محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inبرمجيات

مليون دولار يوميا من سناب شات لمنافسة تيك توك ، ولا تشمل الدول العربية

أعلن تطبيق المراسلة سناب شات عن تخصيص حصة من مليون دولار يوميا للمشتركين فيه في سعيه للتنافس مع تطبيق تيك توك على نشر مقاطع الفيديو التي تلقى رواجا كاسحا.

وستستخدم خاصية “سبوتلايت” الجديدة الخاصة به خوارزمية لاقتراح المشاركات “الأكثر جاذبية” لمشاهدتها بناء على ما يهتم به المستخدم.

ويقول سناب شات إن الخاصية ستشمل الأشخاص الذين لديهم “حسابات خاصة وشخصية” بالإضافة إلى أكبر نجومها.

وأضاف أن حصة المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام على الأقل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مليون دولار يوميا من سناب شات لمنافسة تيك توك ، ولا تشمل الدول العربية

وتستخدم خاصية “سبوتلايت” Spotlight الجديدة الزر الظاهر في أسفل واجهة التطبيق، وتقول سناب شات إن الخاصية ستشمل الأشخاص الذين لديهم “حسابات خاصة وشخصية” بالإضافة إلى أكبر نجومها، و إن المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام وفي حال نجاحها فقد تستمر حتى عام 2021.

وقالت الشركة في بيان إن عمر المشترك يجب أن لا يقل عن 16 سنة ويستدعي الاشتراك بالمسابقة الالتزام بالشروط والأحكام ويتوقع أن يفوز كل مقطع بما لايقل عن ألف دولار وما مجموعه مليون دولار لكل الفائزين يوميا في مختلف الدول التي تنطبق عليها التجربة حاليا. 

 وتقول الشركة إن الجوائز تشمل الدول الأوروبية، (ليس بينها اي من الدول العربية) واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ويتوقع أن تصل إلى  المشتركين في باقي البلدان قريبا.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا