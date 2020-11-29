تريند مايكرو تحجب 56.9 مليون هجمة إلكترونية في منطقة الخليج

يأتي إطلاق التقرير في إطار استعدادات تريند مايكرو للمشاركة ضمن فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية 2020”.

وعلى امتداد منطقة الخليج العربي، تمكنت تريند مايكرو من الكشف عن 41,236,550 تهديداً عبر رسائل البريد الإلكتروني، و13,181,016 هجمة باستخدام الروابط التشعبية (URL)، و61,314 هجمة إلكترونية مستضافة على الروابط التشعبية. كما واصلت هجمات البرمجيات الخبيثة انتشارها؛ حيث استطاعت تريند مايكرو الكشف عن 2,392,097 برمجية خبيثة، إلى جانب 2,294 برمجية خبيثة استهدفت المؤسسات المصرفية في المنطقة.

وعلى المستوى الدولي، شكلت التهديدات المرتبطة بأزمة كوفيد-19 الجزء الأكبر من التهديدات التي استهدفت المؤسسات خلال النصف الأول من العام. فخلال ستة أشهر فقط، استطاعت “تريند مايكرو” حجب 8.8 مليون تهديد الكتروني مرتبط بفيروس “كوفيد-19″، شكلت رسائل البريد الالكتروني المزعجة حوالي 92 بالمائة منها. أما على مستوى منطقة الخليج العربي، فقد استطاعت تريند مايكرو حجب 163,774 تهديد مرتبط بفيروس كوفيد-19، و127,415 هجمة عبر الروابط التشعبية، و36,312 هجمة عبر رسائل البريد الإلكتروني المزعجة، و47 هجمة بالبرمجيات الخبيثة.

وبهدف دعم جهود التحول الرقمي الآمن للشركات في منطقة الشرق الأوسط، تعتزم تريند مايكرو المشاركة في فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية 2020” تحت عنوان “فن الأمن الإلكتروني”، بالاستفادة من الرؤى المتطورة والمثبتة للشركة، واستراتيجيتها الأمنية xGen التي تواكب التهديدات الأمنية وتطوراتها عبر الأجيال، عبر خبرات مجموعة من المتمرسين والخبراء في مجال الحلول الأمنية، لترتقي بحلول ومنهجيات الأمن الإلكتروني إلى حدود الابتكار والفن.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى تريند مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تظهر المعدلات المرتفعة للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها دول الخليج عبر البريد الإلكتروني، والروابط التشعبية، والبرمجيات الخبيثة، حرص قراصنة ومجرمي الإنترنت على استهداف الثغرات ونقاط الضعف في الأجهزة الطرفية، والشبكات، والبيئات السحابية لدى لمؤسسات المختلفة في هذه المنطقة، واستهدافها بالتهديدات المرتبطة بأزمة كوفيد-19 على وجه الخصوص”.

وستستعرض شركة تريند مايكرو خلال مشاركتها ضمن فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية 2020” مجموعتها الواسعة من حلول الأمن الإلكتروني، والتي تتضمن حلول الحماية السحابية Cloud One Hybrid Cloud Security، وحلول حماية مستخدم الطرفيات Apex One، وحلول حماية البريد الإلكتروني والصفحات الإلكترونية، وحلول الكشف والاستجابة XDR، وحلول أمن التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية TXOne Networks، وحلول حماية الشبكة من التهديدات المعروفة والمجهولة وغير المعلنة Network Defense.