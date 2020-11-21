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Posted inبرمجيات

يوتيوب يوقف الدفع لبعض صانعي المحتوى ويقحم إعلانات الفيديو

ستعمد الشركة الى فرض التعامل مع مدفوعات المستخدمين على أنها خاضعة الضرائب الأميركية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
يوتيوب يوقف الدفع لبعض صانعي المحتوى ويقحم إعلانات الفيديو

سدد يوتيوب ضربة قوي لناشري الفيديو على يوتيوب مع إعلانه تحديث شروط الخدمات والذي يتضمن عرض إعلانات على مقاطع الفيديو  دون أن دفع جزء من ارباح الإعلانات لمن هم خارج برنامج الشركاء أي من لديهم أكثر من 1000 مشترك وساعات المشاهدة العامة الى 4 آلاف، على مدار السنة الماضية.

حجب الأرباح سيرافقه فرض التعامل مع مدفوعات المستخدمين على أنها خاضعة لعائدات الضرائب الأميركية، وسيجري اقتطاع الضرائب منها. كما شمل التحديث أيضاً، حظر جمع بيانات التعرف إلى الوجه من خلال يوتيوب . و بدأ سريان هذه التغييرات، في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تنسحب على باقي دول العالم في منتصف العام المقبل.

سلسلة التحديثات أحدثت غضباً عند صانعي المحتوى الصغار على «يوتيوب»،، مع اتهام  يوتيوب باستغلال هذه القنوات في عرض الإعلانات من دون الحصول على عائدات مالية، واشتراطه نسباً معينة من المشاهدات لمنح هذه الأرباح.

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