكترونية خاص وان عدد من شركات التجارة الالكترونية العالمية الاقليمية والمحلية اصدرت نتائجها الفصلية بأرقام خيالية فاقت التوقعات وسجلت ارقام قياسية لم تسجل في تاريخها من قبل. فقدمت “شوبي فاي” ارقامها الفصلية تقريرها للفصل الثالث عن 2020 بزيادة تجاوزت 109% عن الارقام المتوقع تحقيقها كذلك الأمر سجلت أمازون نسبة مبيعات تجاوزت 69 مليار دورلا بمعدل ربح صافي تجاوز 6 مليار دولار وهذه الارقام تثبت مدى اقبال المستثمر النهائي على التجاري الالكترونية ومدى اهمية سرعة التحول من التجارة التقليدية الى الالكترونية.