فرصة المبتكرين من جميع أنحاء العالم من أتوديسك

أعلنت أوتوديسك أنها ترحب هذا الأسبوع بالمبتكِرين من جميع أنحاء العالم، بما فيهم المصممين والمهندسين والمُنشئين والمبدعين في تجربة المؤتمر الرقمي الأولى للشركة: جامعة أوتوديسك 2020.

ويقام هذا الحدث التفاعلي الذي سيستمر لعدة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء 17 نوفمبر وحتى الجمعة 20 نوفمبر 2020، ويشجع الحضور على الانضمام إلى أوتوديسك في إعادة تصور ما يمكن تحقيقه في قطاعات البناء والتصنيع والهندسة المعمارية والإعلام.على الرغم من أن مؤتمرات جامعة أوتوديسك السنوية كانت تُعقد بشكل شخصي في جميع أنحاء العالم، يشكل هذا التحول إلى المنصة الرقمية استجابةً الشركة للتحديات الكبيرة التي تسبب بها انتشار فيروس كوفيد-19. وتتيح هذه التجربة الافتراضية الجديدة للحضور استكشاف طرق جديدة للتخيل والتصميم والتصنيع خلال منحها الأولوية لضمان صحة وسلامة مجتمع أوتوديسك.

وتعليقاً على إنطلاق الفعالية، قالت ليزا كامبل، رئيس قسم التسويق ونائب الرئيس الأول لاستراتيجية الأعمال والتسويق في شركة أوتوديسك: “يوفر مؤتمر جامعة أوتوديسك دائماً فرصة رائعة للتفاعل مع العملاء والشركاء، وعلى الرغم من أنّ مؤتمر 2020 سيكون أول تجربة رقمية بالكامل لنا في جامعة أوتوديسك، إلا أنّ هذا العام ليس استثناءً عن غيره بالنسبة للفرص الثمينة، حيث يوفر هذا التحول الرقمي فرصة للتواصل والتعلم من بعضنا البعض بطرق جديدة كلياً. ويعتبر حل المشكلات وتعزيز الابتكار عبر قطاعاتنا أفضل ما يفعله مجتمعنا الأوسع، وأنا متحمسة لإعادة تصور ما يمكن تحقيقه معاً بغض النظر عن مكان وجودكم حول العالم”.

يبدأ اليوم الأول من مؤتمر جامعة أوتوديسك 2020 بثماني ساعات من البرامج الحية والمستمرة. وستكون الجلسة الأولى هي الجلسة العامة بحضور رئيس شركة أوتوديسك والمدير التنفيذي آندرو أناغنوست وسينضم إليه مدير هندسة البناء والتصميم والشراكة جيمس هيبورن، وقائد مشروع التصميم المتقدم تشارلز كامبيانيكا، بالإضافة إلى مشرف LAIKA Studios VFX ستيف إيمرسون. وسيستكشفون معاً الطرق المتطورة التي تبنّت في القطاعات المختلفة التكنولوجيا المتطورة طوال عام 2020، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه البيانات والأتمتة والمعلومات في تمكين المبتكرين لتحقيق التطورات الجديدة الممكنة.

يمكنكم الاطلاع على المعلومات الإضافية حول الإعلانات والمبادرات والتطورات المتعلقة بمؤتمر جامعة أوتوديسك 2020 على مدونة أوتوديسك ADSK News بدءاً من 17 نوفمبر 2020.