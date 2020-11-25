مليون دولار يوميا من سناب شات لمنافسة تيك توك ، ولا تشمل الدول العربية

وتستخدم خاصية “سبوتلايت” Spotlight الجديدة الزر الظاهر في أسفل واجهة التطبيق، وتقول سناب شات إن الخاصية ستشمل الأشخاص الذين لديهم “حسابات خاصة وشخصية” بالإضافة إلى أكبر نجومها، و إن المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام وفي حال نجاحها فقد تستمر حتى عام 2021.
وقالت الشركة في بيان إن عمر المشترك يجب أن لا يقل عن 16 سنة ويستدعي الاشتراك بالمسابقة الالتزام بالشروط والأحكام ويتوقع أن يفوز كل مقطع بما لايقل عن ألف دولار وما مجموعه مليون دولار لكل الفائزين يوميا في مختلف الدول التي تنطبق عليها التجربة حاليا.
وتقول الشركة إن الجوائز تشمل الدول الأوروبية، (ليس بينها اي من الدول العربية) واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ويتوقع أن تصل إلى المشتركين في باقي البلدان قريبا.