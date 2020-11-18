مجانا، ورش عمل في التصميم الجرافيكي في الإمارات

أعلن معهد إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت مؤخراً عن مبادرة لمساعدة الباحثين عن فرص عمل من المقيمين في دولة الإمارات ممن تأثروا بشكل كبير بجائحة كوفيد-19 العالمية، وذلك بتقديم دورة تدريبية مجانية في مجال التصميم الجرافيكي الاحترافي في شهر ديسمبر وتشمل الدورة بناء المهارات باستخدام برامج ضرورية لسوق العمل مثل Photoshop وSketchup.

تهدف هذه الخطوة الخيرية إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال التصميم إلى آفاق جديدة تضمن تفوقهم في قطاعات التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء ومجالات التصميم الأخرى. ومن المقرر أن تُعقد ورش العمل المجانية خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مع توفير ستة أماكن في كل دفعة، تماشياً مع تدابير التباعد الاجتماعي لجائحة كوفيد-19. وسوف تستند معايير الاختيار على السير الذاتية للمتقدمين والتي يجب أن توضح وظائفهم السابقة في صناعة التصميم، وأعمالهم السابقة في مجالات التصميم والإبداع، إلى جانب توافر إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات.

يُعد إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت أحدث معهد متخصص في مجال التصميم في دبي، ويقع مقره في منطقة دبي للتصميم، أحد المراكز المتخصصة في مجال التصميم والتي تستضيف العديد من مهرجانات الأزياء والتصميم السنوية وتضم نخبة من الشركات الإبداعية. يُعد المعهد إحدى المنشآت المتطورة في قطاع التعليم ويختص بتطوير مهارات الطلاب في قطاعات التصميم والإبداع والمهن التجارية.

قدّم إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت، ومقره الرئيسي جنوب إفريقيا، تجربة تعليمية مميّزة في مجال التصميم لأكثر من ثلاثة عقود، وهو العامل الرئيسي الذي شجّعه على التوسع وإطلاق معهد متخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا. بادر معهد إنسكيب إلى تصميم جميع دوراته بعناية فائقة لتلبية متطلبات طلابه ومواكبة صناعة التصميم دائمة التطور، حيث يسعى المعهد جاهدًا إلى تسهيل عملية التعلّم الشامل لمساعدة الأفراد على إطلاق وتطوير إمكاناتهم في قطاعات الفنون الإبداعية والتصميم.

تُعقد ورش العمل المجانية في برامج Photoshop وSketchup أيام 5 و12 و19 من شهر ديسمبر المقبل في مقر المعهد بمنطقة دبي للتصميم أو عبر الإنترنت من خلال تطبيق Microsoft Teams. وعقب الانتهاء من ورش عمل التصميم الجرافيكي المجانية، سيوفر معهد إنسكيب للمرشح الأفضل أداءً في كل ورشة عمل فرصة الانضمام إلى دورة تنتهي بالحصول على شهادة معتمدة في التصميم الجرافيكي أو التصميم الداخلي أو تصميم الأزياء، وسيتم تقديم الدورة التي تقام على مدى 10 أسابيع عبر الإنترنت وستكون مدفوعة الأجر بالكامل من قبل المعهد. يجب على المرشحين المهتمين بالتسجيل في ورش العمل المجانية إحضار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى ورش العمل.

بمناسبة تقديم برنامج ورش عمل التصميم المجانية، قال مورناي شومان، مدير معهد إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت في دبي: “نأمل أن نمنح من ليست لديهم وظيفة حالياً فرصة جديدة عبر تعزيز فرصهم المهنية في مجال التصميم من خلال أحدث ورش العمل التدريبية المجانية عبر الإنترنت وفي مقر المعهد، والتي سنقدمها للمرشحين المختارين وسيتم تصميمها وفقاً لمنهجيات التعليم المفضلة لديهم والمهارات التي يرغبون في تطويرها”.

وأضاف شومان: “إنّ معهد إنسكيب شغوف بتطوير مهارات الطلاب في قطاع الصناعة الإبداعية، ونأمل أن نلعب دوراً مؤثراً في تطوير مهارات قاطني دولة الإمارات ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل جديدة، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة نظراً لجائحة كوفيد-19”.

بوجه عام، يهدف أسلوب التدريب الفريد الذي يتبعه معهد إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت إلى تدريب المرشحين على اكتساب مهارات قوية لحل المشكلات من خلال منهجيات التفكير التصميمي وتمكينهم من تقديم الحلول الواقعية بكل ثقة. يقدّم المعهد الدورات التدريبية بعد ساعات العمل، ما يوفر للمهنيين العاملين فرصة اكتساب مهارات جديدة في الوقت المناسب لهم ويمكّنهم أيضاً من التعلّم أثناء تأدية وظائفهم وإحداث تأثير فوري في بيئة عملهم. كذلك، كما يقدّم المعهد جداول صباحية ومسائية تلبي متطلبات الراغبين في دخول عالم التصميم والإبداع الذي يتسم بالإثارة.

يضم المعهد استوديوهات حديثة ومجهزة بالكامل لتزويد الطلاب ببيئة تعليمية محفِّزة، ويحتوي أيضًا على مجموعة متنوعة من الموارد اللازمة لإكمال تعليمهم. ومن أجل تزويد الطلاب بتجربة تعلّم مخصصة، يوفّر المعهد عضو هيئة تدريس لكل عشرة طلاب على الأكثر، فضلاً عن استخدام التدريبات العملية والمشروعات الواقعية الي تتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه داخل وخارج جدران الفصل الدراسي. بالتوازي مع ذلك، يوفّر معهد إنسكيب إديوكيشن مانيجمنت تجربة تعليمية مختلطة عبر الفصول الافتراضية وداخل مقره لمعظم الدورات التي يقدمها.

وتركز المواد المتنوعة التي يقدمها المعهد على مجموعة من جوانب التصميم تشمل القنوات الرقمية وتصميم الأزياء والتصميم الداخلي والاتصال. ولدى الراغبين في دراسة هذه التخصصات خيار المشاركة في الدورات القصيرة، والدورات التي تنتهي بالحصول على شهادات معتمدة، والدروس الأساسية والتدريب على البرمجيات، ويتراوح عددها من 3 إلى 6 جلسات أو 4 إلى 10 أسابيع. تشمل البرامج الرئيسية للمعهد الدورات التي تنتهي بالحصول على شهادات معتمدة وتستغرق 10 أسابيع في مجالات تصميم الأزياء، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي بالإضافة إلى الشهادة المتقدمة في أعمال التصميم. يتم تقديم هذه الدورات عبر مستويين، هما المستوى الأساسي (المستوى 1) أو المستوى المتقدم (المستوى 2) لضمان تزويد الطلاب بالمهارات والتدريب اللازم للتفوق.

يستطيع المقيمون في دولة الإمارات من المهتمين بالتقديم في ورش عمل التصميم الجرافيكي المجانية بمعهد إنسكيب إرسال سيرتهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل عبر واتساب على الرقم +971529473935 للحصول على مزيد من المعلومات حول ورش العمل المجانية في شهر ديسمبر.