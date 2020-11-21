يوتيوب يوقف الدفع لبعض صانعي المحتوى ويقحم إعلانات الفيديو

سدد يوتيوب ضربة قوي لناشري الفيديو على يوتيوب مع إعلانه تحديث شروط الخدمات والذي يتضمن عرض إعلانات على مقاطع الفيديو دون أن دفع جزء من ارباح الإعلانات لمن هم خارج برنامج الشركاء أي من لديهم أكثر من 1000 مشترك وساعات المشاهدة العامة الى 4 آلاف، على مدار السنة الماضية.

حجب الأرباح سيرافقه فرض التعامل مع مدفوعات المستخدمين على أنها خاضعة لعائدات الضرائب الأميركية، وسيجري اقتطاع الضرائب منها. كما شمل التحديث أيضاً، حظر جمع بيانات التعرف إلى الوجه من خلال يوتيوب . و بدأ سريان هذه التغييرات، في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تنسحب على باقي دول العالم في منتصف العام المقبل.

سلسلة التحديثات أحدثت غضباً عند صانعي المحتوى الصغار على «يوتيوب»،، مع اتهام يوتيوب باستغلال هذه القنوات في عرض الإعلانات من دون الحصول على عائدات مالية، واشتراطه نسباً معينة من المشاهدات لمنح هذه الأرباح.