ما هو إطار عمل الشبكات الحديثة المخصصة للشبكات السحابية

كشفت شركة “في إم وير”اليوم عن إطار عمل للشبكات الحديثة يهدف إلى تمكين الشركات وفرق تقنية المعلومات وتطوير التطبيقات لديها من تسريع وتيرة التكيف مع الواقع الجديد. كما أعلنت الشركة أيضاً عن تحسينات إضافية على منتجاتها وخدماتها الخاصة بالشبكات الافتراضية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت باتت فيه قدرة الشركات على الاستجابة للمتغيرات ومواكبتها بسرعة وبكفاءة من حيث التكلفة أمراً بالغ الأهمية، إذ يحتاج مطورو التطبيقات إلى نشر التطبيقات واختبارها بسرعة، ويجب على التطبيقات الداعمة للبنية التحتية أن تمتاز بالكفاءة ذاتها التي تمتاز بها نماذج التشغيل السحابية، فقد بات من الهام جداً تشغيل التطبيقات على كل شيء بداية من السحابة الخاصة والسحابة العامة وصولاً إلى حوسبة الحافة، وأن تمتاز تجربة استخدام التطبيقات بالسلاسة والراحة بغض النظر عن موقع المستخدم، فلم تعد نماذج الشبكات التقليدية القائمة على الأجهزة تلبي احتياجات الأعمال في يومنا هذا، وهنا تبرز أهمية إطار عمل الشبكة الحديثة من شركة “في إم وير” نظراً لقدرته على مواكبة هذه الاحتياجات.

ويدخل حل شبكة السحابة الافتراضية في صميم إطار عمل الشبكة الحديثة. وقد قامت أكثر من 18000 شركة بتحديث شبكاتها باستخدام حل “شبكة السحابة الافتراضية” من “في إم وير”، إذ حرص هؤلاء العملاء على تبني نموذج تشغيل سحابي لإطلاق أحمال العمل المؤتمتة بالكامل، والحدّ من فترات الانتظار الطويلة لتحديث جداران الحماية أو مُوازِن الأحمال والتي تمتد لأسابيع وشهور. لقد حرصت هذه الشركات على اعتماد الحلول الافتراضية بالكامل بداية من مراكز البيانات إلى الفروع وصولاً إلى المستخدم النهائي. وتوفر شبكة السحابة الافتراضية للمؤسسات حلاً شاملاً يمكنهم من نشر التطبيقات والتأكد من عملها بشكل فعال وتوفير أفضل تجربة استخدام ممكنة.

و‏‏قال راجيف راماسوامي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ‏‏إدارة ‏‏الخدمات والمنتجات لدى “في إم وير”: “يتوجب على عملائنا إدارة عملية الانتقال السريع للعمل عن بُعد بكفاءة، وتوفير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر أماناً، ناهيك عن الحد من كلفة وتعقيد الاتصالات بالمؤسسة ذات المواقع والفروع المختلفة والمتوزعة وحمايتها. ويعمل إطار عمل الشبكة الحديثة على تمكين عملائنا من القيام بذلك من خلال تغير طريقة التعامل القديمة مع الشبكات واعتبارها كتجهيزات ومحولات وأجهزة توجيه تعمل ضمن شبكات المؤسسات، واعتماد نظرة أخرى جديدة ومختلفة كلياً تولي المستخدمين والتطبيقات أولوية قصوى بالاستفادة من حل شبكة السحابة الافتراضية الجديد”.