مليون دولار يوميا من سناب شات لمنافسة تيك توك ، ولا تشمل الدول العربية

أعلن تطبيق المراسلة سناب شات عن تخصيص حصة من مليون دولار يوميا للمشتركين فيه في سعيه للتنافس مع تطبيق تيك توك على نشر مقاطع الفيديو التي تلقى رواجا كاسحا.

وستستخدم خاصية “سبوتلايت” الجديدة الخاصة به خوارزمية لاقتراح المشاركات “الأكثر جاذبية” لمشاهدتها بناء على ما يهتم به المستخدم.

ويقول سناب شات إن الخاصية ستشمل الأشخاص الذين لديهم “حسابات خاصة وشخصية” بالإضافة إلى أكبر نجومها.

وأضاف أن حصة المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام على الأقل.